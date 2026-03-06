スパイダープラス、PHPerKaigi 2026 参加のお知らせ

スパイダープラス株式会社

建設DXサービス「SPIDER+」を提供するスパイダープラス株式会社は、2026年3月20日（金）から22日（日）に開催されるテックカンファレンス「PHPerKaigi 2026」にゴールドスポンサーとして協賛し、期間中ブース出展も行うことをお知らせいたします。

「PHPerKaigi 2026」とは、オープンソースの汎用スクリプト言語であるPHPにまつわる技術者のためのイベントです。トークセッションや企業のブース出展、ミートアップなどで構成され、オンラインとリアル会場のハイブリッド形式で行なわれます。

当社では本年ゴールドスポンサーとしての協賛とブース出展を行い、技術者同士が直接交流することで、コミュニティの活性化に一層寄与したいと考えております。

期間中ご来場の方には、本イベントでの当社ブース限定のプレゼントも用意しておりますのでぜひお立ち寄りください。

開催までの間には、当社技術ブログ「SPIDERPLUS Tech Blog 」やオウンドメディア「SpiderClass」上で、今回のイベント参加に特化した記事の公開も予定しております。会期前の情報収集や業界動向などのご理解にお役立てください。

技術ブログ：SPIDERPLUS Tech Blog

https://techblog.spiderplus.co.jp/

オウンドメディア：SpiderClass

https://jobs.spiderplus.co.jp/spider-class

【スパイダープラス出展概要】

・開催日時：2026年3月20日（金）～ 3月22日（日）

・場所：中野セントラルパークカンファレンス（東京都中野区中野4丁目10番2号 中野セントラルパーク サウス 1F, B1F）、およびニコニコ生放送でのオンライン会場

各日の開催時刻やイベントの詳細は公式ウェブサイトでご覧ください。

https://phperkaigi.jp/2026/

【ノベルティグッズもプレゼント】

期間中、ブースご来訪の方にはスパイダープラスのオリジナルノベルティグッズを差し上げます。

充電ケーブル、スマホスタンドにもなるバッグハンガー、オリジナルトートバッグ（画像向かって右側）など、期間中の会場でもすぐに使えるものをエンジニアが企画いたしました。

一同お待ちしております。

※お渡しするノベルティグッズは実際の色と異なる場合がございます。ご了承ください。