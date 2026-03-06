韓国ボーイズグループCMDMが3月10日発売の日本初オリジナル曲「Leash」を記者会見で披露！リリイベと単独公演も開催中！

株式会社コンテンツセブン

現在、日本でリリースイベントや単独公演を精力的に展開し、その圧倒的なパフォーマンスでファンを魅了し続けている韓国ボーイズグループCMDM（シーエムディーエム）。勢いに乗る彼らが3月3日、記者会見を開催した。

2026年3月10日（火）にリリースされる彼らの日本初オリジナル楽曲『Leash』は、これまでのCMDMのイメージを一新する重厚で強烈なサウンドと、一瞬も目が離せない華麗なダンスパフォーマンスが融合された曲。既にBSよしもと『発信Live ジモトノチカラ！』の3月度エンディングテーマに決定されている彼らの新曲は、視覚と聴覚を同時にジャックする圧倒的なステージを記者会見で披露した。

今回のパフォーマンスにおいて最も注目すべきは、CMDMの新たなアイデンティティを象徴するポイントダンス、通称『僕、強い』ダンスだ。メンバーのこだわりが詰まったこのダンスは、イントロの強烈なサウンドから歌唱へと繋がる劇的な瞬間に披露される。一瞬の隙もない完璧なフォーメーションから放たれる『自分たちが最強である』という力強いメッセージ。

現在進行中のリリースイベントでは新曲披露を含むミニライブを無料で開催中。パフォーマンス後の特典会など、ファンとの絆を深める多彩なプログラムが予定されている。新生CMDMが放つ『強い』輝きを、ぜひその目で確かめてほしい。

■リリース情報

タイトル：『Leash』（読み：リーシュ）

発売日：2026年3月10日（火）

形態数：1形態

価格：\2,250(税込)

品番：QARF-69308

仕様：シングル

販売元：コロムビア・マーケティング株式会社

発売元：株式会社ロックフィールド

収録曲数：3曲

■リリースイベントスケジュール

03/06（金） 東京・HMV&BOOKS SHIBUYA

03/07（土） 神奈川・ららぽーと湘南平塚

03/08（日） 埼玉・イオンレイクタウン

03/09（月） 東京・ヴィレッジヴァンガード渋谷本店

03/10（火） 埼玉・イオンレイクタウン

03/14（土） 東京・ヴィレッジヴァンガード渋谷本店

03/15（日） 東京・タワーレコード池袋店

※イベント内容・開始時間等、詳細は公式X・ファンクラブにて随時お知らせいたします。

■日本単独公演「CMDM Live In Japan 2026 -Leash-」

https://www.starticket.jp/?p=9423

2026年3月13日(金) 16:00 (J-Stage O!)

2026年3月17日(火) 18:00 (K-Stage O!) ★ユニットチェキ券プレゼント★

2026年3月19日(木) 18:00 (K-Stage O!) ★新曲チャレンジ映像撮影抽選イベント★

2026年3月20日(金) 16:00 (J-Stage O!)

2026年3月21日(土) 16:00 (J-Stage O!)

2026年3月22日(日) 16:00 (J-Stage O!)

2026年3月24日(火) 16:00 (J-Stage O!) ★ユニットチェキ券プレゼント★

2026年3月26日(木) 20:00 (J-Stage O!)

2026年3月27日(金) 16:00 (J-Stage O!) ★ヒジュBDライブ★

2026年3月28日(土) 20:00 (K-Stage O!) ★シーズンラストライブ★

・会場

13, 20, 21, 22, 24, 26, 27

J-Stage O! (東京都新宿区大久保1-8-4 K-SQUARE 3F)

3/17, 19, 28

K-Stage O! (東京都新宿区大久保1-8-4 K-SQUARE 3F)



・チケット

前売り券：5,000円(税込)、当日券：5,500円(税込)

※前売りチケット予約特典

ご来場時『A4サイズ個人ポスター』（サイン会無料参加権付き）をプレゼント

・初回観覧無料

一度もCMDM公演を見たことのない方対象

お好きなメンバー1名とツーショットでインスタントフォトを撮影できる特典付き

■CMDM公式SNS

【X】https://x.com/CMDM_JAPAN

【Instagram】https://www.instagram.com/cmdm_official/

【TikTok】https://www.tiktok.com/@cmdm_official

■CMDM公式HP

https://www.cmdm.jp/

■CMDM公式YouTube

https://www.youtube.com/@CMDMofficial/videos

■CMDM公式ファンクラブ

https://cmdm-fc.bitfan.id