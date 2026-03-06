企業の世界観を花と緑でデザインする 第一園芸のフラワーギフトと装飾の展示会「Nihonbashi Business Flower Show2026」を初開催！

第一園芸株式会社

花と緑に関する事業を展開する第一園芸株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山村勝治、三井不動産グループ）は、東京 日本橋の第一園芸 日本橋店のオープン2周年を記念して、同店で3月18日（水）から3月20日（金・祝）の3日間、フラワーギフトと装飾の展示会を開催いたします。

■企業ブランドを花と緑で可視化するための実例と活用術を紹介

企業活動において、“ブランドの世界観をどのように可視化するか” がますます重要になっています。

周年記念、イベント演出、オフィス空間づくり、ノベルティなど、企業コミュニケーションのあらゆる場面で、花や緑を戦略的に活用するニーズが拡大しています。

第一園芸ではこれまで、コーポレートカラーを反映したオリジナルギフト、製品の魅力を引き立てる装飾、空間デザイン、コラボレーション企画など、数多くの法人様へ幅広いフラワーソリューションを提供してきました。

こうした実績を踏まえ、“花と緑でブランド価値を高める”ためのヒントを直接ご覧いただく機会として、本展示会を企画しました。

会場では、企業ブランディングや法人ギフトの現場で実際に選ばれているフラワーギフト、オフィスグリーン、季節装飾、コラボプロモーション事例などをわかりやすく展示。担当スタッフが企業課題やイメージを伺いながら、最適なフラワーソリューションをその場でご提案します。

予約不要でご来場いただけます。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

■展示内容のポイント

1. コーポレートカラーを活かしたオリジナルギフト展示

企業ロゴやブランドカラーをモチーフにした、花束・アレンジメント・自社商品のドレスアップなど、花色で企業らしさを表現するフラワーギフトをご紹介します。周年記念、各種お祝い、手土産など、幅広い法人シーンで活用いただける事例をご覧いただけます。

2. コラボ・ノベルティ企画のケーススタディを公開

企業と花を組み合わせたコラボ施策や、ノベルティ・福利厚生の事例をピックアップ。

ポップアップショップやキャンペーンとの組み合わせなど、ブランド価値を高める取り組みをご覧いただけます。

3. オフィス空間を彩る装飾提案＆グリーン

受付・会議室・ラウンジなどの企業空間を、花と緑で演出するためのアイデアを展示。プロダクトの魅力を引き立てるディスプレイや、季節イベントに合わせた装飾など、実際の導入事例を交えてご紹介します。

4. その場で相談できるフラワーコンシェルジュが常駐

会場には法人担当スタッフが常駐し、ブランド課題や用途に合わせて、その場でギフト・装飾のご提案やお見積り相談が可能です。

「何を頼めばいいかわからない」という企業様もお気軽にご相談いただけます。

■来場特典

写真はイメージです

・企業カラーでつくる “ミニブーケ” をプレゼント

コーポレートカラーをお伺いした上で、店頭スタッフがその場で制作いたします。

・アンケート回答で “次回利用20％OFFチケット” を進呈

法人ギフトや装飾依頼にご利用いただけるお得なチケットをご用意しています。

■こんなご担当者さまにおすすめ

・周年記念・就任祝いなどの法人ギフトをアップデートしたい

・手土産・来客対応ギフトの新しいバリエーションを探している

・製品発表会・イベント・ポップアップショップで花や緑を取り入れたい

・企業空間（受付・会議室）の装飾やオフィスグリーンを整えたい

・コラボ・ノベルティ企画に、自社らしさを表現する新しいアイデアが欲しい

・自社のイベントを任されている

・気軽に相談できる花や緑のパートナーを探している

■店長コメント

第一園芸 日本橋店 店長 上野紗弥子

2024年2月、日本橋中央通りに第一園芸のフラッグシップとして誕生した日本橋店は、おかげさまでオープン2周年を迎えました。

日頃よりご利用いただいている皆さまの支えがあってこその2年間であり、心より感謝申し上げます。

今回の展示会は、その感謝の気持ちを形にするとともに、法人のお客様に「花と緑の新しい可能性を感じていただける場にしたい」という思いで準備を進めています。

ブランドの世界観をどう表現するか、企業空間をどう整えるかなど、実際の事例をご覧いただきながらお気軽にご相談いただける3日間です。

これまでのご縁はもちろん、まだ出会えていない企業様との新しいつながりが生まれることを楽しみにしております。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

■イベント概要

【イベント名称】 Nihonbashi Business Flower Show2026

【イベント内容】法人向けフラワーギフトと装飾の展示会

【開催地】第一園芸 日本橋店 東京都中央区日本橋3丁目3－11 第一中央ビル1F

【開催期間】2026年3月18日（水）～3月20日（金・祝）

【開催時間】11:00～18:00

■日本橋店 店舗概要

【名称】 第一園芸 日本橋店

【所在地】東京都中央区日本橋3丁目3－11 第一中央ビル1F

【アクセス】日本橋駅 約300ｍ（徒歩約4分）八重洲地下街出口 約40ｍ（徒歩約1分）

【電話番号】 03-6696-8730

【営業時間】11:00~19:00

【定休日】なし

【日本橋店オンラインショップ】

https://www.daiichi-engei.co.jp/category/NIHONBASHI/

■第一園芸株式会社 概要

第一園芸は、花と緑のプロフェッショナルとして創業128年を迎える、三井不動産グループの企業です。店舗やオンラインショップでの個人/法人向け商品の販売、婚礼装花、オフィスビルや商業施設などの都市緑化や公園・庭園などの造園・管理を手がける緑化事業、季節の空間装飾事業など、幅広い事業を展開しています。今後も第一園芸は花と緑に囲まれ豊かで潤いのある、そして持続可能な社会の実現を目指して挑戦しつづけます。

所在地：東京都品川区勝島1丁目5番21号 三井物産グローバルロジスティクス勝島20号館

代表者：代表取締役社長 山村勝治

創業：1898年（設立1951年）

資本金：4億8千万円

株主：三井不動産株式会社（100％）

HP： https://www.daiichi-engei.jp/

公式Facebook：https://www.facebook.com/daiichiengei/

■三井不動産グループのサステナビリティについて

三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。

2024年4月の新グループ経営理念策定時、「GROUP MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。

【参考】

・「グループ長期経営方針策定」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/

・「グループマテリアリティ」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/

・「＆ EARTH for Nature」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/development/earth/for-nature/

《本件に関する報道関係からのお問い合わせ》

第一園芸株式会社 ブランド推進部 谷中

Tel：03-6404-1501 ／ Mail：info_pr@daiichi-engei.co.jp