【岐阜県飛騨市】海なし県・山に囲まれたまちが『海ノ民話のまち』に認定！漫画家・西原理恵子さんがキャラクター原案を担当した地元伝承『嫁が淵』アニメ完成上映会を開催

岐阜県飛騨市（市長：都竹淳也）の宮川町に伝わる民話「嫁が淵」が、一般社団法人日本昔ばなし協会と日本財団の共催する「海ノ民話のまちプロジェクト」の一環としてアニメ化されました。本作は約5分の映像作品で、豊かな水資源を背景にした地域の文化を次世代へ継承する目的で制作されています。

宮川町の水と民話「嫁が淵」

宮川町は、東西が山地で豊かなブナの森を水源とするミネラル豊富な宮川が縦断しており、主な集落は川沿いに形成されています。この宮川は岐阜県高山市から飛騨市へ、富山県境にて高原川と合流後は神通川となり富山湾へと繋がる一級河川です。飛騨の山間部から湧き出る水を集め、アユなどの川魚も生息しており、重要な水資源として地域に大切にされています。

この地に伝わる民話「嫁が淵」は、巡礼の娘が家族に迎えられながら、正体は大蛇であったという神秘的な物語で、地域の自然と暮らしが深く結びついています。この民話は、川が生活に不可欠な当地域の住民へ水害のおそろしさと水の恩恵を伝えています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GPowlsc0BNE ]

完成報告会と表敬訪問

1月23日、宮川町コミュニティセンターにて完成報告会と上映会を開催。

同日、アニメ監督で一般社団法人日本昔ばなし協会代表理事の沼田心之介さんが、岐阜県飛騨市の都竹淳也市長を表敬訪問。「海ノ民話のまち」として飛騨市を認定し、認定証と完成したアニメDVDを贈呈しました。都竹市長は「作品を通じて地域の水と共に暮らしていることを改めて感じられ、印象に残る形で残してもらい大変うれしい」、沼田代表理事は「民話は日本の貴重な文化遺産であるが、消滅の危機にあります。このアニメを通じて民話の大切さを発信していきたい」と語られました。

海ノ民話のまち認定証とDVDを贈呈される都竹市長（写真右）、写真左は沼田代表理事

声優体験ワークショップを開催

完成報告会後には、飛騨まんが王国で毎年夏に合宿している賢プロダクションから当アニメでキャストを務めた声優・四宮豪さんと冨田泰代さんを講師に、宮川小学校・河合小学校の児童を対象に声優体験ワークショップを実施。

児童たちは発声・滑舌練習、音読、アフレコ体験を通じて声優の仕事について学びました。

参加した児童は「地名とか慣れない言葉が言いにくく、詰まったりしてむずかしかったけど上手にできました。大きくなったらやってみたい」と体験を楽しみました。

「嫁が淵」作品概要とあらすじ

■作品時間

5分程度

■内容

深い森を流れる宮川のほとりの宿屋を舞台に、美しい巡礼姿の娘がやがて嫁となり、家族を支え村人からも慕われながら、正体は大蛇であることが明らかになる。息子はそれを受け入れようとするが、嫁は深い淵へ消える。村人はその淵を「嫁が淵」と呼ぶようになった。

■プロジェクト概要

「海ノ民話のまちプロジェクト」は、日本全国の海や川にまつわる民話をアニメ化・記録し、地域を「海ノ民話のまち」として認定。海と地域のつながりを未来へ伝える取組。これまでに90の自治体から92作品をアニメ化し、アーカイブしており、海のない岐阜県では最初の作品となる。

■今後の展開と公開情報

今回制作した「嫁が淵」のDVDは宮川振興事務所、図書館、飛騨まんが王国などで貸出を予定。また、YouTubeでも一般公開中。

■キャスト等

・語り：四宮豪、冨田泰代（ともに賢プロダクション所属）

・脚本：神尾香菜子

・キャラクターデザイン等：ところともかず

・キャラクター原案：西原理恵子

・監督：沼田心之介

・アニメーション制作：トマソン

YouTube公開「嫁が淵」 :https://www.youtube.com/watch?v=GPowlsc0BNE

関連リンク海ノ民話のまちプロジェクト :https://uminominwa.jp/一般社団法人 日本昔ばなし協会 :https://www.nippon-mukashibanashi.or.jp/日本財団 海と日本PROJECT :https://uminohi.jp/

問い合わせ先

岐阜県飛騨市宮川振興事務所

電話：0577-63-2311