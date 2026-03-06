ゆずソフトがおくる名作『天色＊アイルノーツ』より、「真咲・ガイヤール」フィギュアがご予約受付開始！

株式会社アリスグリント

株式会社アリスグリントは、大人気ゲーム『天色＊アイルノーツ』より、「真咲・ガイヤール」を1/7スケールでフィギュア化し、2026年3月6日（金）より予約受付を開始いたしました。

ゆずソフトがおくる永遠に色褪せない名作『天色＊アイルノーツ』より、セリアンスロープの元気な女の子「真咲・ガイヤール」を、こもわた遙華先生によるポーズデザインをもとにフィギュア化いたしました！

たくさんのドーナツにかこまれて、幸せいっぱいのガイヤールさん。

胸元がはだけた姿も再現できる差し替えパーツも付属します。

もちろん細部までしっかり作り込んでいますので、ぜひぜひご期待くださいね、センセ♪

商品情報

■1/7スケールフィギュア 天色＊アイルノーツ「真咲・ガイヤール」

□商品仕様：PVC&ABS 塗装済み完成品

1/7スケール・専用台座付属・はだけ上半身パーツ付属

□サイズ ：全高 約260mm

□ポーズデザイン：こもわた遙華

□原型制作： やすひこ（ピンポイント）

□彩色 ： いなば(クレーネル)、蜻蛉織(クレーネル)

□デカール：アンディー(クレーネル)、るか(クレーネル)

□販売元 ：大網株式会社

□発売元 ：アリスグリント

価格 ： 29,700円（税込）

発売日： 2026年12月発売予定

「笑顔」フェイスパーツ付き あみあみ限定版

■1/7スケールフィギュア 天色＊アイルノーツ「真咲・ガイヤール」 あみあみ限定版

価格 ： 30,250円（税込）

発売日： 2026年12月発売予定

「あみあみ」限定販売となります。

ご予約の際は、下記オンラインショップ・店舗にてご確認下さい。

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/

■あみあみ店舗ご案内

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html

店舗特典

各店舗様にて、購入特典をお付けいたします。

とても豪華なラインナップとなっておりますので、お見逃しなく！

フィギュアCM動画のご紹介

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sJE69-2fqIQ ]

【本動画について】

◇楽曲：大好きなんだ＜Instrumental Version＞（ゆずソフト）

◇キャラクター「秘書アリス」

イラスト ／ キャラクターデザイン：こもわた遙華 様

ナレーション：秘書アリス

◇モーションロゴアニメーション

作画：平山円 様

制作：フロンティアワン 様

(C)AliceGlint

■1/7スケールフィギュア 天色＊アイルノーツ「真咲・ガイヤール」

https://www.aliceglint.com/figure/fig_masaki

(C)2013 YUZUSOFT/JUNOS INC.

アリスグリントの「秘書アリス」とは

フィギュア＆グッズブランド『アリスグリント』の公式「秘書」。

主に商品情報の発信などを担当しています。

X（旧Twitter）アカウントは（@AliceGlint_SE）

2024年に活躍の場を広げ、VTuberとしても活動中です。

YouTubeアカウントは（@SecretaryAlice_CH）

X（旧Twitter）アカウントは（@alice_secretary）

この「秘書」とそっくりな顔の「広報」もどこかにいるらしい。

(C)AliceGlint Illust.こもわた遙華