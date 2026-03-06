日東紡が福島県立福島工業高等学校のスポンサーに就任

株式会社ネオキャリア

人材総合サービスを展開する株式会社ネオキャリア（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：西澤 亮一、以下「ネオキャリア」）は、自社が運営する企業と高校部活動をつなぐスポンサーマッチングサービス「Bスポンサーズ」を通じて、日東紡績株式会社（本社：福島県福島市、取締役代表執行役：多田 弘行、以下「日東紡」）が、福島県立福島工業高等学校（所在地：福島県福島市、以下「福島工業高校」）のスポンサーに就任したことをお知らせいたします。なお、本取り組みでは、同校サッカー部を起点とした活動支援を予定しています。

今回の支援は、全国大会出場を目指して日々努力する福島県立福島工業高校サッカー部の、応援されていることを自覚しながら部活動に取り組み、成長していきたいという想いと、高校生という大切な時期の人間形成を支援し、卒業生を通じて地域の発展に貢献したいという日東紡の想いが重なり、実現しました。

本支援は、「SportsBank※」のシステム導入支援に加え、自由にご活用いただくための支援金で構成されています。支援金については、遠征費や備品の購入費、大会参加費など、部活動運営に必要な費用へ活用される予定です。

日東紡コメント

日東紡 福島事業センター 人事課長 星野 周平様

当社では、未来を担う若い方々にとって、高校生の時期が非常に重要であると考えており、その成長を応援したいと思っております。これまで福島工業高校との間に築いてきた関係をさらに深め、連携を通じて生徒が活動しやすい充実した環境を整えていきたいと考えております。また、多くの福島工業高校出身の卒業生が現在も当社で活躍しており、地域とともに福島を盛り上げていける取り組みに貢献してまいりたいと考えております。

福島工業高校コメント

福島工業高校 サッカー部顧問 佐藤 喜平様

日東紡様のご支援により、本校サッカー部の活動環境がさらに充実することを大変心強く感じております。本校は伝統ある学校であり、多くの卒業生が現在も社会で活躍していますが、全国大会への出場は年々難しくなっておりました。そのような中、日東紡の支援を受けることで、プロ選手や代表選手の育成、さらには社会に貢献できる人材の育成に向けた取り組みを、より一層推進していくことが可能となります。また、このパートナーシップが担当者の交代があっても継続し、学校と企業の双方にとって実りある関係となることを期待しております。若い世代の育成に力を注ぐ企業と連携できることを大変ありがたく思っております。

両者プロフィール

福島工業高校サッカー部の皆さま

▼スポンサー企業プロフィール

会社名 ：日東紡績株式会社

所在地 ：福島県福島市郷野目字東1番地

事業内容：電子材料事業、メディカル事業、複合材事業、資材・ケミカル事業、断熱材事業

URL ： https://www.nittobo.co.jp

▼学校・部活動プロフィール

学校名 ：福島県立福島工業高等学校

所在地 ：福島県福島市森合字小松原1番地

部活動名：サッカー部

部員数 ：51～60名

活動実績：令和7年度インターハイ県ベスト8、全国高校サッカー選手権出場歴3回

顧問名 ：佐藤 喜平

Bスポンサーズについて

「Bスポンサーズ」は、企業と高校の部活動をつなぐスポンサーマッチングサービスです。企業はスポンサーとして参加し、資金提供や交流の場を通じて活動を支援します。高校の部活動側は、提供された資金を「SportsBank※」を通じて活用し、運営の効率化や活動の充実を図ります。ネオキャリアはこの仕組みを仲介し、企業と高校双方にとって持続可能で価値のある関係構築を支援します。高校生にとっては、企業との早期接点を通じたキャリア教育の機会となり、企業にとっては、将来を担う人材と出会い、関係性を築くきっかけにもなります。

今後も「Bスポンサーズ」を通じて教育と企業をつなぐ新たな社会インフラとしての仕組みづくりを進め、支援の輪を広げていきます。

※「SportsBank」は、株式会社Asian Bridgeが運営するスポーツ活動支援アプリで、資金管理機能に加え、部活動の管理を効率化し、運営をサポートするツールです。

サービスサイト：https://b-sponsors.com/

お問い合わせ先：contact_bsp@neo-career.co.jp

会社概要

会社名 ：株式会社ネオキャリア

所在地 ：東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル

代表者 ：代表取締役CEO 西澤 亮一

事業概要：採用支援、就労支援、業務支援

URL ：https://www.neo-career.co.jp/