ＢＳテレ東「全力YELL！ボートレーススピリッツ」3月後半放送内容のお知らせ

一般財団法人BOATRACE振興会

一般財団法人BOATRACE振興会（東京都港区六本木）が制作協力し、ＢＳテレビ東京（ＢＳテレ東）で毎週日曜日１６：００～１６：５４に放送している「全力YELL！ボートレーススピリッツ」。注目レースを生中継するとともに、ボートレース／ボートレーサーを応援する各種コーナー・企画や最新トピックスの紹介等、ボートレースの魅力や楽しさをたっぷりとお届けします。３月後半の放送内容は以下の通りです。

【３月１５日（日）】平野宏周さんがゲスト出演！

▪ボートレース尼崎「ＧI開設７３周年記念 尼崎センプルカップ」12R（2日目）

▪ボートレース児島「第５回ＰａｙＰａｙ銀行賞」11R準優勝戦（5日目）

尼崎の注目は末永和也！昨年のＳＧボートレースダービー優勝以降、ビッグレースの主力メンバーに定着し、今年もさっそくＰＧIＢＢＣトーナメントで優勝と勢いを増すばかり！２年連続のグランプリ出場に向けて、今シリーズも頂点へと駆け上がることができるか！？児島の注目は地元勢として参戦の田口節子！先月はＧI中国地区選手権で準優勝戦に進出するなど、男女混合戦でも結果を残すベテランが８度目の地元優勝なるか！？ゲストは、俳優の平野宏周！そしてスタジオには、先月の関東地区選手権でＧI初優勝を果たした砂長知輝が登場！お楽しみに！

【３月２２日（日）】宮本和知さんがゲスト出演！

▪ボートレースからつ「ＧIIモーターボート大賞 スター候補チャレンジマッチ」12R優勝戦（最終日）

▪ボートレース宮島「ヴィーナスシリーズ第２４戦第１１回マクール杯」12R優勝戦（最終日）

からつの注目は、地元の定松勇樹！今年に入ってからＧI２連勝と絶好調！現在、同支部の先輩である末永和也とともに獲得賞金ランキングの上位にいる中、今回もさらなる積み上げを目指す！宮島の注目は大山千広！２年ぶりの実戦復帰を果たした昨年９月以降、ブランクを感じさせない走りを見せ、今年２月には復帰後初優勝！ＰＧIレディースチャンピオン覇者の実績は伊達ではないことを示している。帰ってきた“女王”が宮島水面を席巻するか！？ゲストは、元プロ野球選手の宮本和知！お見逃しなく！

【３月２９日（日）】荻原次晴さんがゲスト出演！

▪ボートレース蒲郡「ＳＧ第６１回ボートレースクラシック」4R（最終日）

いよいよ幕を開ける２０２６年のＳＧ初戦、ボートレースクラシック！蒲郡開催となる今シリーズの注目は池田浩二！今年１月のＰＧIＢＢＣトーナメントから立て続けに３連続でＧIレースの優勝戦に進出中！リズム好調なまま、自身３度目のクラシック制覇を目指す！さらに、２月のＧI地区選手権制覇で出場権を獲得したレーサー達にも期待がかかる！注目は、関東地区選手権でＧI初優勝を果たし、遂にＳＧ行きの切符を獲得した砂長知輝！ＧI覇者としての実力を存分に発揮する戦いに期待したい！ゲストは、元スキー・ノルディック複合日本代表の荻原次晴！お楽しみに！

＜番組概要＞

番組名：全力YELL！ボートレーススピリッツ

放送局：ＢＳテレビ東京（ＢＳテレ東）

放送日時：毎週日曜１６：００～１６：５４

出演者：【MC】磯山さやか（タレント） 【解説】渡辺将司（マクール編集長）

ウェブサイト：https://www.bs-tvtokyo.co.jp/boatracespirits/

ファンクラブサイト：https://boatrace-premier.jp/

公式X：@zenryokuYELL

※都合により放送日時・内容が変更される場合があります。