東京都が実施する次世代クリエーター支援「現代版トキワ荘」起業家育成プログラムでの課題制作として、キングレコードが所属アーティストの楽曲を提供！

2026年3月6日

キングレコード株式会社（以下、キングレコード）は、東京都が実施する「世界に羽ばたくアニメーター等の育成支援事業」において、東京コンテンツインキュベーションセンター※1（以下、TCIC）内に整備された「アトリエラボ」を中心に2026年9月まで実施される『「現代版トキワ荘」起業家育成プログラム』へ、特別協力として、HEROIC LINE※2（以下、HL）に所属するアーティストの楽曲を提供いたしました。

TCICとは、コンテンツ関連産業に特化した東京都直営の起業支援施設です。常駐の起業支援メンバーが、創業期まもない入居者にワンストップの経営支援等を実施しており、キングレコードはTCICサポーター企業として協力しています。

今回は、その取組の一環として、所属アーティスト３組の楽曲を制作課題曲として提供。プログラムに参加したクリエイターが、楽曲からインスピレーションを受けて生まれるコンテンツ（アニメや漫画）を自由に制作するという企画です。今後も次世代クリエーターの創作活動を支援していきます。

▲クリエーターズワーキングラボ（アトリエラボ内）

※1：TCIC公式サイト https://tcic.metro.tokyo.lg.jp/

※2：「HEROIC LINE（ヒロイックライン）」は、キングレコードが設立した、次世代アーティストの発掘と育成を主眼に置いた新進気鋭のマネジメントレーベル。アーティストマネジメントや音楽プロデュースを行っている。

https://heroicline.com/

１．「現代版トキワ荘」起業家育成プログラムとは

東京都は、アニメ・漫画におけるクリエーター等を対象に、作品制作に専念できる空間(アトリエラボ)をTCIC内に整備するとともに、先端技術等の知識・ノウハウの提供やコンテンツ事業者等とのマッチング機会の提供により、アニメや漫画業界における事業展開等のサポートを実施しています。

本プログラムは、各々がオリジナルコンテンツを創出するだけでなく、アニメーターと漫画家が同一空間で活動することで互いの専門性を生かしながら連携し、異なる分野のクリエーター同士の協働で生まれる相乗効果により、これまでにない魅力的な作品とビジネスモデルの創造を支援します。

HP：https://tcic.metro.tokyo.lg.jp/news/1496/

２．キングレコードアーティスト 楽曲提供詳細

『「現代版トキワ荘」起業家育成プログラム』の課題曲として、HLに所属するアーティスト「INF」「小林私」「XinU」３組の楽曲を提供いたしました。

■本田 丈和（HL部長）コメント

この度は素晴らしいお取組みにご協力させて頂き、大変光栄です。

私どもは日々、目には見えない「音楽」をアーティストと共にゼロから生み出しておりますが、作詞家、作曲家、アレンジャーらの音楽クリエイターはもちろん、映像クリエイターやカメラマン、デザイナー、イラストレーター等々、ありとあらゆるフィールドのクリエイターの皆さんとお仕事させて頂くことでそれを形にし、初めて世界に発信することができます。

つまり、クリエイターさんあってのキングレコードなのです！

本企画では、提供させて頂いた楽曲をもとに参加クリエイターの皆さんの自由な発想を目一杯爆発させて頂き、どのような新たなクリエイティブが生まれるのか、そして想像を超えた作品に出会えることを心より期待しています！

１. INF 「FLYDAY NIGHT」

（2025年3月26日リリースアルバム『DAHONDA』収録）

高岩遼が仕掛けるエレクトロミュージックプロジェクト「INF」。

音楽性は四つ打ちを軸としたダンスミュージックにRap&Vocalを交え、シンセサイザーやリズムマシンを行き来したアンサンブルとなる。

HP：https://www.kingrecords.co.jp/cs/artist/artist.aspx?artist=46745

２. 小林私 「冷たい酸素」

（2024年8月16日リリースアルバム『中点を臨む』収録）

自室での弾き語り動画をきっかけに注目を集め、YouTubeでのユニークな雑談配信も相まって人気を博す、シンガー・ソングライター。現在YouTubeチャンネル登録者は16万人を超える。

音楽活動においてはアコースティックギターの弾き語りをメインスタイルとし、アレンジ以外のほぼ全てを1人で完結させる。文学的な要素が盛り込まれた内省的で叙情性溢れる歌詞、時代ジャンル問わず影響を受けたサウンドを取り込んだ実験的なメロディを放つ。

HP：https://kobayashiwatashi.com/

３. XinU 「余韻」

（2025年11月12日リリースEP『XinU EP #04』収録）

あなた“U にクロス“ X するをキーワードに、 今Tokyo で鳴っているサウンドと、自然体でありながらも芯をついた日本語詞で“今”を切り取っていく。

Instagramでは12万人を超えるフォロワーを抱え、世界規模でその数を伸ばし続けている。

HP：https://www.xinu.tokyo/



３．今後の展望

キングレコードは、今後もさまざまな活動を通して、次世代クリエーターの創作活動を支援していきます。

また、TCICサポーター企業として、TCICとともに新たなIP（Intellectual Property／知的財産）やコンテンツを生み出すプロジェクトを検討し、コンテンツ発展の可能性を追求いたします。

【会社概要】

■キングレコード株式会社

代表取締役会長兼社長：古川 公平

所在地： 〒112-0013 東京都文京区音⽻1丁目22番12号

HP：https://company.kingrecords.co.jp/