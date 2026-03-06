リモートワーク実践スクール「リモラボ」が「BabyTech(R) Awards 2025-26」 の保護者支援サービス キャリア支援部門にて「優秀賞」を受賞

株式会社リモラボ

「女性のキャリアをシームレスに」の実現に向けて、ライフステージの変化に応じた働き方を支援するリモートワーク実践スクール「リモラボ」を運営する株式会社リモラボ（東京都渋谷区、代表取締役 佐伯正邦、以下「当社」）は、優れた子育てIT商品やサービスを表彰する「BabyTech(R) Awards 2025-26」の保護者支援サービス キャリア支援部門にて「優秀賞」を受賞したことをお知らせいたします。

「リモラボ」は、世界中どこからでも参加可能な、女性のためのリモートワーク実践型オンラインスクールです。市場ニーズが高く、リモートワークに適した職種に特化した1,000以上の動画コンテンツや実践的プログラムを提供している他、案件受注やクライアントワークまで伴走する再現性の高い環境を構築し、受講生が「結果を出す」ことに特化したサポートを展開しています。

こうした「キャリアを途切れさせない仕組みづくり」が評価され、育児系ICT専門として国内最大級の「BabyTech(R) Awards」保護者支援サービス キャリア支援部門にて、本スクールが優秀賞を受賞。結婚や育児、介護といったどのようなライフステージでも、持続可能なキャリアを形成する一助となるサービスとして、改めてその価値が認められました。

女性のためのWEBスクール「リモラボ」

「リモラボ」は、世界中のどこからでも女性が集えて、学びから自走までオールインワンのサポートを行うリモートワーク実践スクールです。オンラインでスキルの学習のみならず、その後の案件受注やクライアントワークまで、再現度の高い実践環境を整えています。

ポイント１.：現場でそのまま使える動画学習プログラム

SNS運用・資料制作・オンライン秘書・Canva・Notion・生成AI・ChatGPT・その他各種ツールなど実践的に使えるスキルが学べる全1000講座以上がいつでも見放題となっています。

ポイント２.：学んで終わりを防ぐ実践作業会

「リサーチ実践会」や「クライアントワーク 報告会」等を開催。動画学習で終わらせず、講義や最新情報もシェアしています。

ポイント３.：仕事の悩みを解決するLINE相談

仕事の悩みやクライアントとのトラブルについて、実践的なアドバイスや解決策を提示困った時にすぐ相談ができる環境を提供します。

ポイント４.：女性の悩みに寄り添う女性のお悩み相談室

周りの人には相談しにくい家庭や子育て、心の悩みもプロのカウンセラーに相談できる環境が整っています。

ポイント５.：目標をより早く叶えるキャリアコーチ面談

1対1で行う「キャリアコーチ面談」を定期的に実施、個別でのサポート体制も充実しています。

リモラボは2021年12月にサービスを開始し、現在はSNSや口コミから累計8,300名以上が参加。在籍者は続々と企業や事業主からの仕事を獲得しながら、それぞれのライフスタイルにマッチした新しい働き方を実現しています。

リモラボ代表／講師 小森 優コメント

前職にて保育士として多くの子育て家庭と向き合う中で、仕事と育児の板挟みに悩み、『何かを諦めざるを得ない』お母様たちの姿を間近で見てきました。そして私自身も、女性がライフイベントによってキャリアを寸断されてしまう社会の構造に、ずっと課題を感じていました。

今回、「BabyTech(R) Awards」で優秀賞という栄誉ある賞をいただけたことは、私たちが提供してきた『リモートワークという選択肢』が、理想の家族の形を守りながら自分らしく働くための有効な手段であると認められた証だと感じ、胸が熱くなる思いです。これからも、世界中の女性が『私』を主役に、一生モノのキャリアを築ける環境をアップデートし続けていきます。

リモラボ代表／講師 小森 優

スキル0の保育士から独立。SNSでは「こもりん」の名で活動。Instagram／X(旧Twitter)／LINE公式アカウントなど企業SNSの運用や監修を5,000件以上経験し、時間と場所の自由を得る。

リモラボでは、これまでの経験をもとに8,300名以上の”女性の選択肢を広げる”サポートを行うほか、フルリモートワークのSNSコンサルタントとしても活動している。

「令和7年度女性しごと応援ナビ」、「HAPPY WOMAN FESTA 2025」等、講師・登壇実績多数。著書に「私たちは“通勤”を辞めました」、「作業が遅いで悩まなくなる 仕事術図解100」（2024,KADOKAWA）、「心のモヤモヤがスーッと消える仕事術図解100」（2025,KADOKAWA）

Instagram：https://www.instagram.com/komorin_work/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/komorin_work

企業概要

会社名 ： 株式会社リモラボ

所在地 ： 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿

代表者 ： 代表取締役 佐伯正邦

設立 ： 2021年5月

資本金 ： 5,000,000円

事業内容 ： SNSマーケティング支援事業、オンラインスクール事業

メール ： info@remolabo.jp

Instagram ： https://www.instagram.com/remolabo/

X（旧Twitter） ： https://twitter.com/remolabo_jp

【一般のお客様お問合せ先】

メール ： info@remolabo.jp