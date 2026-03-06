湘南美容クリニック皮膚科全体統括 西川 礼華医師、「第51回 日本医学脱毛学会 学術集会」において研究成果を発表

SBC Medical Group Holdings Inc.

SBCメディカルグループホールディングス（所在地：米国カリフォルニア州、CEO：相川 佳之）が経営支援を行う「湘南美容クリニック」の皮膚科全体統括を務める西川 礼華（にしかわ あやか）医師が、2026年3月1日（日）に開催された「第51回 日本医学脱毛学会 学術集会」に登壇し、研究成果を発表しました。

日本医学脱毛学会は、医学的根拠に基づいた安全で効果的な脱毛技術の普及と、それに関わる医療従事者の技術向上を目的とした歴史ある学術団体です。「第51回 日本医学脱毛学会 学術集会」において、西川医師は「チェーンクリニックが挑む脱毛医療：臨床と運営の課題を活かすマネジメント」をテーマに発表を行いました。

美容医療の中でもニーズの高い脱毛治療において、一貫した品質の提供と安全性の確保は、医療機関にとって最重要課題の一つです。西川医師は本発表において、全国展開する湘南美容クリニックの膨大な臨床データに基づき、効果を最大化するための症例検討や、合併症リスクを最小限に抑えるための教育体制について言及しました。また、高度な医療技術を標準化し、全国のスタッフが共有するための運営マネジメント手法についても解説し、脱毛医療の健全な発展に向けた知見を共有しました。

近年、美容医療の分野では技術革新が進み、臨床現場にとどまらず、専門知識の共有や学術連携の重要性が高まっています。多様化するニーズに応えるには、最先端技術の導入とともに、広い視野と柔軟な発想が不可欠です。SBCメディカルグループは今後も、学術発表や研究機関との交流を通じて先進的な取り組みを推進し、美容医療の安全性・透明性・持続的価値の向上に努めてまいります。

「第51回 日本医学脱毛学会 学術集会」開催概要

開催地：TKPガーデンシティPREMIUM札幌大通

開催日程：2026年3月1日（日）

公式サイト：https://igaku-datumou-meeting.jp/2026/

発表演題

チェーンクリニックが挑む脱毛医療：臨床と運営の課題を活かすマネジメント

西川 礼華医師について

横浜市立大学医学部医学科卒業後、2015年に湘南美容クリニックへ美容皮膚科医として入職。2018年より皮膚科全体統括に就任。現在は、SBCメディカルグループ全体において、美容皮膚科分野の治療開発や、医師・看護師への技術教育、安全管理などを幅広く担っている。臨床症例の解析を通じて、エビデンスに基づく医療の推進にも注力しており、国内外での学会発表や論文執筆など、学術活動にも積極的に取り組む。これらの実績が評価され、2023年にはSBC東京医療大学の客員教授に就任。

西川医師のプロフィール詳細はこちら(https://www.s-b-c.net/doctor/introduction/nishikawa-a/)をご覧ください。

SBCメディカルグループホールディングス

SBCメディカルグループホールディングスは、先進的な美容医療をはじめ、皮膚科、整形外科、不妊治療、歯科、AGA、眼科など幅広い診療領域において、国内外の医療機関に経営支援を行う総合医療グループです。多様なクリニックブランドを擁し、メディカルツーリズムや米国・アジアへのグローバル展開も進めています。2024年9月に米国NASDAQ市場へ上場し、2025年6月には米国株価指数「ラッセル3000」にも選出されました。今後も「メディカルイノベーションで世界中の人々の「幸福度」向上に貢献する」というグループパーパスの実現に向け、信頼性の高い医療サービスの提供とネットワーク拡大を推進してまいります。

英文名：SBC Medical Group Holdings Incorporated

上場市場：NASDAQ Global Market

ティッカー（米国証券コード）：SBC

所在地：200 Spectrum Center Drive Suite 300 Irvine, CA 92618 USA

CEO：相川 佳之

事業：医療機関（総合美容医療・皮膚科・歯科・AGA治療・婦人科・不妊治療・眼科・整形外科・再生医療、他）への経営支援事業

公式ウェブサイト：https://sbc-holdings.com/jp

公式LinkedInページ： https://www.linkedin.com/company/sbc-medical-group-holdings-inc

SBCメディカルグループ採用サイト：https://www.sbc-recruit.com/

湘南美容クリニック：https://www.s-b-c.net/

【本件に関するお問合せ先】

SBCメディカルグループホールディングス

広報部：村上 メールアドレス：pr@sbc.or.jp