3月18日奈良で初開催！「相続セミナー」。累計3,000件超の相談実績を持つ税理士が落語で解説

アイニコグループ株式会社

アイニコグループ株式会社（代表者：田尻 忠義、所在地：奈良県奈良市、以下、当社）が展開する住宅事業ブランド「楓工務店」は、2026年3月18日（水）に奈良公園バスターミナル レクチャーホールにて、相続専門の税理士兼社会人落語家である参遊亭英遊(石倉英樹)氏を招いた特別セミナー「落語で相続 in 奈良」を開催します。



開催の背景には、現在、奈良市内の空き家率が過去最高の17.0％（※1）に達し、高齢者人口の増加に伴う相続トラブルの未然防止が喫緊の課題となっている現状があります。地元に根差す企業として、当社は適切な相続リスクの軽減を通じて、地域の皆様の大切な資産を守り、より良い形で次世代へ繋ぐ一助となりたいと考えています。



本イベントでは、心理的なハードルが高い相続や税務の基礎知識を、落語という親しみやすい形式で楽しく提供します。当日は地元の司法書士や不動産会社と連携した無料個別相談会も実施し、地域住民の皆様の円滑な資産承継と、地元・奈良の住環境向上に貢献していきます。





※1：令和6年度 奈良市空き家等実態調査報告書（2025年2月発表）

開催概要

日時：2026年3月18日（水）13:15開場、14:00開演

場所：奈良公園バスターミナル レクチャーホール

〒630-8213 奈良県奈良市登大路町76（近鉄奈良駅より徒歩約10分）

定員数：200名 ※先着順

参加費：入場無料、個別相談会の参加無料

※ イベント入場には事前予約が必要となります

※ 自動車及び原動機付自転車全般、自動二輪車の駐車場・駐輪場はございません。（電動シニアカートを除く）また、自転車駐輪場もスペースに限りがございますので公共交通機関をご利用いただきますようお願い致します。





ご予約はこちらから

https://www.kaedekoumuten.jp/event/39795/#form

報道関係者各位

当日は、イベントの様子を取材いただくことが可能です。ご関心のあるメディア関係者様のご参加をお待ちしております。メディア関係者限定のお問い合わせ先よりご連絡ください。

登壇者プロフィール

本名：石倉 英樹（いしくら ひでき）

公認会計士・税理士／社会人落語家「参遊亭英遊」

相続税専門の税理士として10年以上にわたり、累計3,000件を超える相談に対応する傍ら、“相続の不安を笑いで安心に！”という想いから、社会人落語家「参遊亭英遊」としても活動中。「笑って学べる落語で相続セミナー」は全国で300回以上の公演実績を誇り、テレビ・ラジオ・新聞などメディアでも話題に。著書に、『家族のもしも・・・ がずっと気になっている人の相続山の登り方』（総合法令出版）『税金のことが全然わかっていないド素人ですが、相続税って結局どうすればいいのか教えてください！』（すばる舎）がある。





石倉公認会計士事務所（相続専門）

https://omiya-souzokuzei.com/

参遊亭英遊の落語で相続

https://www.ishikura-cpa.com/

当イベントはこんな方におすすめです

- 親御さんやご自身の相続が気になり始めた方- 土地建物などの不動産を持っていて将来の相続が不安な方- 相続税がいくらかかるのか不安な方- 税金や節税対策やアドバイスを知りたい方- 生前贈与を検討しているが、何から始めれば良いかわからない方- 兄弟・家族間のトラブルを避ける準備をしておきたい方

【会社概要】

アイニコグループ株式会社は、「笑顔を創造し続ける」という企業理念のもと、奈良・京都南部を中心に、注文・分譲住宅、リフォーム、不動産、保育、介護、民泊、企業向けIT/DX研修支援事業や業務管理SaaS事業（BOXJOB）など、幅広い事業を展開しています。私たちは、家づくりだけにとどまらず、お客様の暮らしそのものを豊かにし、地域社会に貢献することを目指しています。

名称：アイニコグループ株式会社

設立：2007年

代表：田尻 忠義

本社：〒631-0806 奈良市朱雀3丁目1-7





【アイニコグループ事業】

■楓工務店

https://www.kaedekoumuten.jp/

■トチナラ

https://www.tochinara.jp/

■ココチエデザインラボ

https://www.cocochiedesignlab.jp/

■楓リフォーム

https://www.kaedekoumuten.jp/lineup/renovation/

■ガイソー奈良店

https://www.gaiso-nara.co/

■きたえるーむ奈良帝塚山

https://kitaeroom.com/shop/post-144.shtml

■きたえるーむ奈良西ノ京

https://kitaeroom.com/shop/post-159.shtml

■放課後等デイサービス「かえでFC」

https://sites.google.com/kaedekoumuten.jp/kaedefc/

■働きがい改革研究所

https://www.kaedekoumuten.jp/company/group/kenshu/

■古都泊

https://www.kaedekoumuten.jp/company/group/kotohaku/

■リールキッズ楓保育園

https://www.kaedekoumuten.jp/company/group/hoikuen/

■SaaS事業 BOXJOB

https://web.boxjob.jp/

