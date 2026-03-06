電脳交通とDiDi、DSコネクト「1UI」連携を開始

株式会社電脳交通

株式会社電脳交通（本社：徳島県徳島市、代表取締役社長：近藤 洋祐、以下「電脳交通」）は、DiDiモビリティジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：和久山 大輔、以下 DiDi）が提供する「DiDi」アプリと、電脳交通の外部サービス接続システム「DSコネクト」において、「1UI（ワンユーアイ）」連携を2026年4月より開始することをお知らせいたします。

本連携により、電脳交通が提供するクラウド型タクシー配車システム「DS」とDiDiアプリが連携し、タクシー事業者は、電話配車およびDiDiアプリからの配車依頼を、車載タブレット1台・同一画面で一元管理できるようになります。

また、DiDiに加えUber、S.RIDEを含む主要配車アプリ3社からの配車依頼を一元管理できる仕組みは業界初となります。

※当社調べ（2026年3月1日時点）

■背景・目的

訪日インバウンド需要は拡大しており、日本政府観光局（JNTO）の発表によると、2025年の年間訪日外客数は約4,268万人と過去最多を更新しました。さらに、2025年の訪日外国人旅行消費額は約9.5兆円と過去最高となり、1人当たり旅行支出（全目的）も22.9万円と発表されています。

こうした環境下で、タクシー事業者にとっては「国内外を問わず幅広い需要をいかに取り込むか」が重要な経営テーマです。特に、世界規模で利用者基盤を持つ配車アプリは、訪日客にとっては使い慣れたアプリのまま快適に移動できる手段となり、また、国内利用者にとっても日常利用の利便性向上につながるサービスとして、国内外双方からのタクシーを呼べる導線となり、需要獲得の機会拡大につながります。

一方で、新たな配車アプリの導入が進むほど、現場ではアプリごとに端末・画面・運用が増え、乗務員の業務負担や安全面の懸念が導入のハードルとなっています。

今回、国内で1,100万ダウンロードを有し、世界15か国・5.9億人が利用するDiDiとの連携は、国内外双方の幅広い移動需要に対応しながら、現場負担や安全面の課題を増やすことなく、集客チャネルを拡大することを目的としています。

■連携により実現すること

DSコネクトの「1UI」連携により、クラウド型タクシー配車システム「DS」とDiDiアプリが連携し、電脳交通が提供するタブレット上で、DiDiアプリからの配車依頼を一つの画面に集約して表示します。これにより、ドライバーはアプリごとに画面を切り替える必要がなく、同一画面でスムーズに配車受注へ対応できるようになります。

■本連携に関するオンライン説明会

資料請求 :https://form.run/@request-dsconnect?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2603pr_didi&_field_51=PRTIMES&_field_52=2603pr_didi

＜開催概要＞

日時：１.3月24日15:00～16:00 ２.4月8日14:00～15:00

形式：オンライン

費用：無料

対象：タクシー事業者さま

申し込みフォーム：https://x.gd/axRsu

■外部サービス接続システム「DSコネクト」とは

「DSコネクト」は、全国47都道府県・約600社・約23,000台で導入される電脳交通のクラウド型配車システム「DS」と配車アプリや交通関連サービスとの連携を実現するシステムで、タクシー事業者の業務効率化と収益拡大を推進します。

なお、DSコネクトは41都道府県・約200社で導入されております。

■株式会社電脳交通の概要

所在地 :徳島県徳島市寺島本町西1丁目5番 アミコ東館6階

設 立 :2015年12月

代表者 :近藤 洋祐

従業員 :201名(2025年3月末時点)

資本金 :1億円 (2025年4月末時点）

主要株主:阿波銀キャピタル株式会社、株式会社阿波銀行、いよぎんキャピタル株式会社、Uber Technologies, Inc.、株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ、ENEOSイノベーションパートナーズ合同会社、エムケイ株式会社、株式会社沖東交通、国際自動車株式会社、GO株式会社、三和交通株式会社、株式会社JR西日本イノベーションズ、JR東日本スタートアップ株式会社、JPインベストメント株式会社、四国旅客鉄道株式会社、第一交通産業株式会社、大和自動車交通株式会社、つばめ自動車株式会社、株式会社徳島大正銀行、株式会社ブロードバンドタワー、三菱商事株式会社

※五十音順に記載しております。個人株主を除いた法人株主のみの掲載となります。