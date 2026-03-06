ゆずソフトがおくる名作『天色＊アイルノーツ』より、「真咲・ガイヤール」フィギュアがご予約受付開始！

株式会社アリスグリントは、大人気ゲーム『天色＊アイルノーツ』より、「真咲・ガイヤール」を1/7スケールでフィギュア化し、2026年3月6日（金）より予約受付を開始いたしました。




ゆずソフトがおくる永遠に色褪せない名作『天色＊アイルノーツ』より、セリアンスロープの元気な女の子「真咲・ガイヤール」を、こもわた遙華先生によるポーズデザインをもとにフィギュア化いたしました！


たくさんのドーナツにかこまれて、幸せいっぱいのガイヤールさん。


胸元がはだけた姿も再現できる差し替えパーツも付属します。


もちろん細部までしっかり作り込んでいますので、ぜひぜひご期待くださいね、センセ♪






はだけ上半身パーツ付き

商品情報




■1/7スケールフィギュア　天色＊アイルノーツ「真咲・ガイヤール」



□商品仕様：PVC&ABS 塗装済み完成品


1/7スケール・専用台座付属・はだけ上半身パーツ付属


□サイズ ：全高 約260mm


□ポーズデザイン：こもわた遙華


□原型制作： やすひこ（ピンポイント）


□彩色 ： いなば(クレーネル)、蜻蛉織(クレーネル)


□デカール：アンディー(クレーネル)、るか(クレーネル)


□販売元 ：大網株式会社


□発売元 ：アリスグリント


価格 ： 29,700円（税込）


発売日： 2026年12月発売予定





「笑顔」フェイスパーツ付き あみあみ限定版




■1/7スケールフィギュア　天色＊アイルノーツ「真咲・ガイヤール」　あみあみ限定版



価格 ： 30,250円（税込）


発売日： 2026年12月発売予定


店舗特典





各店舗様にて、購入特典をお付けいたします。


とても豪華なラインナップとなっておりますので、お見逃しなく！


フィギュアCM動画のご紹介



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sJE69-2fqIQ ]

【本動画について】


◇楽曲：大好きなんだ＜Instrumental Version＞（ゆずソフト）


◇キャラクター「秘書アリス」


　イラスト ／ キャラクターデザイン：こもわた遙華 様


　ナレーション：秘書アリス


◇モーションロゴアニメーション


　作画：平山円 様


　制作：フロンティアワン 様


(C)AliceGlint



■1/7スケールフィギュア　天色＊アイルノーツ「真咲・ガイヤール」


https://www.aliceglint.com/figure/fig_masaki



(C)2013 YUZUSOFT/JUNOS INC.



アリスグリントの「秘書アリス」とは




フィギュア＆グッズブランド『アリスグリント』の公式「秘書」。


主に商品情報の発信などを担当しています。


X（旧Twitter）アカウントは（@AliceGlint_SE）


2024年に活躍の場を広げ、VTuberとしても活動中です。


YouTubeアカウントは（@SecretaryAlice_CH）


X（旧Twitter）アカウントは（@alice_secretary）


この「秘書」とそっくりな顔の「広報」もどこかにいるらしい。



(C)AliceGlint　Illust.こもわた遙華