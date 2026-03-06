世界最大のレコードの祭典「RECORD STORE DAY 2026」限定コラボグッズを4月18日(土)より発売！

株式会社ディスクユニオン

2026年4月18日（土）に開催される世界最大のレコードの祭典「RECORD STORE DAY 2026（レコード・ストア・デイ）」を記念し、人気アーティストたちとRECORD STORE DAYがコラボレーションした限定オリジナルグッズを発売いたします。

今回のコラボレーションでは、ウィスット・ポンニミット（通称：タムくん）による「マムアンちゃん」、グラフィティアーティストの「MAW」、そして「A Kid From Yesterday ｘ Earthtone Records」の3組が参加。レコードやレコードストアデイをモチーフにしたアートワークを施したスリップマットやトートバッグ、Tシャツなどをラインナップいたします。

▼店頭は4月18日(土)より、オンラインストアは4月20(日)より販売いたします。

https://diskunion.net/tote/ct/news/article/1/111975

レコードストアデイ x マムアンちゃんの12インチサイズスリップマット7インチ、ポータブルプレーヤーサイズのスリップマットレコードも入るマムアンちゃんのフラットトートは便利な内ポケット付きMikeL（マイケル）というアイコニックなキャラクターレコードストアデイ x MAWの12インチサイズスリップマット12インチサイズ。7インチ、ポータブルプレーヤーサイズも同時展開MADE IN USA、6.5ozガーメントダイのボディを採用トートバッグはしっかりとした頑丈なキャンバス生地が特徴RECORD STORE DAYとA Kid From Yesterday X Earthtone Records X LATE NIGHT DANCE CLUBのコラボレーションスリップマット。「SUPPORT LOCAL」のメッセージが込められたA Kid From Yesterdayによるかわいいデザインストリートカルチャーに根差したタイのアパレルブランドLATE NIGHT DANCE CLUB謹製ボディカラーはホワイトとブラックの2色展開

■RECORD STORE DAYとは

全米700店舗超、海外に数百を数える独立資本のレコードショップとアーティストが一体となって近所のレコードショップに行き、CDやアナログレコードを手にする面白さや音楽の楽しさを共有する、年に一度の祭典として2008にアメリカでキックオフ。以降は毎年4月の第3土曜日に世界同時開催される、アナログレコード文化を祝う祭典です。