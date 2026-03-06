企業がYouTubeの登録者を増やす10の施策！初心者がまずやるべきことから上級テクニックを公開【2026年最新版】

株式会社pamxy

SNSマーケティング支援を行う株式会社pamxy（本社：東京都新宿区、代表取締役：西江 健司）は、多くのYouTubeチャンネル運営者が抱える「チャンネル登録者が増えない」という悩みに対し、その原因と具体的な解決策をまとめた新コンテンツを公開しました。

YouTubeチャンネルを運営する上で、「チャンネル登録者数」はチャンネルのファン数を示す重要な指標です。登録者が増えることで、新作動画の初動再生数が安定し、コミュニティ機能の解放など、チャンネル運営の幅も広がります。

本コンテンツでは、初心者がすぐに取り組める基本的な施策から、中～上級者向けのテクニックまで、チャンネル登録者を増やすための具体的な方法を10個に厳選して紹介します。

◼︎はじめに：YouTubeで登録者数が重要な理由とは？

YouTube運用において「登録者数」は、単なる見栄えの数字ではありません。

チャンネルの成長性・信頼性・収益性に直結する、極めて重要な指標です。

ここでは、なぜ登録者数が重要なのかを整理します。

◼︎なぜ視聴者はチャンネル登録をするのか？

- 安定した初速を生み出せるからYouTubeは、公開直後の反応（初速）を非常に重視します。登録者数は、動画のスタートダッシュを支える「土台」になります。- アルゴリズム評価が有利になる登録者が多い＝継続的に支持されているチャンネルと判断されやすくなります。・おすすめ表示されやすくなる・関連動画に載りやすくなる・インプレッションが増えるといった好循環が生まれます。- ブランド力・信頼性の証明になる登録者数は、いわば「社会的証明（ソーシャルプルーフ）」です。同じ内容でも、登録者10万人と1,000人では受け取られ方が大きく変わります。- 収益の安定化につながる登録者が多いチャンネルは、単発ヒットではなく、継続的に再生が積み上がります。結果として、広告収益・案件収益・自社商品売上などの安定につながります。

まず、視聴者がどのような時に「チャンネル登録」という行動を起こすのかを理解することが重要です。

- 有益性「このチャンネルは自分にとって役立つ情報を発信してくれる」と感じた時。- 共感・応援「この人の活動を応援したい」「考え方に共感できる」と感じた時。- 期待感「次の動画も面白そうだから見逃したくない」と感じた時。- 専門性「このジャンルについて、このチャンネルは信頼できる」と感じた時。

これらの感情を視聴者に抱かせることが、登録者増加の鍵となります。

◼︎チャンネル登録者を増やすための具体的施策

上記の「登録する理由」を踏まえ、今日から実践できる施策をご紹介します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49325/table/70_1_7fead35a286bd9bc314921d8b02bd5c4.jpg?v=202603061151 ]

これらの施策を複合的に行うことで、チャンネル登録者は着実に増加していきます。

動画の最後に設置する終了画面の作り方や、新規ファン獲得に有効なショート動画の活用法については、以下のコンテンツで詳しく紹介しています。

詳細はこちら： YouTube終了画面の作り方・設定方法｜テンプレート活用・非表示のやり方も解説(https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/youtube/how-to-make-youtube-end-screen/)

詳細はこちら： YouTubeショート動画の作り方を解説！投稿方法や収益化も紹介(https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/youtube/how-to-make-youtube-short-video/)

◼︎より詳細な情報を知りたい方へ

チャンネル登録者を増やすためには、地道な努力と正しい戦略が不可欠です。

弊社では、チャンネルの現状を分析し、登録者増加に向けた最適な戦略を提案するコンサルティングサービスを提供しています。

自社チャンネルの成長に限界を感じている方、プロの視点からのアドバイスが欲しい方は、ぜひ以下のコンテンツをご覧ください。

関連コンテンツ：YouTubeコンサルティングとは？サービス内容や費用相場を解説(https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/youtube/youtube-consultant/)

関連コンテンツ：YouTube運用代行会社おすすめ30選！費用や選び方を徹底解説(https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/youtube/operation-company10/)

◼︎pamxyでは一気通貫のYouTube支援を提供

pamxyでは、企業の目的や課題に合わせたYouTube運用支援を提供しています。

コンサルティング・動画制作・投稿管理・分析改善までをワンストップで対応し、成果につながるチャンネル運営を支援します。

- 自社だけでは限界を感じている- 動画制作後のPDCAが回らない- 継続的に成果を出す体制を作りたい

そんな企業の方は、ぜひpamxyの支援内容をご確認ください。

YouTube運用代行サービスはこちら :https://service.pamxy.co.jp/marketing/youtube

