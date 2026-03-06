セレス、女性活躍推進の最高位「プラチナえるぼし認定」を獲得

株式会社セレス

株式会社セレス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：都木 聡、証券コード：3696、以下セレス）は、女性活躍推進の取り組みが特に優良な企業として、厚生労働大臣より最高ランクの「プラチナえるぼし認定」を取得しましたことをお知らせいたします。３月８日の国連が定める「国際女性デー」を迎えるにあたり、当取得を発表することで、セレスは女性の社会進出や活躍やジェンダー平等の重要性を再認識し、多様な人材が真に輝ける組織づくりに一層取り組んでまいります。

セレスは、創業以来「インターネットマーケティングを通じて豊かな世界を実現する」を経営理念に掲げ、国内最大級のポイントサイト「モッピー」を中心に、ブロックチェーン事業やD2C事業など多角的な事業を展開しています。昨今の激しい市場環境の変化を勝ち抜き、持続的なイノベーションを創出し続けるためには、多様な視点と価値観を経営に取り入れることが不可欠であると考えております。

そこでセレスは、昨年20周年を機に再定義したMVVにおいて、従業員一人ひとりを“開花すべき価値”と捉え、その成果が組織全体に“豊穣（循環）”として還元される人的資本経営をESG戦略※１として掲げており、その一環として女性の活躍できる環境整備の取り組みを推進してまいりました。その結果、2025年12月12日女性活躍推進に優れた企業として「えるぼし認定」の最高位３つ星を取得。2026年２月26日に、その中で特に実施状況が優良であると評価され「プラチナえるぼし認定」の取得に至りました。３月８日「国際女性デー」を控えたこのタイミングでの発表は、社内外にジェンダー平等への意識を認識する機会と捉えております。今後もセレスは、当社の重要課題である「多様な人材の活躍」を通じて、国連の定めるSDGs（持続可能な開発目標）の目標５「ジェンダー平等を実現しよう」へ貢献してまいります。

※１：MVVとは、「Mission」、「Vision」、「Value」の頭文字をとった言葉で、企業や組織が活動するうえでの基本的な考え方や判断軸を示す概念

※２：ESG戦略とは、環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）の3つの観点を経営の中心に据え、持続可能な成長と長期的企業価値の最大化を目指す経営手法

＜「プラチナえるぼし認定」とは＞

「プラチナえるぼし認定」は、厚生労働省が認定する女性活躍推進企業の最高ランクの称号です。「採用」「就業」「働き方」「管理職比率」「キャリアコース」の５つの基準すべてを満たす必要があり、その中でも「プラチナえるぼし」は、通常のえるぼし認定を受けた企業の中から、さらに高い水準の取り組みを行い、継続的な実績を上げている企業※３のみが認定されます。

URL：https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/detail?id=31355※４

※３： 一般事業主行動計画の届出企業数51,742社のうち、「プラチナえるぼし認定」企業数は95社（上位0.18％）／2025年９月末時点

※４：女性活躍推進データベースにて当社の実績内容の公開をしております。

＜セレスのコミットメント（あるべき未来）＞

セレスはトップの強いリーダーシップのもと、国連グローバル・コンパクト（UNGC）並びに「女性のエンパワーメント原則（WEPs）」へ署名し、これからのあるべき未来の実現に向け、Mission・Vision・Valuesを掲げております。

Missionである「価値の開花、未来豊穣」には、個人の才能を「開花」させ、その成果を組織や社会、未来へ「豊穣」させていく決意を込めています。すべての従業員がValueに掲げる行動を体現し、自らのキャリアに主体的に向き合い、プロフェッショナルとして自律しながら輝き続けることができる「未来豊穣」な組織を目指します。そして、Visonである「インターネットマーケティングを通じて豊かな世界を実現する」という目標に向けて一丸となって取り組んでまいります。

＜女性活躍推進に関するビジョン＞

セレスは女性活躍推進とダイバーシティへの取り組みをより一層加速させてまいります。具体的には、以下の項目に注力し、企業としての社会的責任を果たしてまいります。

・経営層のリーダーシップによる、より一層のジェンダー平等推進

・性別に関わらず、すべての従業員にとって公平で働きがいのある職場環境の整備

・女性のキャリア形成支援とリーダーシップ育成の強化

・サプライチェーン全体におけるジェンダー平等の推進

セレスは、社会全体のウェルビーイング貢献を目指し、持続可能な社会の実現と企業価値の向上に努めてまいります。

＜女性活躍推進・ダイバーシティ実現に向けた主な取り組み＞

・柔軟な働き方の推進

フレックスタイム制度や中抜け制度、住宅手当など、従業員のライフスタイルに合わせた働き方をサポートし、多様な人材が活躍できる環境を整備しています。

・キャリア形成支援

各社員の志向に合わせ、キャリアアップができるよう、ゼネラリストだけではなくスペシャリストとしてのキャリアも用意しています。

・低用量ピル費用の全額補助

子会社サルースが販売する低用量ピルの費用を全額補助する制度を導入しております。女性特有の健康課題による不調をサポートすることで、女性従業員の働きやすい環境を整備しています。

・子育て支援

「子育て支援休暇」「働くパパママ支援金」「子育て支援金」「ベビーシッター割引制度」など仕事と育児の両立を支援し、安心してキャリアを継続できる環境を整備しています。

■セレス 会社概要

会社名：株式会社セレス

代表者：代表取締役社長 都木 聡

所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー 21階

ＵＲＬ：https://ceres-inc.jp/