スマイルテック・カンパニーのエス・エー・エス、経済産業省が定める「DX認定事業者」に選定

社会に笑顔を実装するスマイルテック・カンパニーのエス・エー・エス株式会社（本社：東京都港区三田、代表取締役：青山 秀一、以下「当社」）は、経済産業省が定めるDX認定制度に基づき「DX認定事業者」に選定されたことをお知らせいたします。

本認定は、当社のDX推進体制および経営戦略が、国の定める一定水準を満たしていることを客観的に示すものであり、今後の事業成長と企業価値向上に向けた重要なマイルストーンとなります。

DX認定制度の概要

DX認定制度は、経済産業省が2020年11月に取りまとめたデジタル技術による社会変革を踏まえ経営者に求められる対応事項である「デジタルガバナンス・コード」に対応し、DX推進に向けた経営ビジョンの策定・公表等の準備が整っている企業を国が認定する制度です。

本制度は、企業がデジタル技術を活用して競争優位性を確立し、持続的成長を実現するための経営変革を推進しているかを評価するものであり、認定取得は対外的な信頼性向上にもつながります。

認定取得の背景・目的

5GやAIの進化により、ITは業務効率化の手段から、新たな価値や体験を創出する基盤へと進化しています。当社はこうした社会環境の変化を成長の機会と捉え、「ITサービスで社会に笑顔をとどける会社になる」という経営ビジョンのもと、DXを経営の中核施策として位置づけてきました。

既存事業の進化と新規事業創出を全社一体で進める中で、DX推進の考え方や体制、計画を明確にし、継続的に実行していくことが不可欠となっています。DX認定の取得は、当社のDXへの取り組みが一定の水準にあることを客観的に示すとともに、社内外に対して変革への姿勢を明確にし、DXを持続的に推進するための基盤とすることを目的としています。

DX推進体制・ガバナンス

当社は、以下の3つをDX戦略の柱としています。

- 新たな価値を生み出すビジネス基盤の構築- メンバーが成長できる組織基盤の整備- 業務効率化を追求する仕組みづくり

データ戦略を軸に、業務・情報・顧客接点を横断的に高度化し、全社的なDXを推進してまいります。

また、独自に策定したDXレベル表を活用し、2030年度までにレベル4.5への到達を目標とする中長期ロードマップを策定しています。

今後は、データドリブン経営の高度化、社内業務の自動化・標準化推進、AI活用による新サービス創出を加速させ、持続的に価値を創出し続ける企業への進化を目指します。

推進チーム 担当者コメント

DX認定取得を主導した、推進チーム担当者は以下の通りコメントしています。

「今回のDX認定取得にあたり、社内の業務プロセスや体制を改めて見直す良い機会となりました。DXは一部門だけで完結するものではなく、各チームと連携しながら、現場の課題に寄り添った形で推進することが重要だと実感しています。『すべては笑顔のために』という理念を軸に、これまで蓄積してきた技術力や業務知見を活かしながら、メンバーが安心して新しいことに挑戦できる環境づくりを進めてきました。今後もDX推進チームとして、認定取得にとどまらず、具体的な取り組みを継続的に展開し、社内外に価値を届けられるよう努めてまいります。」

当社はDXを通じて「効率化」だけでなく、「体験価値の創出」へと踏み込み、スマイルテック・カンパニーとして社会に笑顔を実装してまいります。

エス・エー・エス株式会社について

エス・エー・エス株式会社は、「すべては笑顔のために」を使命としたワーク・ライフ・バランス経営を行う東京都港区のIT企業です。大手企業との長期基盤を築いており、金融や流通、官公庁など様々な業種のお客様に対し常日頃から磨いている業務知識、確かな技術力で最適なソリューションを提供します。

また、自社ブランドとして「すべての人が笑顔で働ける世の中をIT×コンサルティングで創造する」を使命にHR業務の負担軽減に貢献できるクラウドサービスの勤怠管理システム「勤労の獅子」、経費精算システム「経費の獅子」などを提供します。

会社名 ：エス・エー・エス株式会社

代表者 ：代表取締役 青山 秀一

設立 ：1995年10月

所在地 ：東京都港区三田三丁目4番10号4F（リーラヒジリザカビル）

事業内容：金融・流通・クレジット業務を中心としたシステム構築およびコンサルティング

バックオフィス業務支援のクラウドサービス等の提供およびコンサルティング

文教向けソリューションの提供

多様なテーマに適応したカスタマイズ研修サービスの提供

URL：https://sas-com.com/

サービスに関するお問い合わせ先

エス・エー・エス株式会社

SI事業部 DXサービス部

Mail：dx-agency@sas-com.com

URL：https://sas-com.com/

報道関係者に関するお問い合わせ先

エス・エー・エス株式会社

広報担当

Mail：pr@sas-com.com

URL：https://sas-com.com/