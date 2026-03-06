CONVERSE×DAISUKE KONDO　キャラクターをデザインしたONE STAR CANVASが登場

コンバースジャパン株式会社

「CONVERSE（コンバース）」は、動物や自然をモチーフに、ドローイングやスタイロフォーム彫刻を手掛けるアーティストのDAISUKE KONDO氏とのコラボレーションモデル「ONE STAR CANVAS / DAISUKE KONDO（ワンスター キャンバス/DAISUKE KONDO」を、2026年3月17日より、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPおよび取り扱い店舗にて順次発売いたします。

本モデルは、ワンスターキャンバスをベースに、遊び心あふれるイラストや立体作品で注目を集めるDAISUKE KONDO氏の世界観を落とし込んだ一足です。キャンバスアッパーにはキャラクターをプリント。左足外腰にクマ、左足内腰にペンギン、右足外腰に月、右足内腰に太陽を配したアシンメトリーなデザインが特徴です。かかとには左右それぞれ太陽と月のモチーフを刺繍で施しました。ビビッドなグリーンのインソールにはDAISUKE KONDO氏のサインをプリントし、ヒールラベルには書き下ろしのALL STARロゴを採用しています。ホワイトのスペアシューレースが付属し、オリジナルカートン入り。

インソールには高密度ウレタンフォームとE.V.A.による二層構造を採用し、クッション性を向上。クラシックなルックスに快適性を兼ね備えたモデルに仕上げました。

ONE STAR CANVAS / DAISUKE KONDO(https://converse.co.jp/products/33702550)

商品名：ONE STAR CANVAS / DAISUKE KONDO（ワンスター キャンバス/ダイスケ コンド）

価格：15,400円(税込)

サイズ：23.0～28.0、29.0cm

カラー：ホワイト

素材：アッパー・キャンバス、アウトソール・ラバー

発売日：2026年3月17日

■DAISUKE KONDO氏メッセージ

はじめまして！近藤大輔と言います！

今回コラボレーションさせていただきました。

LOVE！CONVERSE！

靴に描いたのは、くま・ペンギン・太陽・月。彼らは絵なので自ら動くことができません。ましてや僕の部屋以外の景色を知りません。なのでぜひ外に連れだってください。晴れならいいし雨でもいい、朝から夜へ一緒に、色んな景色を見せてあげてください。

■DAISUKE KONDO（近藤 大輔）とは

1990年 静岡県生まれ。美術家。

絵画やドローイング、スタイロフォーム彫刻など、さまざまな手法で作品制作をしている。日本だけでなく、海外での個展開催やグッズ制作、企業やアーティストとのコラボレーションにも取り組んでいる。近年では、彫刻をモチーフにしたカプセルトイが話題を集めている。

https://www.instagram.com/k_o_n_d_o_

■CONVERSE（コンバース）とは

1908年に米国マサチューセッツ州モールデンにてマーキス・M・コンバースが創業したラバーシューズメーカーを起源とする

ライフスタイルブランド。1917年にバスケットボール用シューズとして誕生した「オールスター」を筆頭に、「ジャックパーセル」や「ワンスター」等、スニーカー史に残るモデルを多数輩出している。現在では、スポーツからライフスタイルまでフィールドを広げ、「Design Yourself.」というブランドスローガンのもと、シューズに限らず人々のスタイルを彩る様々なアイテムを展開しながら進化を続けている。

【お問い合わせ先】

コンバースインフォメーションセンター

TEL：0120-819-217 月～金曜日(土日・祝日を除く)9:00～18:00

https://converse.co.jp/