企業のデータ資産を活用する「ナレッジ」を提供開始

ナインアウト株式会社

ナインアウト株式会社（以下、ナインアウト）は「顧客の声を機会に変える」をミッションに掲げ、人とデジタルをなめらかに繋ぐAIインターフェースを提供しています。

このたび、企業が保有するデータ資産を活用できる新機能「ナレッジ」の提供を開始したことをお知らせします。これにより、データ資産と最新のAIを組み合わせ、さまざまな業務に対応したインターフェースを作成できるようになります。

提供の背景

近年、企業が保有するデータ資産を業務に活用したいというニーズは高まる一方、APIを通じた外部サービスとの連携には技術的なハードルや、セキュリティポリシーによる制約が伴うケースが少なくありません。

ナインアウトはこれまで、業務に根ざしたAIインターフェースの活用を支援してきました。企業が保有するデータ資産をより手軽にインターフェースに組み込むことで、顧客体験と労働生産性の向上に貢献するため、このたびの「ナレッジ」の提供に至りました。

想定ユースケース

「ナレッジ」は、CSV形式のデータをアップロードするだけで、インターフェース上で参照・活用できるようにする機能です。これによってさまざまな業務に企業のデータ資産を活用できるようになります。

・「AIが一次回答する問い合わせフォーム」の構築

ヘルプサイト上の質問・回答をナレッジにアップロードすることにより、問い合わせ前にAIが一次回答を行う問い合わせフォームを構築できます。ユーザー自身がすばやく解決できる環境を提供できるようになり、顧客体験の向上と問い合わせ数の削減につながることが期待されます。

ヘルプサイト上の質問・回答情報をナレッジにアップロードして構築する「AIが一次回答する問い合わせフォーム」（※）

・入力された顧客情報から適切な営業担当者を判定して自動アサイン

ナレッジでは、病院・医療機関や法人データなどのオープンデータ、第三者が販売するデータ、自社が保持するデータ、独自のマスターデータなど、さまざまなデータを活用できます。エリア毎の営業担当者データをアップロードすれば、入力された顧客情報から適切な営業担当者を判定して自動アサインすることも可能になります。

・商品情報をナレッジにアップロードして参照・活用可能に

自社の商品情報をナレッジにアップロードすることで、QRコードや商品画像などから商品情報を参照できるようになります。その場で簡単に原材料やアレルギー情報をチェックできる「アレルギーチェッカー」の構築なども可能です。スーパーマーケットやレストランなど、幅広い場面でご活用いただけます。

今後の展望

商品情報データをナレッジにアップロードすることで、簡単に商品情報を取得可能に

ナインアウトは、「ナレッジ」を企業のデータ資産を活用するビジネスインフラへと進化させていく方針です。オープンデータを共有ナレッジとしてユーザーへ提供することや、外部パートナー企業と共同で独自ナレッジを販売できるようにすることも構想しています。そして、今後はフォームや外部システムからナレッジをリアルタイムに蓄積・更新できる仕組みの構築を目指します。

ご利用方法

「ナレッジ」は、Ask One および Fan Fan Fan のユーザー企業様にご利用いただけます。本機能の活用については、下記の「サービスに関するお問い合わせ先」もしくは担当のカスタマーサクセスまで個別にお問い合わせください。

（※）：ナインアウト公式サイト(https://www.ninout.ai/news/20260306_knowledge_release/)にてGIFでの操作イメージを掲載しています。

ナインアウト株式会社 会社概要

会社名：ナインアウト株式会社（英語表記：Ninout, Inc.）

代表者：代表取締役 石野 真吾

設立：2014年7月2日

所在地：東京都港区赤坂8丁目5-32 田中駒ビル

事業内容：あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」、顧客とブランドのつながりを強くする「CREATIVE SURVEY」、ブランドとファンの繋がりを彩る「Fan Fan Fan」の開発・提供

URL：https://www.ninout.ai

