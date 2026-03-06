ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング、「生命保険乗合代理店業務品質評価運営」認定を継続

株式会社保険見直し本舗グループ

株式会社保険見直し本舗グループ（本社：東京都新宿区/代表取締役社長 グループCEO：臼井朋貴）の子会社である株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング（本社：東京都新宿区/代表取締役社長：三浦雅人）は、2025年度「生命保険乗合代理店業務品質評価運営」にて、すべての基本項目を達成し、引き続き認定代理店となりましたことをお知らせいたします。

◆業務品質評価運営取得について

認定証授与式の様子 右/当社代表取締役社長 三浦雅人

ニュートン・フィナンシャル・コンサルティングでは、2022年の「業務品質評価運営」開始時より業務品質調査を受審しております。4年目となる今年度は初回調査と同様の定期調査を受け、共通項目およびすべての基本項目を達成し認定を継続いたしました。

2026年2月26日（木）に執り行われた認定証授与式には、当社代表取締役 三浦 雅人が出席し、認定証とトロフィーの授与をお受けしました。当社は今後も「認定代理店」として、さらなる業務品質の向上に努めてまいります。

◆当社の取組み

【顧客対応】

保険商品をご案内する上でお客さまへの説明が必要な「保障内容」および「重要事項」や「不利益事項」等を、漏れの無いよう正しく説明を行い、ご理解いただいたことを確認するべく、テレマーケティングを中心とした通信販売においては保険商品毎に整備したチェックシートを用いてご説明し、記録しています。

【個人情報保護】

お客さまからお預かりした大切な個人情報を適正に管理するため、情報セキュリティに十分な技術的措置を実施。サイバー攻撃に対するセキュリティ体制の整備や、標的型メールへの対応について募集人への訓練を行っています。

また、当社はプライバシーマーク認証を受けており、それに準拠した情報セキュリティマネジメントシステムを構築・運用し、体制の維持・向上に努めています。

【ガバナンス】

従業員満足度の向上はお客さま満足度の向上へつながると考え、数多くのお客さまから感謝の声をいただいた従業員を表彰し、社内全体へ周知する「お客様の声制度」の運用を行い従業員満足度・お客さま満足度の向上を目指しています。

認定証と認定トロフィー

◆「代理店業務品質評価運営」とは

「代理店業務品質評価運営」とは、生命保険協会が主体となり、業務品質評価基準に基づいて生命保険乗合代理店の業務品質向上をサポートする、消費者のための取組みです。保険業界全体で「顧客本位の業務運営」の実践を推進する中、生命保険乗合代理店・生命保険会社・消費者団体の代表等で構成される検討会にて、消費者にとって理想的な代理店として求められる取組みを「業務品質評価基準」としてとりまとめています。

認定された保険代理店は「認定代理店」として、生命保険協会ホームページにて公表されており、お客さまが乗合保険代理店を選ぶ際にご参考いただけます。

◆ニュートン・フィナンシャル・コンサルティングについて

株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティングは、日本最大級のコールセンターを有する他、訪問販売、来店型保険ショップ、Web販売等、多角的な販売チャネルを通して全国のお客さまにアプローチし、生命保険および損害保険にかかる保険サービス事業を営む乗合代理店です。

また、保険サービス事業によって蓄積されたノウハウを基に、保険契約の代理店業務を行っている企業への人材派遣事業や、コールセンター運営および「顧客本位の業務運営」を図る体制整備についてのコンサルティング業務など様々なサービスを展開しています。

◆会社概要

商号： 株式会社保険見直し本舗グループ

代表： 代表取締役社長 グループCEO 臼井 朋貴

本社： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立： 2025年8月5日

事業内容： 保険代理店関連事業

コーポレートサイト： https://mhompo.co.jp/

商号 株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング

代表 代表取締役社長 三浦 雅人

本社 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立 2019年5月27日

事業内容 保険サービス事業、派遣事業、派遣コンサルティング事業、共同募集事業、体制整備事業

URL https://www.newton-fc.com/