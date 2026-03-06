ゆずソフトがおくる名作『天色＊アイルノーツ』より、「真咲・ガイヤール」フィギュアがご予約受付開始！
株式会社アリスグリントは、大人気ゲーム『天色＊アイルノーツ』より、「真咲・ガイヤール」を1/7スケールでフィギュア化し、2026年3月6日（金）より予約受付を開始いたしました。
ゆずソフトがおくる永遠に色褪せない名作『天色＊アイルノーツ』より、セリアンスロープの元気な女の子「真咲・ガイヤール」を、こもわた遙華先生によるポーズデザインをもとにフィギュア化いたしました！
たくさんのドーナツにかこまれて、幸せいっぱいのガイヤールさん。
胸元がはだけた姿も再現できる差し替えパーツも付属します。
もちろん細部までしっかり作り込んでいますので、ぜひぜひご期待くださいね、センセ♪
商品情報
■1/7スケールフィギュア 天色＊アイルノーツ「真咲・ガイヤール」
□商品仕様：PVC&ABS 塗装済み完成品
1/7スケール・専用台座付属・はだけ上半身パーツ付属
□サイズ ：全高 約260mm
□ポーズデザイン：こもわた遙華
□原型制作： やすひこ（ピンポイント）
□彩色 ： いなば(クレーネル)、蜻蛉織(クレーネル)
□デカール：アンディー(クレーネル)、るか(クレーネル)
□販売元 ：大網株式会社
□発売元 ：アリスグリント
価格 ： 29,700円（税込）
発売日： 2026年12月発売予定
「笑顔」フェイスパーツ付き あみあみ限定版
■1/7スケールフィギュア 天色＊アイルノーツ「真咲・ガイヤール」 あみあみ限定版
価格 ： 30,250円（税込）
発売日： 2026年12月発売予定
--------------------------------------------
「あみあみ」限定販売となります。
ご予約の際は、下記オンラインショップ・店舗にてご確認下さい。
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/
■あみあみ店舗ご案内
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html
店舗特典
各店舗様にて、購入特典をお付けいたします。
とても豪華なラインナップとなっておりますので、お見逃しなく！
フィギュアCM動画のご紹介
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sJE69-2fqIQ ]
【本動画について】
◇楽曲：大好きなんだ＜Instrumental Version＞（ゆずソフト）
◇キャラクター「秘書アリス」
イラスト ／ キャラクターデザイン：こもわた遙華 様
ナレーション：秘書アリス
◇モーションロゴアニメーション
作画：平山円 様
制作：フロンティアワン 様
(C)AliceGlint
詳しくは以下WEBページまで
■1/7スケールフィギュア 天色＊アイルノーツ「真咲・ガイヤール」
https://www.aliceglint.com/figure/fig_masaki
(C)2013 YUZUSOFT/JUNOS INC.
アリスグリントの「秘書アリス」とは
フィギュア＆グッズブランド『アリスグリント』の公式「秘書」。
主に商品情報の発信などを担当しています。
X（旧Twitter）アカウントは（@AliceGlint_SE）
2024年に活躍の場を広げ、VTuberとしても活動中です。
YouTubeアカウントは（@SecretaryAlice_CH）
X（旧Twitter）アカウントは（@alice_secretary）
この「秘書」とそっくりな顔の「広報」もどこかにいるらしい。
(C)AliceGlint Illust.こもわた遙華