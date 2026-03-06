STORES、2025度「ダイバーシティレポート」を公開。マネジャー（課長相当）の女性比率が44%に到達。管理職全体でも30%を突破

STORES 株式会社

お店のデジタル化を支援する STORES 株式会社（以下、STORES）は、2025年度の「ダイバーシティレポート2025」を公開したことをお知らせします。 2025年度は、企業の意思決定に関わる「マネジャー（課長相当）」における女性比率が44.4% と高い水準に達し、着実な進展が見られました。詳しくはダイバーシティレポート2025をご覧ください。



▼ STORES ダイバーシティレポート

■背景

STORES は「Just for Fun」のミッションのもと、多様なこだわりや情熱を持つ人々を支援するため、組織自らが多様であることを重視しています。2030年までに「女性管理職比率40%」達成というコミットメントを掲げ、現状の数値をありのままに公開することで、社内外への約束として取り組みを加速させています 。本レポートでは、属性に関わらず公平に働ける環境づくりを目指し、特に社会的な課題であるジェンダーギャップの解消に向けた具体的な進捗と、2026年のアクションプランをまとめています 。

■STORES DIVERSITY REPORT 2025 のハイライト

・マネジャー（課長相当）の女性比率が44.4%に到達

現場の意思決定を担う「マネジャー（課長相当）」の女性比率が44.4%となりました。 この現場リーダー層の厚みが増したことにより、管理職全体（役員・部長等含む）の女性比率も30.4%（前年比+10.0pt）と大きく伸長しました。 2030年のコミットメント達成に向けた土台が少しずつ整ってきています。また、管理職（マネジャー以上）への新規任用における女性比率は 33.3% となり、2024年の30.0%から3.3pt向上しました 。 この数値は、管理職候補者層における女性比率（29.0%）と同程度の水準であり、 候補者の分布に合わせて公平かつ適切な機会提供がなされていることを示しています。（管理職任用基準は性別に関わらず共通）

※女性管理職比率：管理職者総数における女性人数より算出。管理職にはマネジャー・シニアマネジャー・部門長・社内取締役を含む※役職別 女性比率：各役職における女性人数より算出※入社時に登録している戸籍上の性別もしくは自己申告の性別に基づく※女性管理職比率：管理職者総数における女性人数より算出。管理職にはマネジャー・シニアマネジャー・部門長・社内取締役を含む※入社時に登録している戸籍上の性別もしくは自己申告の性別に基づく※新規任用数：期中に管理職への新規任用が承認された人数より算出（各年2月～翌年1月任用）管理職には、マネジャー・シニアマネジャー・部門長・社内取締役を含む「新規任用」には、非管理職から管理職への任用と管理職内での昇格を含む※管理職候補者数：管理職直前の等級の人数と管理職同等級のスペシャリストの人数の合計より算出。休職者含む（各年12月31日時点）※正社員数：正社員数より算出。休職者含む（各年12月31日時点）※入社時に登録している戸籍上の性別もしくは自己申告の性別に基づく

・社外からの高評価を獲得

STORES のダイバーシティ推進への取り組みは、社外からも高く評価されています。

IT業界でジェンダーダイバーシティを推進する企業を表彰する「ジェンダーダイバーシティ AWARD 2025」において、唯一の「プラチナ」認定および「大賞」を受賞しました 。加えて、 日本最大級のD&I評価指標である「D&I Award 2025」アワードにおいて、昨年に引き続き「アドバンス」認定を獲得しました 。詳しくは以下をご覧ください。

■STORES 株式会社 COO 佐藤大介 より

ダイバーシティ推進3年目。マネジャー(※)の女性比率40％超の結果に、確かな手応えを感じています。この結果は、採用の進展以上に、自ら期待を超えて役割を広げてきたメンバーの挑戦と、向き合い続けてきた各組織長の姿勢が結実したものと捉えています。限られた時間で顧客への提供価値を最大化するために工夫を凝らす一人ひとりのこだわりと、多様な視点による議論の深化。

こうした現場の「質感」の高まりが、今の STORES を支える強固な原動力となっています。しかしながら、依然として男女間賃金格差が残る事実やエンジニア領域の課題は、私たちの活動がまだ途上であることを示しています。多様な事業者を支え続けるチームであるために、これからもダイバーシティ方針の実現に向け、全社一丸となって邁進してまいります。

(※)マネジャー：STORES における課長職

STORES は、属性に関わらず全ての社員が公平に機会を得られる環境づくりを目指しています。2026年は、厚みを増したマネジャー層に対するリーダーシップ開発を強化し、さらに上位の意思決定層への登用を進めてまいります。また、女性エンジニア比率向上のための業界貢献活動（公益財団法人 山田進太郎D&I財団「Girls Meet STEM」への参画や「Girls AI Scholarship by STORES」など）も継続してまいります。

STORES はこれからも、多様な社員が「らしさ」や「得意」を活かすことで、顧客に価値を提供し続ける組織を目指し、ダイバーシティ推進に取り組んでまいります。

■ STORES DIVERSITY REPORT 2025 について

本レポートの全文は、以下のWebサイトよりご覧いただけます。

https://speakerdeck.com/heyinc/stores-diversity-report-2025

■ STORES のダイバーシティについて

・https://jobs.st.inc/diversity

■ STORES について

STORES 株式会社は、「Just for Fun」のミッションのもと、こだわりや情熱に駆動される経済を目指しています。小売、飲食、サービス業を中心とする中小事業者の店舗運営を支える幅広いプロダクトを提供しています。顧客データを基盤とした「STORES」のプロダクトを通じて、事業者の持続的な売上成長をサポートし、個性豊かで多様な商いがあふれる社会を実現します。詳しくは https://www.st.inc/ をご覧ください。

