成城石井セントラルキッチン操業30周年記念企画！1月にお客様投票を実施した「成城石井“愛されグルメ”大賞」の結果を発表！

株式会社成城石井（本社事務所：神奈川県横浜市西区みなとみらい、代表取締役社長：後藤勝基）は、セントラルキッチン操業30周年を記念して、当社初のお客様参加型アワード「成城石井“愛されグルメ”大賞」の結果を発表し、2026年3月6日（金）から4月2日（木）まで受賞商品を中心とした記念フェアを成城石井の225店舗全店で開催いたします。

TOPICS

・自家製商品を作る自社製造拠点「成城石井セントラルキッチン」は操業30周年！

これを記念して、自家製商品の人気No.1を決める「成城石井“愛されグルメ”大賞」の

お客様投票を1月に実施！

・投票総数は2651票！自家製商品をおかず・ごはん・サラダ・パン・デザートの5部門に分け、

お客様が選んだ大賞受賞の人気No.1とNo.2の商品を結果発表！

・3月6日（金）からは記念フェアを開催！大賞受賞の人気No.1とNo.2に輝いた10品は、お客様

へ日頃の感謝の想いを込めて、「増量」「徳用」「大特価」といった“特別規格”でお届け！

■成城石井セントラルキッチンは操業30周年！“良いものをお求めになりやすい価格で”お届けする仕組み

成城石井が初めて自家製惣菜の販売を開始したのは、家庭の食卓に惣菜を並べることが珍しかった時代の1970年代までさかのぼります。当時、1970年代前半の第一次オイルショックの影響により日本経済が低迷し、女性の社会進出が徐々に盛んに。 “仕事で忙しいお客様の調理の手間を省き、生活の手助けとなるのではないか”と惣菜へのニーズの高まりを予見し、成城店の1店舗しかなかった頃にバックヤードで惣菜を作り始めました。その後、駅ナカ店舗である「アトレ恵比寿店」への出店を翌年に控えた1996年に惣菜への需要がさらに高まることを見据え、東京・町田の地に当社初の自社製造拠点「成城石井 町田第1セントラルキッチン（以下CK）」を操業いたしました。製造拠点をCKに集約させ、企画・開発・製造までを全て自社で一貫して担うことで、余計なコストをカットしながらも、原材料は成城石井クオリティのものを使用し、安定した品質でおいしい惣菜をお届けすることが可能に。また、CKには過去に一流ホテルや有名レストランで腕を振るってきたプロの料理人が在籍し、現場で製造を担うだけでなく商品開発まで担当することで、ご家庭ではなかなか再現できないようなレストランクオリティの味わいを実現しています。

製造工程にもこだわり、おいしさに関わる工程はあえて手間暇をかけて一つひとつ手作業で行ってまいりました。現在では、3か所のCKが操業し、惣菜に加えてデザート・パン・加工肉といった自家製商品の製造を手掛けています。店舗数の拡大により以前に増してスケールメリットを活かせるようになり、時には自社輸入の仕組みを活用しながら世界中から高品質な食材や調味料といった原材料を低コストで調達することも。操業開始以来、“素材や製法にこだわった本当においしい商品をなるべく手に取りやすい価格でお届けしたい”という変わらぬ想いのもとで自家製商品をご提案しています。

じゃがいもの皮と実の間の一番おいしいと言われている部分を残すため、1日約5,000個のじゃがいもを手作業で皮剥き■投票総数2651票！1月のお客様投票を受け、「成城石井“愛されグルメ”大賞」の結果を発表！

CK操業30周年の節目を記念して、本年1月にお客様に一番愛されているグルメをお客様の投票によって決定する、当社初のお客様参加型アワード「成城石井“愛されグルメ”大賞」の投票を実施いたしました。CKで製造されるこだわりの惣菜・パン・デザートなどの自家製商品の中で、特に人気の高い全49品を投票の対象商品として選定し、おかず・ごはん・サラダ・パン・デザートの5部門に分けてカテゴリーごとにお客様の「愛する1品」を投票いただきました。この度、結果発表を行うとともに、日頃のお客様への感謝の想いを込めて、2026年3月6日（金）～4月2日（木）の期間※1に成城石井の全店舗※2にて記念フェアを開催いたします。 フェア期間中は、大賞受賞の人気No.1とNo.2の商品を対象に、通常品よりもお求めになりやすい量目や価格でお届けします。日頃ご愛顧いただいているお客様はもちろんのこと、初めて成城石井の自家製商品を手に取っていただく方も、30年の歩みの中でお客様に愛されてきた自家製商品の“愛され続ける理由”を、ぜひこの機会にご体感ください。

※1…それぞれの期間により、「増量」「徳用」「大特価」の特別規格に変更して販売する商品の内容が異なります。

※2…店舗により品揃えが異なります。

【「成城石井“愛されグルメ”大賞」投票概要】

・期間：2026年1月1日（木・祝）～1月20日（火）

・対象：成城石井をご利用いただいているお客様

・方法：成城石井公式アプリ、および82店舗の店頭にて投票を実施

・対象商品：セントラルキッチンで製造される自家製の惣菜・パン・デザートの中で、当社が指定した特に人気の高い49品（おかず部門9品、ごはん部門12品、サラダ部門8品、パン部門9品、デザート部門11品）

・投票総数：2651票

【記念フェア概要】

・フェア対象期間：2026年3月6日（金）～4月2日（木）

第1弾：3月6日（金）～19日（木） 第2弾：3月20日（金・祝）～4月2日（木）

※それぞれの期間により、「増量」「徳用」「大特価」の特別規格に変更して販売する商品の内容が異なります。

※商品により、一部取り扱いのない店舗がございます。

・フェア対象商品：おかず部門2品、ごはん部門2品、サラダ部門2品、パン部門2品、デザート部門2品の計10品

■お客様には“号外”の配布をもって大賞商品を発表！

記念フェアの開催に合わせて、「成城石井“愛されグルメ”大賞」号外を本日3月6日（金）より各店舗で配布いたします。お客様には、この号外をもって大賞受賞商品とその他商品の順位を発表いたします。また、売場ではフェア対象商品がひと目でわかるように、「増量」「徳用」の特別規格品にセントラルキッチン30周年のロゴを記載したシールを貼付※します。また、各商品に販促POPを掲示して展開いたします。

※デザート部門の商品には貼付いたしません。

＜おかず部門＞

【大賞：得票数456票】

■成城石井“愛されグルメ”大賞お客様投票の結果を発表！記念フェアでは特別規格で展開！

成城石井自家製 四川山椒ピリ辛麻婆豆腐 1パック 604円

＜記念フェアでの展開＞

成城石井自家製 30％増量 四川山椒ピリ辛麻婆豆腐 604円

・通常1パック240ｇから315ｇの30％増量で販売いたします。

・対象期間（第2弾）：3月20日（金・祝）～4月2日（木）

2010年に発売した本格的な四川風の麻婆豆腐。年間約45万パックを販売する人気アイテムが、このたび「おかず部門」で堂々の大賞を獲得しました。一度も冷凍していないフレッシュな国産豚挽き肉に、しびれるような辛味と豊かな香りが特長の四川山椒を使用。さらに、甜麺醤、豆鼓醤、麻辣醤、豆板醤の4種の醤（ジャン）をブレンドすることで、奥行きのあるコクと本格的な味わいを実現しました。豆腐は、木綿豆腐を固く絞ったものを使用。味がよく染み込むように切った後に下茹でする、その日の豆腐の状態に応じて鍋に入れるタイミングを変えるなど、細部までこだわり抜いて製造しています。素材・製法・味わいのすべてに妥協しない姿勢が、多くのお客様に支持され続けている理由です。

【お客様の声】

・ピリッと感がおいしい。レンジでチンするだけで専門店に食べに行ったような味わいで、お昼のお弁当で丼物にしても完璧です。

・色んな中華料理屋さんで麻婆豆腐を食べたけど、成城石井の麻婆豆腐が一番おいしい。硬めの豆腐が最高です。

・これは家庭ではなかなか出せない手間のかかるお味で、とても愛用しています。

【2位：得票数402票】

成城石井自家製 国産豚のジューシー焼売（小）12個 755円

＜記念フェアの展開＞

成城石井自家製 3個増量 国産豚のジューシー焼売（小） 755円

・通常1パック12個入りを15個入りの3個増量で展開いたします。

・対象期間（第1弾）：3月6日（金）～3月19日（木）

一度も冷凍していない国産の豚肉を使用し、セントラルキッチンで粗めに挽くことで肉の食感を活かしています。甘味の強い淡路島産玉葱を使用しているほか、コクと旨みを追求するために帆立の干し貝柱と干し椎茸のペースト、クラッシュした干し海老を練り込んでいます。柔らかくジューシーで、しっかりとしたお肉の味わいが特長です。

＜ごはん部門＞

【大賞：得票数261票】

成城石井自家製 フォー・ガー（鶏肉のフォー） 1パック 647円

＜記念フェアでの展開＞

成城石井自家製 麺・スープ30％増量 フォー・ガー（鶏肉のフォー） 647円

・通常規格よりも麺とスープを30％増量で販売いたします。

・対象期間（第1弾）：3月6日（金）～3月19日（木）

※関東・中部の一部店舗のみでの取り扱い商品です。

「ご家庭でも本場の味を楽しんでいただけるようなエスニック惣菜をお客様にご提供したい」という開発者の想いのもと、2009年に発売した商品。一番のこだわりはスープ。ガラスープやナンプラー、白ワインを合わせ、ショウガとレモンを効かせた優しい味わいに仕上げました。麺は、本場ベトナムの平打ち麺を使用。トッピングには、さっぱりとした味わいのスープに調和しつつ、彩りの良い具材として、蒸し鶏、もやし、赤玉葱、パクチー、海老をのせています。

【お客様の声】

・さっぱりしていてとてもおいしいです！数年前から何度も食べています！

・この項目、ひとつに絞るのが心苦しかったですが、フォー・ガーの黒胡椒とレモンが好きです。

【2位：得票数249票】

成城石井自家製 七種具材のキンパ（黒毛和牛・コシヒカリ使用） 8巻 1,286円

＜記念フェアでの展開＞

成城石井自家製 徳用 七種具材のキンパ（黒毛和牛・コシヒカリ使用） 1,718円

・通常品は1パック8巻を12巻に増やし、1個当たりの単価が約17円お得な特別規格で販売いたします。

・対象期間（第2弾）：3月20日（金・祝）～4月2日（木）

※関東店舗のみでの取り扱い商品です。

塩飯に胡麻油をきかせた韓国風の太巻きです。具材に、ぜんまい、人参のナムルと、たくあん、錦糸玉子、きゅうり、コチュジャンで和えたちくわ、特製のたれで甘辛く煮た国産の黒毛和牛を使用しています。牛肉の旨みや具材の歯ごたえ、素材の良さを引き出すために、それぞれの具材は別々に味付けを行い、一つひとつ手巻きで製造しています。

＜サラダ部門＞

【大賞：得票数493票

成城石井自家製 ポテトサラダ 1パック 431円

＜記念フェアでの展開＞

成城石井自家製 50％増量 ポテトサラダ 431円

・通常規格よりも50％増量で販売いたします。

・対象期間（第2弾）：3月20日（金・祝）～4月2日（木）

40年近く変わらないレシピで作っているポテトサラダ。じゃがいもは、一番おいしいと言われる皮と実の間を残すため、セントラルキッチンで皮ごと蒸して一つひとつ手剥きしています。具材は人参、きゅうり、玉葱、セロリ、味付けはマヨネーズ、塩、酢だけ。シンプルだからこそ飽きないおいしさが特長の商品です。セロリが味わいと食感のアクセントの役割を果たしています。

【お客様の声】

・ジャガイモのゴロゴロ感がちょうどいい！安定したおいしさです！

・自分でもよく作るが、料理上手だった母の手作りの味にとても似ていて、成城石井に寄る度についつい買ってしまう。

・以前は時間と手間をかけて手作りしておりましたが、成城石井のポテトサラダがおいしいので「じゃあ、もう作らなくて良いじゃないか」となっております。

【2位：得票数394票】

成城石井自家製 鶏肉とごまのさっぱり春雨サラダ1パック 431円

＜記念フェアでの展開＞

成城石井自家製 30％増量 鶏肉とごまのさっぱり春雨サラダ 431円

・通常規格よりも30％増量で販売いたします。

・対象期間（第1弾）：3月6日（金）～3月19日（木）

鶏肉と特製だれの相性が抜群で、歯応えがある春雨、シャキシャキとしたきゅうり、人参、きくらげの食感が楽しく食べ応えがあり、さらに胡麻の香ばしい風味が食欲をそそります。シンプルな商品ながらも、手軽に食べられる惣菜として、夕食にもう1品欲しい時などに大活躍する定番サラダです。

＜パン部門＞

【大賞：得票数337票】

成城石井自家製 ごろっとマカダミアとクランベリーのもっちり湯種ベーグル 3個 496円

＜記念フェアでの展開＞

成城石井自家製 1個増量 ごろっとマカダミアとクランベリーのもっちり湯種ベーグル 496円

・通常規格は3個入りのところ、1個増量し4個入りで販売いたします。

・対象期間（第1弾）：3月6日（金）～3月19日（木）

マカダミアナッツの食感が良いアクセントになっています。熱湯でこねて、小麦粉中の澱粉を糊化させた『湯種』と米粉を使用することで、もっちりとした食感に仕上げました。程よい食感を残したマカダミアナッツとクランベリーの甘酸っぱさの相性がよく、ほんのり甘みのあるでそのままでもおいしくお召し上がりいただけます。軽くトーストしていただくともっちり感がより一層引き立ちます。クリームチーズを合わせていただくと、クランベリーの甘酸っぱい味わいと相性抜群です。

【お客様の声】

・マカダミアナッツがゴロゴロ入ってて、クランベリーの甘酸っぱさがやみつきになる逸品

・何度買った事か！ベーグル生地ももちもち、クランベリーとマカダミアナッツの組合せが好みです。お値段も良いと思います。

・ゴロゴロとマカダミアナッツが入っていて大好きです！そのままでも、電子レンジでふんわりさせても、トースターでもっちりさせてもおいしいです♪

【2位：得票数330票】

成城石井自家製 レーズンと胡桃のカンパーニュスライス 1パック 431円

＜記念フェアでの展開＞

成城石井自家製 30％増量 レーズンと胡桃のカンパーニュスライス 431円

・通常規格よりも30％増量で販売いたします。

・対象期間（第2弾）：3月20日（金・祝）～4月2日（木）

酸味のある生地にレーズンの甘みが効いたパンです。おいしい状態で食べてもらうために、二段階で生地を仕上げる「中種法」という製法を採用しています。中種法で作ることで生地が安定し、おいしさと風味の良さが長持ちします。レーズンと胡桃を混ぜ込んでおり、食事としてもおやつとしてもお楽しみいただける一品です。

＜デザート部門＞

【大賞：得票数342票】

成城石井自家製 プレミアムチーズケーキ 1本 1,026円

＜記念フェアでの展開＞

成城石井自家製 プレミアムチーズケーキ 863円

・3月6日（金）～3月8日（日）の3日間限定で特別価格にて販売いたします。

開発者が成城石井の“スペシャリテ（看板商品）”を作りたいと4年にわたる構想を温めて形にした商品です。2003年の発売以来、口コミを中心にじわじわと支持を広げ、現在では成城石井の看板商品に。チーズケーキには珍しい3層構造がこだわりで、一番下はきび糖を使ったやさしい甘さのスポンジ生地、真ん中は濃厚なクリームチーズをたっぷりと使い、アクセントにレーズンとスライスアーモンドを混ぜ込んだチーズケーキ生地、一番上はアーモンドプードルとバターを使ったほろほろのシュトロイゼルを重ねて焼き上げています。常温で持ち運びもできるため手土産としても人気です。

【お客様の声】

・複雑なチーズのハーモニー、アーモンド、レーズンの絶妙なバランスの良さが大好き。我が家の定番です。

・文句無しの定番チーズケーキ！濃厚なチーズを感じつつレーズンやローストしたアーモンドのゴロゴロ感で口いっぱいに幸せが広がる。 濃いめ系の紅茶アッサムやセイロンとの相性が一番良いと思うけど、成城石井ダークローストのエスプレッソ、イタリアンロースト、フレンチローストとの相性も抜群！コスパの良さにも驚き。大好き！

【2位：得票数331票】

成城石井自家製 マスカルポーネのもっちりイタリアンプリン 1個 1,394円

＜記念フェアでの展開＞

成城石井自家製 マスカルポーネのもっちりイタリアンプリン 1,070円

・3月27日（金）～3月29日（日）の3日間限定で特別価格にて販売いたします。

「お弁当・お惣菜大賞2026」のスイーツ部門で最優秀賞を受賞した商品。一般的にイタリアンプリンには、プリン生地にマスカルポーネチーズもしくはクリームチーズのいずれかを使用しますが、本商品は北海道産マスカルポーネチーズに加えてクリームチーズと純生クリームを使用することで、濃厚なミルクのコクや風味をしっかりと感じていただける味わいに作り上げています。クリーミーでなめらかな口当たりになるように原料の配合比にもこだわり、オーブンでじっくりと蒸し焼きにすることで、もっちりとした固めの食感を生み出しています。プリン生地の濃厚な味わいとカラメルの苦みや香ばしさとのコントラストをお楽しみいただけます。

＜製造部門 責任者のコメント＞

この度は「成城石井 “愛されグルメ”大賞」へ多くのご投票をいただき、誠にありがとうございました。お客様の一票一票は、私たちにとって何よりの励みであり、セントラルキッチン30年の歩みを支えてくださった皆様からの温かい評価そのものだと受け止めております。素材・製法・おいしさを追求した製造工程の一つひとつに向き合ってきましたが、「また食べたい」「これが好き」と選ばれ続けた商品が受賞したことに、CKメンバー一同、喜びとともに身の引き締まる思いです。これからも、成城石井ならではの自家製商品のおいしさを磨き続け、皆様の毎日に食の喜びをお届けできるよう、商品づくりに取り組んでまいります。

製造本部 第3CK 工場長 松永 圭■様々なコンテンツでCKや自家製商品の魅力を発信！

記念フェア「成城石井“愛されグルメ大賞”」期間中は、様々なコンテンツを通してCKや自家製商品の魅力を発信いたします。その他、公式アプリ内ではデジタルスタンプラリー「神出鬼没の工場長を探せ」を開催いたします。レシートや公式YouTube動画内に潜む工場長（QRコード）を探し、計10個のスタンプを集めていただくと、ハズレなしの「アプリクーポン」が当たる抽選にご参加いただけます。また、公式Instagramや公式Xではフェア対象商品の魅力を発信してまいります。

さらに、これまではオンラインのみで配信していた成城石井のwebマガジン「SEIJOISHII TAYORI」が、年に2回発行する冊子版として新登場。3月15日発行の春夏号では、セントラルキッチン30周年特集として、セントラルキッチンの歴史や商品づくりの想いに迫る企画をお届けします。

冊子版の「SEIJOISHII TAYORI」

■ 30周年から、その先へ。2027年に迎える創業100周年に向けて

2026年度は、セントラルキッチン操業30周年を記念する1年。「成城石井“愛されグルメ”大賞」を皮切りに、セントラルキッチンの自家製商品が主役のフェアや新商品の展開などを予定しています。日常の食卓に寄り添う“成城石井ならではのおいしさ”を、これからも丁寧にお届けしてまいります。

