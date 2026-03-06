【日研トータルソーシング】【4月8日～10日開催】 製造業界の最新技術が集結 「第11回 ものづくり ワールド（名古屋）」に出展

日研トータルソーシング株式会社

多様な人材を人的資本と捉え、人材ソリューションで可能性を創造する「人的資本創造企業」の日研トータルソーシング株式会社（本社：東京都大田区）は、4月8日（水）～10日（金）にポートメッセなごやで開催される「第11回 ものづくり ワールド（名古屋）」に出展いたします。

当日は、当社の強みである『研修』に焦点を当て、製造業の上流から下流まで、お客様の人材課題を解決に導くブースをご用意しております。さらに、当社が実施している安全教育プログラムの一部を体験できるコーナーでは、VR危険予知、作業姿勢、災害防止など、現場で必要な安全行動を実際に体験することができます。

■当社ブース展示内容のご紹介

１．止まらない工場を実現する！日研の保全エンジニア研修

当社は、機械・電気・制御の基礎からIoTを活用したDXスキルまでを体系的に学べる保全エンジニア研修を当社派遣社員に向けて実施しています。工具・測定器の扱い方や部品の構造理解、PLC制御の実習に加え、FA機器とIoT研修機を用いた実習では、装置の仕組みから改善手法まで学ぶことができます。当日は、こうした実践的な教育を通じて、属人化しない高いトラブル対応力を備えた保全人材をいかに育成しているか、その手法についてご紹介します。

FA機器を使用した実習の様子稼働状況をモニタリングしている様子

２．「人が集まらない・育たない・すぐ辞める」を解決！「日研の人材プラットフォーム」

当社派遣社員に向けて実施している研修は、ものづくりの「上流」から「下流」まで、未経験者でも活躍できるよう体系的に設計されています。現場で実際に使用される設備や機器を用いた実技研修に加え、メーカー出身講師による丁寧な座学研修も実施しています。

ブースでは、これらの研修内容を大型モニターやパネル展示を通じて、未来のものづくりにすべての領域で応える、日研の「採用力」・「研修力」・「管理力」・「定着力」を紹介します。

３．災害ゼロを目指す！日研の安全教育

製造現場における「安全」は、企業にとって重要なテーマの一つであり、当社の研修プログラムにおいても重視している項目です。当社では、知識の習得にとどまらず、習慣へつなげる安全教育を行い、現場の安全を守り抜く人材育成に取り組んでいます。体験コーナーでは、当社で実施している安全研修の一部と、VRゴーグルを使った現場で起こり得るリスクを疑似体験できる独自の研修機材を用いて、来場者の方々に“安全を学ぶ意義”と“日研の取り組み”を感じていただくことができます。

■「第11回 ものづくり ワールド（名古屋）」展示会概要

会期：2026年4月8日 (水)～10日(金)

時間：10：00～17：00

会場：ポートメッセなごや（当社ブース：14-24（第1展示館））

主催：RX Japan株式会社

住所：〒455-0848 愛知県名古屋市港区金城ふ頭三丁目2番1号

地図URL：https://maps.app.goo.gl/oyCkD18PNAuLtNg29

展示会サイトURL：https://www.manufacturing-world.jp/nagoya/ja-jp.html

■来場されるお客様へ

ご入場には、来場事前登録が必要となります。

詳細：https://www.manufacturing-world.jp/nagoya/ja-jp/register.html?code=1607067109064087-TL0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

■日研トータルソーシングについて

「人的資本創造企業」として業種や職域の枠組みを超え、様々な領域で活躍する人材を「人的資本」と捉え、人材ソリューションを通じて働く人・企業・社会の可能性を創造していきます。

【当社求人サイト】

・工場・製造業の求人サイト「e仕事」：https://1145.jp/

・地域密着の求人サイト「e仕事マイタウン」：https://mytown.1145.jp/

・製造業エンジニア向け求人サイト「e仕事エンジニア」：https://engineer.1145.jp/

・新卒採用サイト：https://nikken-totalsourcing.jp/work/newgraduate/special/

【会社概要】

設 立 1981年4月

本社所在地 東京都大田区西蒲田

代表者 清水 浩二

事業内容 総合人材サービス（業務請負事業／人材派遣事業／人材紹介事業）