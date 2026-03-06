Z世代の3人に1人が職場の飲み会に不参加。参加条件は「会社負担」「2時間以内」などコスパ・タイパ重視か。「飲み会」に関する意識調査を実施

僕と私と株式会社

Z世代向けの企画・エモマーケティング(R)を行う『僕と私と株式会社』は、Z世代の社会人（22～30歳）1,907名を対象に、職場での「飲み会」に関する意識調査を実施しました。

3月から4月にかけて、歓送迎会や花見など、職場での飲み会が増えるシーズンです。一方で、世間では「Z世代の飲み会離れ」がたびたび話題にのぼりますが、実際のところ、Z世代は職場の飲み会にどの程度参加しているのでしょうか。また、どのような条件であれば「参加したい」と感じるのでしょうか。

本調査では、過去1年間の参加実態に加え、飲み会で重視するポイントや参加条件、さらには許容できる話題の範囲までを調査。Z世代が職場の飲み会に求めている条件や価値観を明らかにしました。

サマリ

Z世代の約3人に1人が職場の飲み会に不参加。参加しても「半年に1回」程度

「Zview lab.(R)」で調査を見る」 :https://boku-to-watashi-and.com/z-category1_detail/zview-article048- Z世代の約3人に1人（34.1%）が、過去1年間で職場の飲み会に一度も参加していない- 職場の飲み会で最も重視されるのは「気楽さ・安心感」。加えて「アドバイス・相談」「特定の情報の収集」など、楽しさよりも実利を重視する傾向- Z世代の約1割が「仕事以外の話題は聞かれたくない」と回答。心理的安全性への意識も浮き彫りに

まず、過去1年間で職場の「飲み会・食事会・懇親会」に参加した回数を尋ねました。その結果、最も多い回答は「1回も参加していない（34.1%）」で、約3人に1人が直近1年間で職場の飲み会に参加していないことが判明しました。

「参加した」と回答したなかでは「半年に1回程度（15.9%）」が最多。次に「2～3ヵ月に1回程度（15.7%）」「年に1回程度（13.4%）」と続きました。参加頻度について、年に数回程度が中心となっていることから、歓送迎会や忘年会など、会社が節目として開催する飲み会には参加している層が一定数存在する可能性が示唆されます。

Z世代の飲み会の相手は「上司・先輩」「同僚・同期」が中心

続いて、飲み会の相手ごとの参加頻度について質問をしました。「半年に1回程度」や「2～3ヶ月に1回程度」と回答した割合は、「上司・先輩」「同僚・同期」が相対的に高く、飲み会の相手としてはこの層が中心となっていることがうかがえます。

しかし、「上司・先輩（40.7%）」「同僚・同期（42.5%）」と、いずれも「1回も参加していない」と回答した人が4割を超え、Z世代は職場の飲み会に参加しない割合の方が多い結果となりました。

さらに、「部下・後輩」では54.8%、「取引先・クライアント」では68.1%が「1回も参加していない」と回答しており、社外や年下の立場との飲み会はより少ない傾向がみられます。

現在のZ世代は、部下を持つ立場にある人がまだ限定的であることも影響していると考えられますが、年齢が上の立場や年齢が近い人との機会が中心となっていることが示唆されます。

職場の飲み会は「気楽さ」と「有益性」を重視。プライベートの飲み会とは明確な違い

ここから、過去1年間で職場の飲み会・食事会・親睦会に「半年に1回以上参加している」と回答した455人を対象に、飲み会で重視することについて尋ねました。

まず、プライベートの飲み会で重視することについて調査したところ、「純粋な楽しさ・笑い（27.9%）」「気楽さ・安心感（25.7%）」「ストレス解消・リフレッシュ（25.1%）」が上位にランクイン。プライベートでは、楽しさや発散といった感情的な価値が重視されていることがわかります。

これに対し、職場の飲み会で重視することとして最も多かったのは「気楽さ・安心感（19.8%）」でした。続いて、「アドバイス・相談（17.6%）」「特定の情報の収集（17.4%）」「コスパ・無料感（17.4%）」が上位に挙がっています。

「ストレス解消・リフレッシュ」は13.2%にとどまり、プライベートと比較すると割合は低い結果となりました。

職場の飲み会では、楽しさや発散よりも、安心して参加できる環境のもとで、仕事やキャリアに資する有益性を得られるかどうかが重視されている傾向が見られます。

飲み会参加条件の上位は「会社負担」「会いたい人がいる」「2時間以内」。Z世代はタイパやコスパを重視

飲み会の参加率が低いZ世代に、「これなら職場の飲み会に参加したい」と思う条件を複数回答可でヒアリングしました。

最も多かったのは「費用が会社負担（または無料）である（24.6%）」でした。次いで、「自分が会いたい・話したい人が参加している（24.4%）」「1時間半～2時間以内で必ず終了する（二次会がない）（20.9%）」という回答が続きます。

また「説教や仕事の愚痴ではなく、前向きな話題が中心である（19.1%）」「自分のキャリアや仕事に役立つ話が聞ける（18.2%）」「ランチタイムや終業時間内に行われる（17.8%）」「開始時間が早い（17.4%）」といった項目も一定の割合を占めました。

金銭的な負担の軽減に加え、参加する相手や得られる内容、さらには開催時間や所要時間の明確さなど、参加するにあたっての条件を重視していることがわかります。無条件で参加するのではなく、時間や費用、内容面において納得感があるかどうかが、参加意向を左右している可能性が示唆されました。

平日開催や高額な自己負担は敬遠傾向。時間・費用・心理的負担がハードルに

参加したい条件に続き、逆に「正直、気が進まない」と感じる内容についてもヒアリングをしました。

最多となったのは「翌日が仕事（平日開催）で夜が遅くなる（26.4%）」で、4人に1人以上が、翌日の業務への影響を懸念していることがわかります。また、「苦手な人や気を遣いすぎる相手が参加している（22.4%）」「自腹での支払い金額が高い（22.4%）」も上位に入り、人間関係や費用面の負担も、参加意欲に影響を与えている様子がうかがえます。

さらに「二次会への参加を断りづらい雰囲気（19.3%）」「終了時間が決まっておらず長引くこと（19.1%）」「上司の自慢話や説教が中心となること（19.1%）」といった回答も。

前項で挙がった「参加したい条件」の裏返しともいえる結果であり、時間・費用・心理的負担のいずれかが大きい場合、参加へのハードルが高まる傾向が見て取れます。

これらの結果から、Z世代にとって職場の飲み会は、単なるレクリエーションではなく、時間や費用に見合う価値が重視しており、「コスパ」や「タイパ」を意識してキャリアに役立つ情報を得られる場であるかどうかが、参加意向に影響していると考えられます。

約1割が「仕事以外の話題は聞かれたくない」。話題選びにも慎重さが求められる

最後に、職場の飲み会で上司や先輩から聞かれても許容できる話題について尋ねました。

飲み会の場では、何気ない会話がハラスメントにつながるリスクも指摘されていますが、Z世代はどのように捉えているのでしょうか。

比較的受け入れられやすい話題としては、「出身地・地元トーク（25.3%）」「現在の趣味・ハマっていること（24.8%）」「学生時代の部活動や専攻（24.2%）」が上位に挙がりました。ライトな自己開示につながるテーマには、一定の許容度があることがわかります。

また、「今後挑戦したい仕事やスキル（22.9%）」も2割を超えており、キャリアに関わる前向きな話題は比較的受け入れられる傾向が見られました。

一方で、「健康状態や体調（8.6%）」や「基本的にどのようなプライベートな質問でも抵抗はない（9.0%）」は1割未満にとどまり、パーソナルなプライベートに関する質問に対し、積極的な姿勢を示す層は多くありませんでした。

さらに、「仕事以外の話題は、いかなる内容でも聞かれたくない（11.2%）」という回答もあり、話題そのものに線引きをしていることがわかります。一定の許容範囲はあるものの、話題の選び方や距離感には配慮が求められている実態が明らかになりました。

本調査から、Z世代が飲み会そのものを否定しているわけではなく、心理的な安心感や有益性を重視していることが浮き彫りになりました。飲み会の場づくりだけでなく、会話のあり方を含めて「参加したい」と感じられる雰囲気や話題づくりが今後の鍵になるでしょう。

調査概要

調査名：Z世代に聞いた！飲み会に関する意識調査

対象条件：Z世代の社会人（22～30歳）

調査期間：2026年1月14日 ～27日

調査方法：インターネットを利用したアンケート

調査有効回答数：1,907名

調査を引用いただく際は、出典元が「僕と私と」であることを明記いただきますようお願いいたします。

Z世代のホンネを独自調査します

僕と私と株式会社では、まだ世間には知られていないリアルなZ世代の本音や、最新の流行を、今後も独自調査により解き明かしていきます。

クライアントのニーズに合わせて、アンケートなどからデータを取得・分析する定量調査に加え、想定ターゲットへのデプスインタビュー、実際にテスト商品を使用してのワークショップなどの定性調査なども行なっています。

「Zview lab.(R)」はこちら :https://boku-to-watashi-and.com/zview/z-category

また、企業様との共同調査も行っていますので、ご興味のある方は以下のメールアドレスからぜひお問い合わせください。

僕と私と株式会社 担当：福永

guava@boku-to-watashi-and.com

僕と私と株式会社は、Z世代を代表する企画・エモマーケティング会社です。また、リモート制度やサウナ採用、地方へのワーケーションなどを取り入れた新しい働き方も実践中。「メンバー全員天才」を目指し、社内からも多くの企業が生まれています。

僕と私と株式会社について

（1）企画・エモマーケティング(R)

Z世代に特化した心を動かす企画・マーケティングを専門としています。ハッピーな共感をフックに購買行動に繋げる「エモマーケティング(R)」をベースに、今を生きるリアルなZ世代の視点も取り入れた企画、クリエイティブ制作、コミュニケーションまでを一貫して担当しています。

（2）Z世代調査・ブレストサービス「Zview lab.(R)」

「餅は餅屋に、Z世代はZ世代に」をコンセプトに、Z世代の本音やインサイトを調査する事業です。Webアンケートなどからデータを取得・分析する定量調査と、 インフルエンサーをはじめとするキーオピニオンリーダーへのインタビューやワークショップなどの定性調査を実施しています。

（3）ブランド事業

神泉にある大人のための隠れ家バー「8jikai（ハチジカイ）」や、代官山にある和風だしベースのジャパニーズ麻辣湯「転転麻辣湯」、令和のボードゲームブランド「タイパ至上主義(R)︎」など、さまざまな自社ブランドを展開しています。

■ 会社概要

代表取締役：今瀧 健登

所在地：東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷V 3階

事業内容：Z世代に関する企画・マーケティング事業、ブランド事業

HP：https://boku-to-watashi-and.com