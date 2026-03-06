【カネテツ】3月6日創業100周年、「とテツもないぜ。」をコーポレートスローガンに制定

カネテツデリカフーズ株式会社

カネテツデリカフーズ株式会社（本社：兵庫県神戸市 代表取締役社長：村上 寛）は、2026年3月6日をもちまして創業100周年を迎えました。

1926年の創業以来、当社は水産練り製品の製造販売を通じて、食卓においしさと安心を届けてまいりました。100年という大きな節目を迎えることができましたのは、長年ご愛顧いただいているお客様、お取引先様、地域の皆様、そして当社に関わるすべての皆様のご支援の賜物です。心より御礼申し上げます。

創業100周年の節目に、カネテツデリカフーズは、新コーポレートスローガンとして、「とテツもないぜ。」を制定しました。また、「幸せを灯す大航海へ」をテーマに様々な創業100周年記念取り組みを展開してまいります。

次の100年も、カネテツデリカフーズは、“とテツもないぜ。”をスローガンに、カネテツならではの価値（らしさ）を磨き続け、海を通じ、皆さまの暮らしに「幸せを灯せる企業」として、さらなる挑戦を続けてまいります。

■創業100周年テーマ

「幸せを灯す大航海へ」

「私たちは、海を通じて、新たな「おいしさ」と「幸せ」を創造し、世界の人々の豊かなくらしに貢献します。」という経営理念のもと、海の恵みを生かした商品づくりに取り組んでいます。創業100周年ロゴは、私たちの事業を支える海やその恵みをモチーフとしています。また、カネテツデリカフーズのイメージキャラクター「てっちゃん」がちくわで未来を覗く姿は、未来に向けた挑戦やワクワク感を表現しています。

カネテツデリカフーズ創業100周年ロゴ

■創業100周年記念取り組み概要

創業100周年を記念し、以下の取り組みを実施いたします。

1．新たなコーポレートスローガン制定

創業100周年の節目の年に、新たなコーポレートスローガンを制定いたしました。

本コーポレートスローガンは、次の100年に向けた「決意」と共に、これから私たちがお客様や社会にお届けしていきたい「想い」や「姿勢」を表現したものです。

【新コーポレートスローガン】

とテツもないぜ。

【ステートメント】

カネテツが叶えるのは

誰もやったことのないものづくり。

おいしさ、新しさ、時にはバカバカしさだって、

真剣勝負で「とテツもない」を追求する。

世界に物があふれる時代に

思い切りやりきる勇気こそが新しい未来を拓くんだ。

カネテツは、なにものだ？そう言われたら褒め言葉。

保存料無添加、ネルサイユ宮殿、ほぼカニ、

さぁ、次は何をやらかそう。

とテツもない発明へ、とテツもない幸せへ、とテツもない世界へ、

ワクワクする航海がいま始まる。

2. 創業100周年記念キャラクター「勇者てっちゃん」登場

カネテツデリカフーズ創業100周年記念キャラクターとして、カネテツ王国の勇敢な戦士「勇者てっちゃん」が登場。「ほぼカニ(R)」や「野菜フライ」等のカネテツ商品をモチーフにした装備を身に着けた「勇者てっちゃん」が、創業100周年を盛り上げます。

3．創業100周年記念特設サイト公開

勇者てっちゃん

「カネテツ100周年クエスト」をテーマに、カネテツ王国の勇敢な戦士「勇者てっちゃん」が様々な挑戦を行う様子がサイト内でご覧いただけます。カネテツデリカフーズの100年の歴史や、記念商品の開発秘話、SDGsの取り組み、おすすめレシピ動画等、カネテツ創業100周年を存分に楽しんでいただけるコンテンツが盛りだくさん。今後、創業100周年の取り組みは、特設サイト等を通じ随時情報発信してまいります。勇者てっちゃんと一緒に、「カネテツ100周年クエスト」の世界をお楽しみください。

4．創業100周年商品施策

カネテツ創業１００周年記念特設サイト :https://www.kanetetsu.com/pages/thankyou_kanetetsu100th１.「ほぼカニ(R)」の発売以来”初”となる大幅リニューアル

創業100周年を機に、まるで本物のカニの味・食感・見た目”を再現したカニ風味かまぼこ「ほぼカニ(R)」の発売以来初となる大幅リニューアルを実施。これまで培ってきたシーフードの加工技術を結集し、“本物のカニを超える”を目指し、カニ感アップをテーマに風味・食感をアップした商品へと進化させました。

大幅リニューアルした ほぼかに(R)ほぼシリーズ :https://www.kanetetsu.com/pages/hobokani２.カネテツ”初”のペットフード「ニャンと ほぼカニ(R)」発売

「人も猫ちゃんも同じ食卓で笑顔に」をテーマに、100年培ってきたシーフードの加工技術と食品づくりの知見を活かし、カネテツ初のペット向け商品を開発。まるで本物のカニのような味・食感・見た目はそのままに、シニア猫ちゃんの健康に配慮した猫ちゃん用おやつ「ニャンと ほぼカニ(R)」を発売しました。

5．創業100周年キャンペーンの実施

ニャンと ほぼカニ(R)ニャンとほぼカニ(R) :https://www.kanetetsu.com/pages/pet_nyantohobokani

お客様への感謝の気持ちを込めた記念キャンペーンを展開いたします。

詳細はカネテツ公式SNS等にて順次発表いたします。

その他、創業100周年を記念した様々な商品の展開、イベントやキャンペーンの実施等を計画しております。詳細につきましては、決定次第、コーポレートサイトやカネテツ公式ＳＮＳ等にて随時発表してまいります。

■代表メッセージ

カネテツデリカフーズ株式会社 代表取締役社長 村上寛 コメント抜粋

カネテツデリカフーズは、2026年3月6日に創業100周年を迎えました。

100年の節目を迎えることが出来ましたのも、長年にわたり、ご愛顧を頂きましたお客様をはじめ、これまで支えて頂きました多くの皆さまのお力添えと温かいご支援があったからこそと、心より深く感謝しております。

代表取締役社長 村上寛創業100周年 社長メッセージ（全文） :https://www.kanetetsu.com/blogs/press/20260306_100th_message_from_the_president

■カネテツデリカフーズ100年の歩み

1926年 村上鐵雄、西宮市において練製品製造業を創業

1951年 キャラクター「てっちゃん」誕生

1955年 自動包装機による日本初の大量包装化を実現

1985年 業界初のCI（コーポレート・アイデンティティ）導入

1990年 六甲工場完成。業界初の全商品保存料無添加”

2006年 業界初「ISO22000」の認証取得

2012年 手作り体験施設「てっちゃん工房」オープン

2014年 「ほぼカニ(R)」発売

2015年 カネテツ初の練りモノ専門ショップ「ネルサイユ宮殿」 開城

2016年 VI（ビジュアル・アイデンティティ）実施。

魚買い付け商社「ドルフィントレーディング株式会社」グループ化

2018年 業界初 「ISO22000」、「FSSC22000」、「JFS-C」３つの認証取得

2022年 業界初のプラントベース商品を発売

2024年 「ほぼカニ神社」建立

2026年 創業100周年を迎える

●「カネテツデリカフーズ」について

1926年(大正15年)創業。2026年3月に創業100周年を迎えた、兵庫県神戸市・六甲アイランドに工場を持つ魚肉練り製品の製造業(代表取締役社長：村上 寛)。1990年には全商品合成保存料無添加を実施。さらに2018年には、練り製品の製造工場として初めて「ISO22000」「FSSC22000」「JFS-C」の3つの食品安全管理システムの認証を取得。現在もFSSC22000認証を維持し、「安心・安全」な商品作りに取り組んでいます。また、蒲鉾を立体的に表現する技術、すり身を使用したシーフードの再現技術など、独自性あふれるモノ作りをおこなっています。まるで本物のような味・食感・見た目を再現し、そのネーミングでも話題の「ほぼカニ (R) 」をはじめとする“ほぼシリーズ”商品は、シリーズ累計販売数量 1億 パックを突破。