アラヤ、濱田の執筆記事が学術誌『人工知能』2026年3月号に掲載

株式会社アラヤ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：金井良太、以下「アラヤ」）は、NeuroAI事業部 Persona Labチームリーダーの濱田太陽（Ph.D.）が執筆した記事「Neuro-aligned AIによる機械神経科学」が、一般社団法人 人工知能学会の学術誌『人工知能』2026年3月号（Vol.41 No.2）の特集「AIと神経科学の接点2026」に掲載されたことをお知らせします。発売は2026年3月6日です。

https://www.ai-gakkai.or.jp/published_books/journals_of_jsai/vol41_no2/

概要

本記事では、AIと神経科学の融合領域「NeuroAI」の研究潮流を整理し、大規模言語モデル（LLM）の内部構造を神経科学的手法で解析する「機械神経科学（machine neuroscience）」という枠組みを提唱しています。また、個人の人格・価値観をLLMに組み込み、その思考・推論プロセスをデジタル空間で再現する「デジタルツイン神経科学」の可能性についても論じています。

アラヤのNeuroAI・Persona Labの取り組み

アラヤのPersona Labは、LLMの内部表現を脳科学の手法で解析するアプローチ（AIを脳科学する）をコアに、人間の思考・行動・価値観をAIで再現するデジタルツイン技術の研究開発・社会実装を進めています。現在、100万人規模の社会調査シミュレーター「Persona Lens」やデジタルツインとの対話でインサイトを獲得する「Persona Interview」などのプロダクト開発を通じて、マーケティング・ヘルスケア・社会政策など幅広い領域での活用を目指しています。

Persona Lab 紹介ページ：https://lp.araya.org/neuroai/neurotech/persona-lab

濱田 太陽 Ph.D.

NeuroAI事業部 ペルソナチームリーダー

神経科学者（博士）

沖縄科学技術大学院大学(OIST)科学技術研究科博士課程修了。2022年より、Moonshot R&Dプログラム (目標9)「逆境の中でも前向きに生きられる社会の実現」(山田PMグループ)のPIとして前向き状態に関するモデル化に従事している。研究テーマは、好奇心の神経計算メカニズムの解明やLLMによるデジタルツイン、AIの神経科学。

株式会社アラヤについて

株式会社アラヤは、認知神経科学の研究者、金井良太が率いるAIとニューロテックをコア技術としたディープテック企業です。製造業、ヘルスケア、建設、アカデミック・リサーチといった幅広い領域において、AIアルゴリズム開発、エッジAI実装、生成AIを活用した先進的なソリューションやDX支援を推進。また、ニューロテック領域での高度な研究開発支援をご提供することで、皆様から信頼されるソリューションパートナーであり続ける事を目指します。