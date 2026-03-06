『バイオハザード RE:2』をベースにバンダイナムコが企画・開発　新作アーケードゲーム『BIOHAZARD RE:2 ARCADE』 国内ロケテストが3月中旬よりスタート

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス(本社：東京都港区／社長：川崎寛)は、新作アーケードゲーム『BIOHAZARD RE:2 ARCADE』（バイオハザード アールイーツー アーケード）を企画。国内ロケテストを2026年3月中旬より実施予定で、2026年度の日本・欧米での稼働開始を目指し開発中です。

1998年に株式会社カプコンから発売された「シリーズ屈指の傑作」と評される名作『バイオハザード2』のリメイク作品『バイオハザード RE:2』をベースとした本作は、リアルなガンコン、エアー噴射や振動する床などの臨場感あふれるギミックを搭載し、全身で恐怖を体験できるガンシューティングゲームです。リッカーやタイラントなどの『バイオハザード RE:2』を代表するクリーチャーから、グリーンハーブ、“Mr.ラクーン”人形などのおなじみのアイテムも登場します。

■『BIOHAZARD RE:2 ARCADE』ティザーサイト：

https://bandainamco-am.co.jp/am/vg/re2ac/

ロケテストの詳細情報については、ティザーサイトで近日中に公開します。

■ティザーPV 第2弾： https://youtu.be/cMErZRyofa0

※ニュースリリースの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。

※画面は開発中のものです。実際の仕様とは異なる場合があります。

(C)CAPCOM (C)Bandai Namco Experience Inc.