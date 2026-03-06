Stray Kids ヒョンジン GUESSのグローバルアンバサダーに就任

GUESS JAPAN 合同会社

GUESSは、世界的人気を誇るボーイズグループStray Kidsのヒョンジンを、ブランドの新たなグローバルアンバサダーに起用したことを発表いたします。あわせて、ヒョンジンが出演するGUESS JEANSの最新グローバルキャンペーンを公開。本パートナーシップは、ブランドのカルチャーにおける進化を象徴する重要な節目となります。

圧倒的なステージプレゼンスと多面的なアーティスト性で知られるヒョンジンは、そのエネルギー、創造性、そして揺るぎないオーセンティシティにより、GUESSが掲げる「カルチャーに根ざした大胆な自己表現」というブランドフィロソフィーを体現する存在です。本コラボレーションは、ブランドのヘリテージを尊重しながらも、現代的な自己表現の可能性を押し広げていくという、両者に共通するビジョンを反映しています。

ヒョンジンのグローバルな影響力と、GUESSが誇るアメリカンデニムの伝統を融合させた本キャンペーンでは、「Modern Heritage（モダン・ヘリテージ）」をテーマに、タイムレスなシルエットと現代的なアティチュードを融合させたスタイルを提案します。クラシックなデニムシャツ、ストレートフィットジーンズ、ストライプTシャツ、デニムカーゴパンツといったアイテムを軸に、GUESS JEANSの揺るぎないデニムDNAを、進化した視点で再解釈しています。

GUESS 共同創業者兼チーフ・クリエイティブ・オフィサー、ポール・マルシアーノ

「ヒョンジンは、パフォーマンスの枠を超え、音楽・ダンス・ビジュアルアートにわたる創造的な才能を持つ存在です。卓越したスタイルセンスと揺るぎない自信を兼ね備え、世界を舞台に確かな存在感を放つ彼は、GUESSファミリーに新たなエネルギーをもたらしてくれるでしょう。」

GUESS チーフ・ニュー・ビジネス・ディベロップメント・オフィサーのニコライ・マルシアーノ

「ヒョンジンをGUESSファミリーに迎えることを大変嬉しく思います。音楽やカルチャーは、常に私のファッション観に大きな影響を与えてきました。ヒョンジンは、あらゆる活動において卓越したアーティスト性を発揮しています。彼こそが、ブランドにとって新たな表現の時代を象徴する存在であると確信しています。」

ヒョンジンは、GUESSおよびGUESS JEANSのグローバルアンバサダーとして、今後ワールドワイドキャンペーンや主要ブランドプロジェクトを牽引し、ヘリテージにインスパイアされながらも未来志向の視点で、GUESSの新たなチャプターを切り拓いていきます。

ヒョンジン着用コレクションは、3月6日（金）よりGUESS JEANS TokyoおよびGUESS 渋谷、公式オンラインストアにて順次発売予定。

また、対象商品をご購入いただいたお客様には、今回のキャンペーン限定デザインである「Hyunjinロゴ」のレーザープリントカスタマイズサービスを、GUESS JEANS Tokyoにてご用意しております。サービスの詳細につきましては、店舗スタッフまでお問い合わせください。

GUESS（ゲス）について

GUESS?, Inc. は、現代のライフスタイルに寄り添うアパレルやデニムを軸に、ハンドバッグ、ウォッチ、アイウェア、フットウェアなど幅広いカテゴリーに展開するライフスタイルコレクションの企画・発信・流通およびライセンス事業をグローバルに展開するファッションブランドです。GUESSの製品は、世界各国のGUESS直営店をはじめ、主要百貨店やセレクトショップなど、多様な販売チャネルを通じて提供されています。2024年4月2日には、ニューヨーク発のファッションブランド「rag & bone（ラグ＆ボーン）」の事業資産および知的財産の50％を取得。rag & boneは、アメリカンファッションを代表する存在として、米国および英国で直営店舗を展開するほか、世界各国の高感度なブティック、百貨店、Eコマースを通じてグローバルに展開されています。2025年11月1日時点で、GUESSはヨーロッパ、南北アメリカ、アジアにおいて1,058店舗の直営店を運営。さらに、パートナーおよびディストリビューターによって世界各地で507店舗が展開されており、現在約100カ国で事業を行っています。

公式サイト https://store.guessjapan.com/

GUESS JEANS（ゲス ジーンズ）について

GUESS JEANSは、40年にわたるブランドのデニムの歴史にルーツを置いたアメリカ西海岸のライフスタイル・ブランドです。ニコライ・マルシアーノによって考案されたGUESS JEANSは、サスティナビリティと最先端のイノベーションに取り組み、デニムファッションの次の時代を体現しています。GUESS JEANSは、ブランドの豊かな伝統と現代的な視点を融合させ、GUESSのタイムレスなエッセンスを凝縮したデニムを中心としたコアベーシックのフルラインを提供しています。

https://store.guessjapan.com/ext/guess-jeans/index.html

Hyunjin (ヒョンジン)について

ヒョンジンは、世界的人気を誇るK-POPグループStray Kidsのメンバーであり、卓越したパフォーマンス力と繊細かつ洗練された表現力で国際的に高い評価を受けているアーティストです。 独自のスタイルセンスと豊かなクリエイティビティを兼ね備え、音楽およびパフォーマンス活動にとどまらず、ビジュアルアートやファッション分野においてもその影響力を拡大。世界中のファンとの強い結びつきを築きながら、同世代を象徴するカルチャーアイコンとして確固たる地位を確立しています。