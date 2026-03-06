【舞鶴市】技術職（実務経験者）職員採用試験の随時募集を開始

舞鶴市

舞鶴市は、土木・建築・電気・機械の技術職（実務経験者）を対象とした職員採用試験の随時募集を開始しました。試験は個人面接のみで、申込から採用まで個別に日程調整を行います。

舞鶴市では、本市の技術的な業務を担う実務経験者の職員採用試験を実施いたします。対象となる職種は、土木、建築、設備（電気）、設備（機械）の4区分です。インターネットを通じて随時申込みを受け付けております。

募集概要

お問い合わせ先

- 募集職種技術職（土木、建築、設備（電気）、設備（機械））- 受験資格以下の要件をすべて満たす方が対象です。・昭和55年4月2日以降に生まれた方（45歳以下）（令和8年4月1日以降の申込みは昭和56年4月2日以降生まれの方が対象）・応募時点において、直近7年間における応募職種に関する実務経験が3年以上ある方・該当する職種に関する大学、短期大学、または高等学校等の専門課程を卒業している方- 申込受付期間随時受付※インターネット（パブリックコネクト）からの申込みとなります。- 試験内容および日程試験内容：個人面接（30分程度、1日で終了します）試験日時：応募から概ね1ヶ月後を目安に、個別に調整のうえ決定します。試験会場：舞鶴市役所（京都府舞鶴市字北吸1044番地）- 採用日各月1日を基準として、合格者と調整のうえ決定します。- 詳細および申込方法試験の詳細、給与等の処遇、および申込みにあたっての注意事項は、舞鶴市公式ホームページまたは申込専用サイト（パブリックコネクト）にてご確認ください。・舞鶴市公式ホームページ：https://www.city.maizuru.kyoto.jp/・パブリックコネクト（申込サイト）：https://public-connect.jp/employer/21985

舞鶴市 総務部 人事課

〒625-8555 舞鶴市字北吸1044番地

TEL：0773-66-1066

FAX：0773-62-5099

E-mail：jinji@city.maizuru.lg.jp