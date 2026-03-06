iHerb、2025年 年間売上ランキングを発表！日本の消費者が選んだ“本当に売れた”ウェルネスアイテムとは？

iHerb, LLC.

iHerb（本社：米国カリフォルニア州、CEO：イマン・ザビヒ、以下：iHerb、日本語名：アイハーブ）は、2025年に日本市場で最も売れた商品の年間売上ランキングを発表しました。世界1,200以上のブランド、5万点以上のアイテムを取り扱うiHerbにおいて、日本の消費者から特に支持を集めた【サプリメントカテゴリー】、【スポーツカテゴリー】、【ビューティーカテゴリー】、【バス&パーソナルケアカテゴリー】、【食品カテゴリー】、【日用品カテゴリー】、【ベビーカテゴリー】の7つのカテゴリーの人気商品を公開。いま、日本でリアルに選ばれている“最新ウェルネストレンド”が明らかになりました。

※本ランキングは、2025年1月から12月までの日本向け売上実績に基づき算出しました。

本リリースで紹介している商品は、ランキングの一部を抜粋したものです。すべてのランキング対象商品および詳細は、以下の特設ページよりご確認いただけます。

https://jp.iherb.com/shop/jpbp(https://jp.iherb.com/shop/jpbp)

■ 【サプリメントカテゴリー】

California Gold Nutrition

LactoBif(R)（ラクトビフ） 30プロバイオティクス 300億CFU 60粒

iHerb自社ブランドによる、世界的人気のプロバイオティクス。臨床研究済みの菌株を厳選し、徹底した品質管理と特殊包装で菌の活性を維持。内側からの健康管理を支える、iHerbの代名詞的アイテムです。

通常価格：3,579円 *2026年3月5日現在

https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-lactobif-30-probiotics-30-billion-cfu-60-veggie-capsules/64009(https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-lactobif-30-probiotics-30-billion-cfu-60-veggie-capsules/64009)

NOW Foods

グルタチオン 500mg 120粒

アメリカの老舗ブランド「NOW Foods」による、品質と信頼性を両立した高機能サプリメント。1粒に500mgのグルタチオンを配合し、さらにサポート成分としてミルクシスルエキスとアルファリポ酸をプラスしています。どんよりした気分を払い、冴えた印象をキープしたい方の集中ケアにおすすめです。

通常価格：8,042円 *2026年3月5日現在

https://jp.iherb.com/pr/now-foods-glutathione-500-mg-120-veg-capsules/114634(https://jp.iherb.com/pr/now-foods-glutathione-500-mg-120-veg-capsules/114634)

California Gold Nutrition

Gold C(R)（ゴールドC） USP グレードビタミンC 1,000mg 240粒

純度の高いUSPグレードのビタミンCを1粒に1,000mg配合。グルテン、遺伝子組み換え作物、大豆不使用のシンプルな設計です。毎日の栄養補給として、高品質なビタミンCを手軽に取り入れたい方に最適。

通常価格：2,468円 *2026年3月5日現在

https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-gold-c-usp-grade-vitamin-c-1-000-mg-240-veggie-capsules/61865(https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-gold-c-usp-grade-vitamin-c-1-000-mg-240-veggie-capsules/61865)

■ 【スポーツカテゴリー】

Optimum Nutrition

Gold Standard(R)（ゴールドスタンダード）100% Whey（ホエイ）プロテイン ダブルリッチ チョコレート 2.29kg

世界シェアNo.1を誇るプロテインブランド「Optimum Nutrition」の代表作。 1杯（内容量31g）あたり24gの高純度なタンパク質を配合。圧倒的なクオリティと美味しさで、アスリートから初心者まで、世界中のフィットネス層に選ばれ続けているレジェンド的アイテムです。

通常価格：14,236円 *2026年3月5日現在

https://jp.iherb.com/pr/optimum-nutrition-gold-standard-100-whey-protein-double-rich-chocolate-5-05-lb-2-29-kg/27509(https://jp.iherb.com/pr/optimum-nutrition-gold-standard-100-whey-protein-double-rich-chocolate-5-05-lb-2-29-kg/27509)

California Gold Nutrition

スポーツ ピュアクレアチン モノハイドレート プレーン 454g

iHerbの自社スポーツラインによる、純度と安全性にこだわった高品質なクレアチン。余計な添加物を一切排除し、高純度のクレアチンモノハイドレートのみを使用。無香料で溶けやすいため、プロテインや好みの飲料に混ぜて手軽に摂取できます。

通常価格：2,788円 *2026年3月5日現在

https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-sport-pure-creatine-monohydrate-unflavored-1-lb-454-g/71026(https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-sport-pure-creatine-monohydrate-unflavored-1-lb-454-g/71026)

California Gold Nutrition

スポーツ ピュアクレアチン モノハイドレート プレーン 1kg

iHerbの自社スポーツラインによる純度100%のクレアチンモノハイドレートを、ストックに便利な1kgのビッグサイズで提供。添加物を一切含まない高品質なプロ仕様で、日々のハードなトレーニングを支える抜群のコストパフォーマンスが魅力です。

通常価格：4,681円 *2026年3月5日現在

https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-sport-pure-creatine-monohydrate-unflavored-2-2-lbs-1-kg/143718(https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-sport-pure-creatine-monohydrate-unflavored-2-2-lbs-1-kg/143718)

■ 【ビューティーカテゴリー】

Advanced Clinicals

Retinol Advanced Firming Cream（レチノール アドバンスド ファーミングクリーム） 454g

SNSや口コミで爆発的な人気を誇る、アメリカ発の本格派ボディ＆フェイシャルケア。整肌成分レチノールを惜しみなく配合し、「全身隙のない美しさを手に入れたい」と願う日本のユーザーから圧倒的な支持を得ています。

通常価格：2,165円 *2026年3月5日現在

https://jp.iherb.com/pr/advanced-clinicals-retinol-advanced-firming-cream-16-oz-454-g/82183(https://jp.iherb.com/pr/advanced-clinicals-retinol-advanced-firming-cream-16-oz-454-g/82183)

Advanced Clinicals

Vitamin C Brightening Serum（ビタミンC ブライトニングセラム） 52ml

「Advanced Clinicals」が手掛ける、高機能かつハイコストパフォーマンスな美容液。安定型のビタミンCに、保湿成分のアロエベラやフェルラ酸を独自のバランスで配合。肌のキメを整え、内側から輝くようなツヤを与えます。

通常価格：1,429円 *2026年3月5日現在

https://jp.iherb.com/pr/advanced-clinicals-vitamin-c-brightening-serum-1-75-fl-oz-52-ml/82189(https://jp.iherb.com/pr/advanced-clinicals-vitamin-c-brightening-serum-1-75-fl-oz-52-ml/82189)

Advanced Clinicals

Retinol Anti-Wrinkle Serum（レチノール アンチリンクルセラム） 52ml

「Advanced Clinicals」を代表する、高濃度エイジングケア※ 美容液。整肌成分レチノールに、アロエベラや緑茶エキスなどの保湿成分を配合。乾燥による小じわやキメの乱れを整え、ふっくらとした弾力肌へと導きます。

通常価格：1,430円 *2026年3月5日現在

https://jp.iherb.com/pr/advanced-clinicals-retinol-anti-wrinkle-serum-1-75-fl-oz-52-ml/82184(https://jp.iherb.com/pr/advanced-clinicals-retinol-anti-wrinkle-serum-1-75-fl-oz-52-ml/82184)

※年齢に応じたお手入れのこと

■ 【バス&パーソナルケアカテゴリー】

Advanced Clinicals

ケラチン スリーク＋スムースヘアマスク 340g

大容量タイプの集中ヘアケアマスク。ケラチン（保湿・整髪成分）を配合し、乾燥しがちな髪にうるおいを与え、まとまりのあるなめらかな仕上がりへ導きます。しっとりとした使用感ながら重くなりすぎず、細毛やくせ毛の方からも支持を集めています。

通常価格：1,401円 *2026年3月5日現在

https://jp.iherb.com/pr/advanced-clinicals-keratin-sleek-smooth-hair-mask-12-oz-340-g/100963(https://jp.iherb.com/pr/advanced-clinicals-keratin-sleek-smooth-hair-mask-12-oz-340-g/100963)

Advanced Clinicals

ビオチン Strengthening Hair Mask（ストレングセニング ヘアマスク） 340ml

髪のコンディションを整える大容量ヘアマスク。ビオチン（保湿成分）配合で、乾燥によるパサつきを防ぎ、なめらかで扱いやすい髪へと整えます。タオルドライ後になじませて使用することで、指通りのよい仕上がりをサポートします。

通常価格：1,401円 *2026年3月5日現在

https://jp.iherb.com/pr/advanced-clinicals-biotin-strengthening-hair-mask-12-fl-oz-340-ml/98513(https://jp.iherb.com/pr/advanced-clinicals-biotin-strengthening-hair-mask-12-fl-oz-340-ml/98513)

NOW Foods

ソリューションズ XyliWhite(TM)（キシリホワイト）歯磨きジェル リフレッシュミント 181g

「NOW Foods」が展開する、エチケット大国・アメリカで長年愛されているオーラルケア。フッ素不使用かつ自然由来の成分にこだわり、天然の甘味料キシリトールを25%という高濃度で配合。研磨剤を使わず、ジェルの力で歯を健やかに洗浄し、本来の輝きを引き出します。

通常価格：864円 *2026年3月5日現在

https://jp.iherb.com/pr/now-foods-solutions-xyliwhite-toothpaste-gel-refreshmint-6-4-oz-181-g/885(https://jp.iherb.com/pr/now-foods-solutions-xyliwhite-toothpaste-gel-refreshmint-6-4-oz-181-g/885)

■ 【食品カテゴリー】

Bragg（ブラグ）

オーガニックアップルサイダービネガー with The 'Mother' Raw-Unfiltered 473ml

100年以上の歴史を持ち、オーガニックかつ無濾過・非加熱の製法にこだわった品質で、 「アップルサイダービネガー」の世界的権威として知られる「Bragg」。USDA（米国農務省）認証オーガニックのリンゴを使用したリンゴ酢です。酵母や酵素を残した未精製タイプで、自然由来の成分・栄養素を手軽に摂取できます。

通常価格：829円 *2026年3月5日現在

https://jp.iherb.com/pr/bragg-organic-apple-cider-vinegar-with-the-mother-16-fl-oz-473-ml/5817(https://jp.iherb.com/pr/bragg-organic-apple-cider-vinegar-with-the-mother-16-fl-oz-473-ml/5817)

Wholesome Sweeteners（ホールサム スイートナー）

オーガニックハニー 680g

「Wholesome」が手掛ける、持続可能な農業と倫理的な取引を重視したフェアトレード認証ハチミツ。添加物や保存料を一切加えない100%ピュアな美味しさと、環境に配慮したブランド姿勢が、本物志向のユーザーから選ばれ続けています。

通常価格：2,846円 *2026年3月5日現在

https://jp.iherb.com/pr/wholesome-sweeteners-fair-trade-organic-honey-24-oz-680-g/65312(https://jp.iherb.com/pr/wholesome-sweeteners-fair-trade-organic-honey-24-oz-680-g/65312)

NOW Foods

リアルフード Cocoa Lovers（ココアラバーズ） オーガニックココアパウダー 340g

「NOW Foods」の食品ラインが手掛ける、純粋なオーガニックココアパウダー。不要な糖分や添加物を一切含まないピュアな、砂糖不使用のパウダータイプ。毎日の「ギルトフリー（罪悪感なし）」な間食を彩ります。

通常価格：2,650円 *2026年3月5日現在

https://jp.iherb.com/pr/now-foods-real-food-organic-cocoa-powder-12-oz-340-g/5023(https://jp.iherb.com/pr/now-foods-real-food-organic-cocoa-powder-12-oz-340-g/5023)

■ 【日用品カテゴリー】

ZUM

ツム・クリーン(R) アロマ・ランドリーソープ 乳香 & ミルラ 940ml

植物由来の成分で、毎日の家事を「アロマ体験」に変えてくれる「Indigo Wild」の代表作。合成界面活性剤やリン酸塩を使用せず、エッセンシャルオイルによる贅沢な香りと確かな洗浄力を両立します。「フランキンセンス＆ミルラ」のウッディで甘美な香りは、一度使うと手放せなくなるファンが続出。

通常価格：2,240円 *2026年3月5日現在

https://jp.iherb.com/pr/zum-laundry-soap-frankincense-myrrh-32-fl-oz-0-94-l/52578(https://jp.iherb.com/pr/zum-laundry-soap-frankincense-myrrh-32-fl-oz-0-94-l/52578)

Nellie‘s（ネリーズ）

ランドリーソーダ 100回分 1.5kg

レトロで愛らしい缶のパッケージが目を引く「Nellie's」のロングセラー洗濯洗剤。余計な充填剤や香料を一切使用せず、環境と肌への優しさを追求したシンプルな処方で、世界中のナチュラル志向な家庭から選ばれ続けています。インテリアに馴染むデザインで、ギフトとしても人気です。

通常価格：3,891円 *2026年3月5日現在

https://jp.iherb.com/pr/nellie-s-laundry-soda-100-loads-3-3-lbs-1-5-kg/38185(https://jp.iherb.com/pr/nellie-s-laundry-soda-100-loads-3-3-lbs-1-5-kg/38185)

ZUM

ランドリーソープ ラベンダー 940ml

「Indigo Wild」のランドリーソープ。合成香料を使わず、ピュアなエッセンシャルオイルのみで香りを引き出しながら、重曹ベースのシンプルな洗浄成分で、衣類をふっくらと自然な仕上がりに。ラベンダーの心が安らぐ穏やかな香りは、就寝前のパジャマやシーツの洗濯にも最適です。

通常価格：2,240円 *2026年3月5日現在

https://jp.iherb.com/pr/zum-laundry-soap-lavender-32-fl-oz-0-94-l/52579(https://jp.iherb.com/pr/zum-laundry-soap-lavender-32-fl-oz-0-94-l/52579)

■ 【ベビー&キッズカテゴリー】

BioGaia（バイオガイア）

Protectis(R)（プロテクティス）ベビー プロバイオティクスドロップ ビタミンD配合 10ml

世界中の小児科医からも推奨される、スウェーデン発のバイオテクノロジー企業「BioGaia」のベビー用サプリメント。赤ちゃんのデリケートな体内環境を整える、ヒト由来の乳酸菌である「L.ロイテリ菌」と、成長に欠かせないビタミンDを同時に摂取でき、パパ・ママから絶大な信頼を寄せられる逸品です。

通常価格：4,803円 *2026年3月5日現在

https://jp.iherb.com/pr/biogaia-protectis-baby-probiotic-drops-with-vitamin-d-0-34-fl-oz-10-ml/79663(https://jp.iherb.com/pr/biogaia-protectis-baby-probiotic-drops-with-vitamin-d-0-34-fl-oz-10-ml/79663)

Easy@Home（イージー@ホーム）

Ovulation Test Kit（排卵検査薬） 50 LH Tests 20 HCG Tests

家庭で手軽かつ正確に健康状態を把握できるヘルスケアブランド「Easy@Home」より、排卵日予測をサポートするLH（黄体形成ホルモン）検査と、妊娠を確認するhCG検査がセットになった大容量キット。専用のスマートフォンアプリと連動させることで、周期を可視化できるのが特徴です。

通常価格：3,926円 *2026年3月5日現在

https://jp.iherb.com/pr/easy-home-ovulation-test-kit-50-lh-tests-20-hcg-tests/114726(https://jp.iherb.com/pr/easy-home-ovulation-test-kit-50-lh-tests-20-hcg-tests/114726)

GummiKing（グミキング）

お子様向けマルチビタミン＋ミネラルグミ ストロベリー オレンジ レモン グレープ チェリー グレープフルーツ グミ60粒

子供向けサプリメントのトップブランド「GummiKing」による、おやつ感覚で栄養が摂れるマルチビタミン。ビタミンA、C、E、マグネシウム、亜鉛など、子供の成長に欠かせない栄養素をバランスよく配合。ゼラチン不使用（ペクチンベース）で、イチゴ、オレンジ、レモンなど6種類の天然フルーツ味が楽しめます。

通常価格：1,474円 *2026年3月5日現在

https://jp.iherb.com/pr/gummiking-multi-vitamin-mineral-gummies-for-kids-strawberry-orange-lemon-grape-cherry-and-grapefruit-60-gummies/34007(https://jp.iherb.com/pr/gummiking-multi-vitamin-mineral-gummies-for-kids-strawberry-orange-lemon-grape-cherry-and-grapefruit-60-gummies/34007)

