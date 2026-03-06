CARTA ZERO、Criteoの認定パートナー制度「Criteo Certified Partner」にて「Platinum」に認定

株式会社CARTA ZERO

株式会社CARTA ZERO（本社：東京都港区、代表取締役CEO：高橋 学、以下「CARTA ZERO」）は、CRITEO株式会社（本社:フランス、日本代表取締役:グレース・フロム、以下「Criteo」）が提供する広告ソリューションの継続的な販売と高品質な運用の実績を持つ代理店を認定する「Criteo Certified Partner（認定パートナー制度）」において、株式会社電通デジタル（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：瀧本 恒、以下「電通デジタル」）、株式会社セプテーニ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：清水 雄介、以下「セプテーニ」）と共に、国内電通グループ（dentsu Japan）として「Platinum」に認定されました（※）。

また、前年度に特に優れた成績を収めたパートナーを表彰する「Partner of the Year」において、電通デジタルと共に「Partner of the Year BRAND SOLUTION」も受賞いたしました。

「Criteo Certified Partner」は、Criteoが提供する認定パートナー制度で、販売・運用実績がある代理店に対して、前年の販売および売上実績に応じて、「Diamond」「Platinum」「Sapphire」「Silver」「Bronze」のステータスが付与されます。この度CARTA ZEROは、2025年1月～12月期の実績に基づき、電通デジタル、セプテーニと共に「Platinum」に認定されました。

また、Criteoでは、前年度に特に優れた成績を収めたパートナーを「Partner of the Year」として年に1回表彰しており、今回CARTA ZEROは、ブランディング向けソリューションの活用拡大に貢献した点が評価され、電通デジタルと共に「Partner of the Year BRAND SOLUTION」を受賞いたしました。

CARTA ZEROでは、今後もCriteoが提供するソリューションを活用した取り組みをはじめ、企業のマーケティング活動を総合的に支援してまいります。

※CARTA ZEROを含むCARTA HOLDINGSは、2026年1月にNTTドコモの直接出資子会社となり、電通グループとは引き続き業務資本提携を継続しています。本受賞は2025年の功績を対象としており、2025年時点ではCARTA ZEROは国内電通グループの1社でした。

