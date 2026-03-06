トミー ヒルフィガー、2026 Springキャンペーンにポップカルチャーのアイコン JISOO (ジス)を迎え、エフォートレスな洗練の世界へ

合同会社 PVHジャパン

アメリカ発のグローバルライフスタイルブランド、トミー ヒルフィガーは、グローバルブランドアンバサダーであり、ミュージシャン、そしてスタイルアイコンでもあるJISOO（ジス）を、トミー ヒルフィガー 2026 Springキャンペーンに起用したことを発表しました。世代を象徴する存在のひとりであるJISOOは、本キャンペーンにエフォートレスなスタイル、静かな自信、そして現代的なスター性をもたらしています。

「毎シーズン、トミーと一緒に仕事をし、彼がどのようにモダンなスタイルで”今”を表現するのかを見るのはとても刺激的です」とジスは語ります。「今回のチャプターでは、クラシックなシルエットを軽やかでレイヤードしやすい素材で再解釈している点がとても気に入りました。前向きで自然体、そしてエフォートレスなエレガンスが感じられ、とても新鮮です」

ジスは、リラックス感と洗練を兼ね備えた美意識を表現する、モダンに再解釈されたクラシックアイテムを着用しています。ネイビーとホワイトのストライプカーディガンに、今季のシグネチャーであるバレルジーンズを合わせたスタイリングをはじめ、プレッピーで実用性を備えたリネン素材のキャメルカラーのウエストコートスーツ、そして存在感のあるケーブルニットカーディガンと合わせた、季節の変わり目に活躍するオーバーサイズのトレンチコートなどが登場します。

ファッション、アート、音楽、エンターテインメント、スポーツの世界を融合する自身のF.A.M.E.S.哲学 (Fashion, Art, Music, Entertainment, Sport)のもと、トミー・ヒルフィガーは時代を象徴する才能たちと本能的なつながりを築きながらキャリアを築いてきました。そのスピリットは、ジスを起用した最新キャンペーンにも息づいています。本キャンペーンでは、ポップカルチャーのアイコンであるジスを、春の穏やかさと温もりに包まれた雰囲気の中、明るく開放感あふれる洗練された空間を舞台に描いています。

