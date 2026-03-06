【加古川・春の便り】みとろの丘で梅が見頃に。園内を楽しむ「梅MAP」を公開中

加古川市

兵庫県加古川市（市長：岡田 康裕）にある、農業公園「みとろの丘（加古川市上荘町）」では、春の訪れを告げる梅の花が見頃を迎えています。2024年のグランドオープンから2周年を迎え、市民の憩いの場として定着した同園を中心に市内各所の梅の名所を巡る、この時期ならではの風景を紹介します。

【6種類300本が彩る「みとろの丘」の梅園】

みとろの丘では、2月22日時点で「しだれ梅」が満開となり、その他の梅も4分咲きで3月中旬にかけて見頃が続く見込みです。園内には小梅、しだれ梅、南高梅、豊後梅など、色も形も異なる6種類・約300本の梅が植えられています。

現在、園内では散策に便利な「みとろの丘梅MAP」を公開しており、MAPを片手に、レストランやカフェのテイクアウト商品を広げて梅の香りとピクニックを楽しんだり、梅の花に集まるトラツグミやメジロなどの野鳥を観察したりと、心地よい春のひとときをお過ごしいただけます。

みとろの丘梅MAP

■みとろの丘梅MAP： https://mitorohill.com/%e3%81%bf%e3%81%a8%e3%82%8d%e3%81%ae%e4%b8%98%e6%a2%85map%f0%9f%8c%b8/

■公式Instagram： https://www.instagram.com/mitorohill/

■2026年開花状況： しだれ梅（満開）、その他（4分咲き） ※2/22時点

＜スポット概要：みとろの丘＞

「みとろの丘」は「自然を五感で感じる」をテーマに、グランピング・キャンプ・農業体験・レストラン・植物ショップが楽しめる農業公園です。

平成１１年の開園から２０年以上が経過する「みとろフルーツパーク」が遊んで、食べて、泊まれる農業公園「みとろの丘」へと2024年の4月にグランドオープンいたしました。

◇所在地：加古川市上荘町見土呂845-16

◇開園時間：9:00～18:00、土日祝8:00～22:00

◇電話番号：079-428-1113

◇みとろの丘 公式HP：https://mitorohill.com/

【心ときめく、加古川の梅さんぽ】

加古川市シティープロモーション公式SNSが推奨する、今の時期だけに出会える「加古川の春」を切り取った2エリアをご紹介します。

１.日岡山公園（ひおかやまこうえん）

市内最大級の面積を誇る、開放感あふれる公園。梅林エリアでは、空の青に紅白の梅が映える美しいグラデーションを楽しめます。広々とした園内をゆっくり歩けば、日々の忙しさを忘れるような穏やかな時間が流れます。

＜スポット概要：日岡山公園＞

約35ヘクタールの広さを誇る総合公園。春の梅や桜の名所として知られる市民の憩いの場です。

◇所在地： 加古川市加古川町大野1682

２.鶴林寺公園（かくりんじこうえん）

国宝・鶴林寺の厳かな空気が漂う公園。歴史ある建築物のシルエットと、繊細な梅の花びらが重なる光景は、どこか懐かしく凛とした美しさがあります。静かな散策を楽しみたい方にぴったりのスポットです。

＜スポット概要：鶴林寺公園＞

聖徳太子ゆかりの鶴林寺に隣接。SL（C11）の展示や遊具もあり、歴史探索とあわせた散策ルートとして親しまれています。

◇所在地： 加古川市加古川町北在家419