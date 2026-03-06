長瀬産業株式会社と資本提携 社会の健康課題解決に向けた行動変容支援の社会実装を推進
エーテンラボ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：長坂 剛、以下「当社」）は、このたび、長瀬産業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：上島 宏之、以下「長瀬産業」）のCVCファンドから出資を受け、資本提携を締結いたしましたことをお知らせいたします。
本提携により、当社は長瀬産業からの出資を受け、習慣化アプリ「みんチャレ(R)」を基盤とした行動変容支援事業のさらなる高度化および事業拡大を推進してまいります。
■資本提携の背景
我が国では高齢化の進展に伴い、平均寿命と健康寿命の差、いわゆる「不健康な期間」の長期化が社会課題となっています。生活習慣の改善が重要である一方で、体に染み付いた習慣を自力で変えることは容易ではありません。
当社は、オンライン上で同じ目標を持つ仲間同士が支え合い、励まし合いながら継続を促す独自の特許技術「デジタルピアサポート」を実装した習慣化アプリ「みんチャレ」を基盤に、現在は企業・健康保険組合向け健康増進支援および生活習慣病予防支援など、法人向け事業を展開しています。
本資本提携は、長瀬産業が有する事業基盤・ネットワークと、当社の行動変容支援技術を掛け合わせることで、医療・ヘルスケア領域における社会実装を一層加速することを目的とするものです。
■長瀬産業株式会社CVCファンドGP、Nagase Future Investments株式会社 代表取締役 吉田 潔観氏
当社は次世代事業開発のためのナレッジ獲得を目的として、CVCを活用したスタートアップとの共創を推進しています。
エーテンラボ様の「デジタルピアサポート」は、単なるアプリケーションにとどまらず、社会の健康課題解決に資するプラットフォームとなり得る技術であると考え、本件出資を決定しました。
本提携を通じて、既存事業とは異なる視点でのナレッジ獲得と新規事業創出の可能性を広げていきたいと考えています。
■エーテンラボ株式会社 代表取締役 長坂 剛
このたび、幅広い事業基盤やネットワークを持つ長瀬産業様と資本提携を締結できたことを大変心強く思っております。
私たちはこれまで、行動変容というテーマに真正面から向き合い、小さな成功体験の積み重ねが社会を変えると信じて取り組んできました。
本提携を機に、行動変容支援を一過性のサービスではなく、社会に根付く仕組みへと進化させてまいります。
■「みんチャレ」 について
～5人で励まし合いながら楽しく続けるデジタル・ピア（仲間）サポートアプリ～
みんチャレは勉強・ダイエット・運動など同じ目標を持った匿名の5人でチームを作り、チャットに報告して励まし合うことで楽しく習慣化に取り組むことができるアプリです。
＜アプリ概要＞
・タイトル ：みんチャレ
・利用料 ：月額プラン 500円/月 年間プラン 4,700円/年
・配信日 ：2015年11月6日
・公式サイト：https://minchalle.com/
・公式ブログ：https://minchalle.com/blog/
■長瀬産業株式会社
・創業 ：1832年6月18日
・所在地 ：東京都千代田区大手町二丁目6番4号常盤橋タワー
・HP ：https://www.nagase.co.jp/
■エーテンラボ株式会社
・設立 ：2016年12月
・所在地 ：東京都中央区日本橋小舟町8番13号
・電話番号 ：03-5422-8396
・HP ：https://a10lab.com/
＊みんチャレの名称・ロゴはエーテンラボ株式会社の登録商標です。