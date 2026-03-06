新時代の営業を提案するEmooove、ドコドア株式会社への「キーマンアポインター」導入事例を公開。月間6件の商談獲得と早期受注を実現

株式会社Emooove

新時代の営業手法を提案する株式会社Emooove（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：藤澤諒一）は、アプリ開発やWeb制作を通じたDX支援等を行うドコドア株式会社に「キーマンアポインター」を導入し、アプリ開発領域における意思決定者との商談獲得を支援したことをお知らせします。

■導入の背景と課題

詳細はこちら :https://emooove.co.jp/20260219-1/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260306&utm_term=linkedin&utm_content=header

ドコドア株式会社は、アプリ開発領域におけるリード獲得の安定化と大手企業の開拓が急務でした。しかし、以下の課題を抱えていました。

- リード獲得の不安定さ：好調時と低調時で月間のアポイント数にばらつきがあり、商談パイプラインの安定供給が難しい。- 決裁者への接点不足：既存のSEO施策やビジネスマッチングサービスを活用しても、決裁者への接点創出が困難だった。- 能動的なPDCAの不足：過去に利用した営業代行では仮説検証のサイクルが回らず、成果に繋がらない状況にあった。

そこで、意思決定者に直接アプローチできるチャネルの活用と、グループ会社での成功実績を評価いただき、Emoooveの「キーマンアポインター」を導入いただきました。

■実施施策

詳細はこちら :https://emooove.co.jp/20260219-1/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260306&utm_term=linkedin&utm_content=body

ドコドア様の事業戦略に即し、ビジネスSNS「LinkedIn」を活用した決裁者への直接アプローチを支援しました。

■支援の成果

- 意思決定者へのダイレクトアプローチ：役職や事業部単位で意思決定者を特定し、価値仮説を提示するスクリプトを整備することで直接つながるルートを確立。- ターゲットセグメントの最適化：企業規模や業界別にセグメントを再設計し、反応指標に基づき運用過程で柔軟に優先度を更新。- 最適な訴求軸の設計：技術力や取引実績など、アプリ開発を検討する企業が重視する論点に焦点を当てたメッセージを作成。

導入後わずか数ヶ月で、以下の成果を実現しています。

■このような企業におすすめ

- 月間6件の商談獲得：アプリ開発領域において、月間6件の新規商談を安定的に創出する体制を確立。- 早期の受注達成：商談パイプラインの継続的な供給により、早期に1件の受注を実現し、営業生産性の改善に寄与。- PDCAの徹底によるアポイントの質向上：週次レポーティングと隔週のミーティングで仮説検証のサイクルを高速化し、アポイントの質的向上をもたらした。- リード獲得が不安定で、事業成長の基盤構築に課題を感じている企業- 大手企業の決裁者との接点を持ちたいBtoB企業- 既存の営業代行や広告施策で成果が伸び悩んでいる営業責任者

株式会社Emooove（イムーヴ）概要

詳細はこちら :https://emooove.co.jp/20260219-1/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260306&utm_term=linkedin&utm_content=footer

株式会社Emoooveは、「新時代の営業をご提案 営業5.0の創造」というコンセプトのもと、国内初のLinkedIn営業支援事業を筆頭に、お客様の営業活動全般をご支援しております。

特に、「大手企業～スタートアップ企業の決裁者開拓」に強みを持っており、これまで様々な業種業界、規模感のお客様とお取引をさせていただいております。

著書「BtoBセールスを加速する LinkedIn Sales Navigator 活用術」

国内最多のLinkedIn営業支援実績を誇る弊社が、「新時代の営業手法である”LinkedInセールス”」について詳しく解説しており、

発売二日でAmazonカテゴリ6部門で売れ筋ランキング1位を獲得するなど、多くの方から関心をお寄せいただいています。

書籍購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CWWBH1XJ

LinkedInを有効活用いただくことで、大手企業～スタートアップの決裁者開拓を加速することが可能です。詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

プレスリリースについてのお問い合わせ :https://emooove.co.jp/top/contact-press/【会社概要】

社名：株式会社Emooove

本社所在地：東京都品川区東品川２丁目２－４ 天王洲ファーストタワー707

代表取締役CEO：藤澤諒一

事業内容：営業/マーケティング支援事業

HP：https://emooove.co.jp/(https://emooove.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260129&utm_term=enterprise&utm_content=footer)

コラム一覧：https://emooove.co.jp/column(https://emooove.co.jp/column?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260129&utm_term=enterprise&utm_content=footer)

お問い合わせフォーム：https://emooove.co.jp/contact(https://emooove.co.jp/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260129&utm_term=enterprise&utm_content=footer)

メールアドレス：info@emooove.co.jp

【プレスリリースに関してのお問い合わせ先】

株式会社Emooove

担当：広報担当

Mail：hisho@emooove.co.jp