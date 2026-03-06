「ヤナセ神戸支店」（メルセデス・ベンツ神戸東灘）をリニューアルオープン

株式会社ヤナセ

株式会社ヤナセ（社長：森田 考則）は、ヤナセとして近畿エリア3拠点目となる最新のメルセデス・ベンツ ショウルームCI、「MAR20X（エムエーアール・トゥエンティ・エックス）」を採用した「ヤナセ神戸支店」（メルセデス・ベンツ神戸東灘）の営業を3月7日（土）に開始します。

当社は1963年に同支店の前身となる「神戸ヤナセ（株）」を設立。組織の編入を経て、1980年10月1日から「神戸支店」として現在の地で営業を続けています。

大型ビジョンを配置するなど最新設備が整ったショウルームは、新車10台を展示。納車説明を行う「ハンドオーバー」も有しています。また、19ベイと検査ラインから成るサービスワークショップは、最新の設備で整備品質を高めお客さまに安心で快適なカーライフをサポートします。

ヤナセが近畿エリアで展開するメルセデス・ベンツ新車販売店は17拠点です。今後もネットワークの充実を図り、メルセデス・ベンツの購入を検討されているお客さまや、ヤナセネットワークをご愛用いただくお客さまに“夢”と“感動”あふれる『クルマのある人生』をお届けしてまいります。