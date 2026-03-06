Bounce、福岡空港でDELIBAGと提携し手荷物サービスを強化

Bounce Japan 合同会社Bounce、福岡空港でDELIBAGと提携し手荷物サービスを強化

世界4,000都市・35,000拠点以上で展開する手荷物預かりサービス「Bounce(https://ja.bounce.com/)（バウンス）」を運営するBounce Japan 合同会社（以下、Bounce）は、福岡空港に拠点を構える手荷物サービス事業者DELIBAG(https://ja.bounce.com/s/location/96c285b9-cbce-4f64-8d17-cbe8a9731e1c?_aid=48d292be-7551-44ef-a6fa-7a10c8f21d2a&query=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%80%81%E3%80%92812-0003%20%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E5%8D%9A%E5%A4%9A%E5%8C%BA%E4%B8%8B%E8%87%BC%E4%BA%95%EF%BC%97%EF%BC%97%EF%BC%98%E2%88%92%EF%BC%91%20%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%A9%BA%E6%B8%AF%20%28FUK%29)との連携を開始いたしました。

本連携により、福岡空港を利用する国内外の旅行者は、到着直後から手荷物を預けることが可能となり、九州各地への移動や観光を手ぶらでスタートできる環境が整います。

連携の背景と目的

福岡空港は、九州最大の空港でもあり、アジア各国からのインバウンド旅行者にとっても、日本国内旅行者にとっても重要な玄関口です。近年の訪日需要の回復および国内観光の活発化により、空港および公共交通機関における大型荷物の持ち運びは、混雑や移動ストレスの一因となっています。

Bounceは、旅行者の行動導線上に柔軟な手荷物預かりネットワークを構築することで、「荷物に縛られない移動」を実現してきました。今回、福岡空港に常設拠点を持つDELIBAGとの連携により、空港起点でのスムーズな荷物預け入れを可能にし、九州全体の回遊性向上を目指します。

本取り組みは、インバウンド旅行者の利便性向上だけでなく、国内旅行者や出張利用者にとっても、移動効率を高める新たなインフラの一部となります。

日本の旅行インフラへの影響

本パートナーシップにより、以下の効果が期待されます。

- 空港到着直後から手ぶらで観光・移動が可能- 公共交通機関における荷物による混雑の緩和- 九州各都市への広域移動の利便性向上- 訪日観光客と地域住民の移動環境の共存促進

特に福岡空港は、福岡市内(https://ja.bounce.com/luggage-storage/fukuoka)だけでなく、熊本・長崎・大分・鹿児島など九州各地へのアクセス拠点となっており、空港で荷物を預けられることは、旅行者の体験価値を大きく高めます。

Bounceは、こうした空港拠点の拡充を通じ、日本全体の旅行インフラをより快適で持続可能なものへと進化させることを目指しています。

サービス概要

拠点：福岡空港（DELIBAGカウンター）

利用方法：Bounceアプリより検索・予約・キャッシュレス決済

対応言語：日本語・英語を含む11言語

補償：1予約あたり最大100万円

※詳細・受付時間・場所はBounceアプリまたは公式サイトをご確認ください。

CEOコメント（Bounce創業者 / CEO Cody Candee）

「福岡空港という九州の玄関口でDELIBAG様と連携できることを大変嬉しく思います。福岡は国内外から多くの旅行者が訪れる重要な都市であり、ここで手ぶらで移動できる体験を提供できることは、日本の旅行インフラにとっても大きな意味を持ちます。私たちは、訪日旅行者だけでなく、日本国内を移動するすべての方にとって、より自由で快適な旅を実現したいと考えています。荷物による制約を減らすことは、観光の質を高めるだけでなく、公共交通機関や地域社会との調和にもつながります。今後も地域パートナーの皆さまと協力し、日本の移動体験をさらに進化させてまいります。」

Bounceについて

「Bounce（バウンス）」は、旅行中や外出先で荷物を一時的に預けたい方と、空きスペースを有効活用したい店舗・施設をつなぐ、世界最大級※の手荷物預かりプラットフォームです。

2019年に米国サンフランシスコで創業し、現在は世界4,000都市・35,000拠点以上で展開。日本国内では東京(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo/tokyo-station)・大阪(https://ja.bounce.com/luggage-storage/osaka)・京都(https://ja.bounce.com/luggage-storage/kyoto/kyoto-station)・福岡(https://ja.bounce.com/luggage-storage/fukuoka)など650都市・5,500拠点以上でサービスを提供しています。

公式サイト：https://ja.bounce.com/

【会社概要】

会社名：Bounce, Inc.

所在地：698 Guerrero street , San Francisco, CA 94110, USA

設立：2019年

日本支社：Bounce Japan 合同会社

所在地：〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12

渋谷スクランブルスクエア WeWork 39階

設立：2024年

お問い合わせ：press-jp@bounce.com

※「世界最大」の表現は、当社が2025年7月時点で実施した独自調査に基づきます。

【調査対象】国内外の主要な手荷物預かり事業者

【比較項目】拠点数・展開都市数・展開国数

【調査方法】各社の公開情報に基づいた自社調査（2025年7月実施）