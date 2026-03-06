最長滞在7.5時間、離れられない没入空間。SHIFT AI協賛、精密AIアートクリエイター・Hakushi氏の初個展「精密AIアート展【憧憬】」が閉幕。

株式会社SHIFT AI

「日本をAI先進国に」を掲げ、AIのビジネス活用を学べる生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営する株式会社SHIFT AI（東京都渋谷区、代表取締役 木内翔大）は、2026年2月7日（土）～11日（水・祝）に銀座 Gallery WABIにて開催された、精密AIアートクリエイター・Hakushi氏の初個展「精密AIアート展【憧憬】」に協賛いたしました。

本個展は、AI技術を駆使した新たな芸術表現の可能性を追求するHakushi氏の集大成として開催され、延べ約200名が来場されました。AIアートの社会的価値を証明する画期的な試みとなりました。



協賛の背景と意義

当社は「日本をAI先進国に」をビジョンに掲げ、AI人材の育成と活用を推進しています。現在、AIは生産性向上のみならず、人間の創造性を拡張する「表現のツール」としても急速に進化しています。

精密AIアートの第一人者であるHakushi氏の、技術への飽くなき探求心と「AIによる幻想的な世界観の構築」は、まさにAIと人間が共創する未来を象徴するものです。いち個人のAIクリエイターに対し企業が協賛を行うことは、AIアートが単なるデジタルデータを超え、伝統ある銀座の地で「芸術」として認知されるための大きな一歩であると考え、この度の協賛を決定いたしました。

当日の様子

デジタルとリアルの境界が溶ける瞬間。銀座で証明された「精密AIアート」の引力

2026年2月7日から5日間にわたり開催された「精密AIアート展【憧憬】」は、AIアートの歴史における一つの転換点となりました。会場となった銀座 Gallery WABIには、5日間で延べ約200名が来場されました。

特筆すべきは、来場者の驚異的な滞在時間とリピート率です。平均的な画廊の滞在時間を大幅に上回る、最長7時間半という滞在記録を樹立しました。さらに、会期中に3度も足を運ぶリピーターが続出するなど、展示時間全体の約9割において常に誰かが作品と対峙しているという、非常に熱量の高い空間となりました。



「X（旧Twitter）」では決して届かない、1/16の衝撃

多くの来場者が口にされたのは、「画面で見るのとは、全く別物だ」という驚きの声です。事実、SNS等で発信される画像の解像度は、展示された実作品のわずか16分の1以下です。Hakushi氏が追求し続けてきた精密さと立体感は、実物の高精度印刷作品として展示されることで初めてその真価を発揮しました。

会場では、AI生成特有の筆致やテクスチャを細部まで凝視するファンや、「どうすればこれほどの密度をAIで表現できるのか」と技術的な対話を求めるクリエイターの姿が絶えず見られました。デジタル上で消費される画像が、真に鑑賞されるべき新たな芸術作品へと昇華した瞬間です。

五感で体感する「幻想万華鏡」の世界

「廻る憧れ、灯る幻想万華鏡。」というテーマの通り、会場は単なる作品展示の場を超え、Hakushi氏の脳内を散策するような没入体験の場となりました。来場者からは「とにかく感動した」「精密すぎて、実在しないはずの風景に温度を感じる」といった声が寄せられ、AIが「心に響くアート」を生み出す強力なツールであることを、銀座の地で証明しました。



当日の熱気と、繊細さと圧倒的な迫力を兼ね備えた作品群の様子は、以下の動画レポートからもご覧いただけます。



▼【動画レポート】精密AIアート展「憧憬」ダイジェスト

精密AIアートクリエイター Hakushi氏 コメント

当日の動画はこちら :https://youtu.be/CVDPW96A18E

このたび、SHIFT AI様のご協賛を賜り、本個展を開催できましたことを心より感謝申し上げます。

本展は単なる作品展示の場に留まらず、「AI時代における創造の可能性」を問い直す一つの試みとして設計いたしました。技術が加速度的に進化する今、人間の個性とは何か。AIは対立する存在か、あるいは共生するパートナーか。そして、これからの教育や創造はどうあるべきか。

SHIFT AI様が掲げる「AIを使いこなす人材を増やす」という志は、本展の核となるテーマと深く共鳴しています。AIは単なる道具ではなく、人間の感性を広げる「拡張装置」である。その思想をアートという形で提示できたことに、深い意義を感じております。

今回の取り組みが、日本発のAIアートを世界基準へと押し上げる確かな一歩となることを願い、今後も飽くなき挑戦を続けてまいります。

プロフィール

精密AIアートクリエイター Hakushi（ハクシ）

独自の生成技術と10種類以上の画像生成ツールを組み合わせ、

高密度・高精度な表現を特徴とする「精密AIアート」を確立。

生成AIを単なる効率化ツールではなく、人間の感情・想像力を可視化する表現装置として捉え、アート・教育・社会を横断する制作と実践を行っている。

BytePlus×NVIDIA AI Summit Japan、東京AI祭、AI博覧会大阪などに登壇。

大阪関西万博関連企画に参画。

AI・人工知能EXPO「AIBATO」、東京AI祭画像生成コンテストでは審査員を務める。

展覧会 開催概要

名称：精密AIアート展【憧憬】

会期：2026年2月7日(土)～11日(水・祝)

会場：銀座 Gallery WABI





【会社概要】

株式会社SHIFT AIは、「日本をAI先進国に」というミッションのもと、生成AIをはじめとするAI技術のビジネス活用を学べる、利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営しています。会員数は2万5000人を超え、法人向けのリスキリング支援サービス「SHIFT AI for Biz」や、教育機関向けの「SHIFT AI for School」など、幅広い分野でAI人材の育成を推進。さらに、独自メディア「SHIFT AI Times」の運営をはじめ、情報発信・研修・イベントを通じて、個人と組織の成長を支援し、日本全体のAI活用を加速させています。

社 名 株式会社SHIFT AI

所在地 東京都渋谷区渋谷２丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者 代表取締役 木内 翔大

設立年月 2022年3月18日

資本金 8,300万円（資本準備金含む）

事業内容 コンサルティング / コミュニティ運営 / Youtubeチャンネル運営 / スクール運営

URL：https://shift-ai.co.jp/(https://shift-ai.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=shiftai_press_release)

※利用者数No.1

GMOリサーチ&AI株式会社調べ

■調査項目/調査時点（2025年2月）における累計登録者数

■調査対象/企業が運営するAI活用事例や実践ノウハウなど、ビジネス目的でのAI活用に関する講義を提供するコミュニティサービスを対象とし、講義を行わないネットコミュニティや個人運営のコミュニティ、ビジネス目的以外のコミュニティサービスは対象外とする

【代表取締役 木内 翔大について】

木内 翔大(きうち しょうた)

株式会社SHIFT AI 代表取締役 / 一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員 / GMO AI＆Web3株式会社 AI活用顧問 / GMO AI＆ロボティクス商事 AI活用アドバイザー