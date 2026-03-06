ビーブレイク、クラウドERP「MA-EYES」に「収支区分機能」を追加

写真拡大 (全2枚)

株式会社ビーブレイクシステムズ

株式会社ビーブレイクシステムズ（本社：東京都品川区、代表取締役：白岩次郎、以下「ビーブレイクシステムズ」）は、クラウドERP「MA-EYES」に新機能「収支区分」を追加したことをお知らせいたします。





■クラウドERP「MA-EYES（エムエーアイズ）」とは


プロジェクト管理を中心に企業の業務全般をサポートするクラウドERPシステムです。プロジェクト単位での収支管理に特化しています。業種や導入方法によって複数のシリーズを展開しています。



製品サイト： https://www.bbreak.co.jp/maeyes/



■開発の背景


MA-EYESはプロジェクト単位で詳細な収支管理を行うことを強みとしていますが、プロジェクト管理を行う企業の中には、プロジェクト全体だけでなく、工程（要件定義・開発・テストなど）や業務単位（タスク）ごとに、収支を把握したいというご要望を多くいただいていました。


これまでMA-EYESでこうした管理を行うには、収支管理したい単位ごとにプロジェクトを作成し、関連プロジェクトとして紐づけて管理する必要がありました。プロジェクト構成が複雑になりやすく、プロジェクト作成に手間がかかるという課題がありました。



■「収支区分機能」の概要


「収支区分機能」が追加されたことにより、1つのプロジェクトに対してより細かい粒度で収支管理ができるようになりました。例えば以下のような単位での収支管理が可能です。


- 工程別（要件定義／基本設計／開発）
- タスク別（設計／実装／レビュー）
- チーム別
- サービス別
- その他、お客様独自の任意の管理単位



プロジェクト収支管理イメージ

なお本機能は、MA-EYES一括版先行リリース機能です。


今後は、今回追加された「収支区分機能」を起点に、区分ごとの収支を確認するための分析機能などを強化していく予定です。




ビーブレイクシステムズは、これからもお客様の声と真摯に向き合いながら、よりよい業務管理システムを提供してまいります。




ビーブレイクシステムズ　会社概要


社名：株式会社ビーブレイクシステムズ


本社：東京都品川区東五反田2-10-2　東五反田スクエア5階


代表取締役：白岩 次郎


設立：2002年7月


事業内容：システム開発


上場市場：東証グロース市場（証券コード3986）


コーポレートサイト：https://www.bbreak.co.jp/


運営メディア”WORK-PJ”「働く」を考える：https://work-pj.net/




本リリースに関するお問い合わせ


株式会社ビーブレイクシステムズ　広報担当


Mail: pr@bbreak.co.jp




※掲載のデータは発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承下さい。


※文中の会社名、製品名等は各社の商標または登録商標です。