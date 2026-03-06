ATOMica、シリーズBラウンド資金調達を完了。地銀関連VCの株主数日本一へ。

株式会社ATOMica

株式会社ATOMica（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役Co-CEO：嶋田瑞生・南原一輝、以下「ATOMica」）は、シリーズBラウンドのファイナルクローズを完了したことをお知らせいたします。2025年6月の1stクローズ、同年7月の2ndクローズに続き、今回新たに11社の新規株主のみなさまを迎え、本ラウンド総額は5.7億円、増資を通じた累計資金調達額は19億円となりました。

また、今回のラウンドを通じて、地域金融機関関連ベンチャーキャピタルからの出資受入数は累計19社となり、スタートアップとして国内最多（※）となりました。

地銀関連VC19社に加え、大手デベロッパー・鉄道・インフラをはじめとする事業会社・CVC21社、独立系VCや個人投資家を含めると総勢50を超える全国各地の多種多様な株主のみなさまと共に、当社ミッションである「頼り頼られる関係性を増やす」の実現に向けて、全国の各地域・組織に共創の仕組みづくりを続けてまいります。

※自社調べ（2026年2月末時点）。プレスリリース等の公開情報及び、当社株主各社へのヒアリング・提供情報に基づき算出。

■ AI時代にこそ問われる「共創力」と、それを支える社会関係資本（ソーシャルキャピタル）

生成AIの普及により、情報収集やアイデアの創出、最適解の導出はかつてないほど高速化しました。しかし、AIがどれほど高い生産性をもたらしても、その解を社会に実装するための「合意形成」や「実行プロセス」は、人と人の関係性の中でしか生まれません。情報が溢れる時代だからこそ、一人ひとりが孤立するのではなく、人間同士の信頼に裏打ちされた「間柄の力」によって物事を完遂し、価値を形にする力、「共創力」が問われています。



こうした認識のもと、ATOMicaは、人的資本を真に価値発揮させる鍵は「社会関係資本（ソーシャルキャピタル）」にあると考えています。社会関係資本とは、人々が互いに信頼し、円滑に協力し合えるネットワークや規範を指し、「頼り頼られる関係性」に基づく強固な信頼のインフラとも言えるものです。

どれほど優れたアイデアであっても、一人で実現できることには限界があります。

人手不足の深刻化に加え、働き方の多様化により人と人のつながりの維持が難しくなっている今だからこそ、人的資本への投資にとどまらず、人と人の「間」にある資産を戦略的に育てていくことが不可欠です。この「社会関係資本経営」というアプローチこそが、企業のみならず、学校や地域を含むあらゆる組織のポテンシャルを最大化する鍵になると、私たちは信じています。

■ 社会関係資本経営の体現をめざした2つの事業の柱

1. 社会関係資本を「生み出す」：リアルプラットフォーム事業

コワーキングスペース、大学、銀行、オフィスなど、多種多様な場にコミュニティマネージャー(https://atomica-communitymanager.com/)サービスを提供し、施設やコミュニティの企画運営を通じて共創の仕組みづくりを続けてきました。

コミュニティマネージャーの大きな役割の一つが、一人ひとりが抱える願い・悩み・相談（私たちはこれをWISHと呼びます）を丁寧に聴き取り言語化すること。「こんなことをやってみたい」「こんなことに困っている」。こうした思いを汲み取り、最適な相手へと結び続ける営み（私たちはこれをKNOTと呼びます）を重ね、全国28都道府県、62施設に、259名のコミュニティマネージャーが常駐しながら、社会関係資本を生み出し続けています。

多種多様なバックボーンを持つ仲間が集まり、全国で活動

また、ATOMicaが創業時から大切に育ててきた自社開発システム、それがknotPLACE(https://www.knotplace.atomica.co.jp/)です。共創施設の運営DXが可能なだけでなく、日々の会話から生まれた気づきや、利用者様のWISHをコミュニティマネージャーが記録すると、リアルタイムで全国のコミュニティマネージャーにその内容が共有されるプラットフォームとなっています。この記録と共有の仕組みがあるからこそ、地域や組織の垣根を越えた温かなKNOTを実現でき、そして社会関係資本の見える化にも繋がっています。

また直近では生成AIの活用により、更にコミュニティマネージャーの能力拡張が進むとともに、蓄積された社会関係資本の応用を支援するCRMの開発も加速しています。

2. 社会関係資本を「応用する」：リレーション・リデザイン事業

自社運営拠点だけでなく、他社保有・運営拠点にもSaaS形態で提供中

各地に広がるリアルなプラットフォームで育まれた社会関係資本を武器に、人・地域・組織の間に新たな関係性を再定義・デザインし続けてきました。

ATOMicaが介在することで、これまで交わらなかった「ヒト・組織」「モノ・コト」「カネ」を結ぶことを通じて、更なる課題解決や価値創造を続けています。

■ 展開中の事業例

企業と学生を結ぶキャリア開発事業：Coyage（コヤージュ）(https://atomica.co.jp/lp/coyage/)

拠点を通じて出会った100社・5,000名のキャリアを支援

企業と全国のワーカーを結ぶカスタマーサクセス特化人材事業：KOMMONS(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000080.000045593.html)

「CS KOMMONS」のコミュニティメンバーは、2,000名を突破

企業と地域を結ぶ地域進出支援事業：Go Local(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000094.000045593.html)

各地域自治体と連携し、全国各地に企業を誘致。年間数百のマッチングと100件以上の現地視察を実現

生産者と購買者を結ぶリテール事業：knot marche(https://knotmarche.com/)

地域事業者39社と連携した共創型リテール。オリジナル商品も開発しており、漬物メーカーと大学生の共創商品は宮崎フードアワード2026で優秀賞受賞

また今後は、ATOMicaが見える化した社会関係資本を誰もが利活用できる仕組みの提供や、出資機能の整備及びM&Aの本格化といった領域拡大を通じて、より幅広い社会関係資本の応用を進めてまいります。

■ シリーズBラウンド ファイナルクローズにてご出資いただいた皆様からのコメント

■ 代表取締役Co-CEO / 代表コミュニティマネージャー 嶋田 瑞生 コメント

■ 株式会社ATOMicaについて

株式会社ATOMica（読み：アトミカ）は、ソーシャルコワーキング(R)事業を全国で展開する、創業6年のスタートアップ企業。あらゆる願いに寄り添い、人と人を結び続けるために、企業や自治体、大学や地域をはじめとする多種多様なステークホルダーが保有する場に対して、コワーキング施設をゼロからプロデュース・運営。場所としてのコワーキングスペースの枠を超え、出会いや交流、共創を持続的に生み出すためのコミュニティづくり、街づくりを行なう。現在、全国で60以上の施設（※）を運営している。「東洋経済すごいベンチャー100」2025年版に選出。

※2026年3月時点

■ 会社概要

社名：株式会社ATOMica（アトミカ）

設立：2019年4月5日

代表者：代表取締役Co-CEO 嶋田 瑞生、南原 一輝

所在地：東京都中央区日本橋1-4-1日本橋一丁目三井ビルディング5階 THE E.A.S.T. 日本橋一丁目（東京オフィス）

事業概要：コワーキングスペースの立ち上げ・企画・運営支援、産学協同プロジェクトの企画・運営、コミュニティを通じたDX/CX領域の人材育成とマッチングをはじめとするソーシャルコワーキング(R)事業

コーポレートWEBサイト：https://atomica.co.jp

コミュニティマネージャー特設WEBサイト：https://atomica-communitymanager.com