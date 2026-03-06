【採用担当者向け】最新トレンドを押さえて応募数アップへ！2026年４月の採用市況感を無料ウェビナーで解説

株式会社天職市場

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループの株式会社天職市場（以下天職市場、本社：東京都新宿区、代表取締役：春名敬太）は、2026年３月12日(木) 12:00よりオンラインセミナー「ランチタイム解説 30分で採用市場をチェック！ 2026年4月のトピックス」を開催いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://1049.co.jp/seminar/seminar_260312/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260312

採用担当者にとって、毎月変動する「有効求人倍率」や「市場トレンド」、次々と発表される「人事関連ニュース」のチェックは欠かせません。一方で、日々の業務に追われる中、膨大な情報の中から必要なものだけを整理・把握するのは容易ではありません。

本セミナーは、「忙しい人事・採用担当者が、今知っておくべき情報」を30分に凝縮してお届けする、定例の情報共有セミナーです。

公的機関が発表する最新の労働市場データをはじめ、注目されている採用関連ニュースや法改正の動きについて、専任の担当者がポイントを整理し、採用実務に影響する内容をわかりやすく解説します。

「数字の変化を上司に報告したい」「世の中の採用トレンドを把握しておきたい」 採用担当者の方は、ぜひ毎月の情報収集の場としてご活用ください。

アジェンダ

（1）最新・有効求人倍率と市場概況

厚労省発表のデータ等を基に、直近の求人の動きや背景の経済市況をグラフで解説。前月・前年との比較から、今の採用難易度や市場の温度感を掴みます。

（2）今月のHRトピックス解説

「賃上げ」「法改正」「多様な働き方」など、その時々で話題となっている人事・採用関連ニュースをピックアップ。背景にある社会情勢と、企業が意識すべきポイントをお伝えします。

開催概要

タイトル：ランチタイム解説 30分で採用市場をチェック！ 2026年4月のトピックス

開催日時：2026年３月12日(木) 12:00 ～ 12:30 ＊10分前から入室可能

会場 ：オンライン開催

参加費用：無料

主催者 ：株式会社天職市場

申込方法：下記URLよりお申込みください

【主催企業】

天職市場は、採用に特化したコンサルタント企業です。今まで20,000社以上の採用をサポートしてきた豊富な実績から、それぞれの企業の採用力向上に向けた採用ブランディング構築や採用マーケティングを提案しています。天職市場が運用する採用オウンドメディア「tenichi」を始めとした、様々な求人検索エンジンへの広告掲載支援や、企業の求める求職者に選ばれる自社採用サイトの構築など、より良い人材を集めたいという企業の要望をトータルでサポートしています。



本社 ：東京都新宿区西新宿１丁目25番１号 新宿センタービル 41階

代表者 ：春名敬太

設立 ：2006年８月

資本金 ：5,000万円

事業内容：採用コンサルティング事業、求人広告運用事業、求人サイト制作事業

https://1049.co.jp/

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決する会社として、HRテックをはじめ、人材紹介・製造派遣・外国人雇用支援・事務アウトソーシングなど多様なサービスを展開しています。

代表者 ：創業者 神保紀秀

創業 ：2001年８月

売上高 ：1,251 億円

資本金 ：6.4 億円

従業員数 ：2,782 名（派遣スタッフ除く）

拠点数 ：143 拠点

＊2025年３月31日現在（グループ合計）

https://cam-com.inc/