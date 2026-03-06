『たまごっち』や『パックマン』も登場！ガシャポン(R)初のTikTokエフェクト「ガシャPOP公式エフェクト」公開！原宿系動画クリエイター・しなこさんが踊るタイアップ動画も公開予定！

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ ベンダー事業部（本社：東京都台東区）は、オリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン」初の公式ソング「ガシャポン公式ソング ガシャPOP」をTikTokで楽しく踊ることができるエフェクト「ガシャPOP公式エフェクト」を本日公開しました。

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@gashapon_bandai

「ガシャPOP公式エフェクト」イメージ（原宿系動画クリエイター・しなこさん）「ガシャPOP公式エフェクト」イメージ

ガシャポン初となる公式ソング「ガシャPOP」は、ハンドルを回すワクワクやカプセルを開けるドキドキ、さらに豊富なラインアップとの出会いといった、ガシャポンならではの“スキ”をぎゅっと詰め込んだ、みんなで歌って踊れるエネルギッシュな楽曲です。

楽曲の世界観を表現したミュージックビデオでは、総再生数2億回を超える人気楽曲の振り付けも手がけるダンスグループ・パワーパフボーイズがオリジナルダンスを担当。幅広い年代・性別の多彩なキャストが登場し、ガシャポンの魅力を楽しくかわいい世界観によって表現しています。

「ガシャポン公式ソング ガシャPOP」ミュージックビデオ

https://youtu.be/mZSGtXv6-B0

本日公開した「ガシャPOP公式エフェクト」は、「ガシャPOP」がさらに楽しく踊れるようデザインされたTikTokエフェクトです。楽曲に合わせて『たまごっち』や『パックマン』などのガシャポンがカプセルから飛び出したり、歌詞がポップに表示されたりと、思わず踊ってみたくなるガシャポンならではの楽しい演出が盛り込まれています。

また、原宿系動画クリエイター・しなこさんが踊ったタイアップ動画も、しなこさんの公式TikTokアカウントにて本日3月6日夜に公開予定です。

しなこ 公式TikTokアカウント

https://www.tiktok.com/@ssshinako

TikTokにて「みんなで踊ろうガシャPOP投稿キャンペーン」実施中！

「みんなで踊ろうガシャPOP投稿キャンペーン」

「ガシャPOP公式エフェクト」の公開を記念し、TikTokにて「みんなで踊ろうガシャPOP投稿キャンペーン」も開催中。

「ガシャPOP公式エフェクト」を使用して投稿いただいた方の中から、抽選で20名様にプレゼントが当たるキャンペーンです。ぜひこの機会にご参加ください。

【キャンペーン概要】

■参加条件

ガシャポンTikTok公式アカウント「【公式】バンダイ ガシャポン(R)（@gashapon_bandai）」をフォローし、「ガシャPOP公式エフェクト」を使用して、「ガシャポン公式ソング ガシャPOP short」の公式音源を付けて投稿した方が対象となります。

■景品

抽選で20名様に「しなこ めじるしアクセサリー」（ランダム2種）と、「バンダイ公式 ガシャポンマシントライ」のセットをプレゼントします。

■応募期間

2026年3月6日(金)11:00～3月18日(水)23:59[日本時間]

■景品情報

「しなこ めじるしアクセサリー」「しなこ めじるしアクセサリー」

・発売時期 ： 2026年3月第3週より順次発売

・価格 ： 1回300円（税10%込）

・対象年齢 ： 15才以上

・種類数 ： 全5種

・主な販売先 ： 全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、 量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズ

・発売元 ：株式会社バンダイ

・商品ページ ：https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4582769979620000

※全5種のうちランダムで2種のプレゼントです。種類はお選びいただけません。

「バンダイ公式 ガシャポンマシントライ」「バンダイ公式 ガシャポンマシントライ」

・発売時期 ：発売中

・価格 ： 9,350円（税10%込・送料別途）

・対象年齢 ： 6才以上

・販売先 ： バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内「ガシャデパ」

・発売元 ：株式会社バンダイ

・販売ページ ：https://p-bandai.jp/item/item-1000216599/

注意事項などキャンペーンの詳細は下記ページをご確認ください。

https://gashapon.jp/news/?p=13397

(C)しなこ

PAC-MAN(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)BANDAI

「ガシャポンどこ？」で気になるアイテムや取り扱い店舗をチェック！

「ガシャポンどこ？」を使えば、商品名や店舗名で販売状況を確認することが可能です。

気になるアイテムを売っているお店や近くのお店の販売状況を簡単検索！ぜひご活用ください。

https://gashapon.jp/shop/gplus.php

■バンダイのオリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン(R)」について

「ガシャポン(R)」はハンドルを「ガシャ」と回すと玩具が入ったカプセルが「ポン」と出ることがブランド名の由来となり、1977年よりカプセルトイ市場に参入しました。世の中の流れやお客さまのニーズに寄り添い、商品・自販機・売場を進化させながら高品質でバラエティ豊かな商品を展開し続け現在では毎月120種類以上の商品を市場に投入しています。現金・電子マネー・二次元コード決済など様々な決済方法やカプセル以外の形状にも対応する自販機の開発も自社で行い、近年はサステナビリティへの取り組みも積極的に実施し、カプセルのリサイクルや環境に優しい素材の開発にも取り組んでいます。

また、2021年以降は海外にもガシャポンバンダイオフィシャルショップを出店し、世界中で「ガシャポン(R)」をお楽しみ頂ける環境づくりを推し進めています。

グローバルでの年間売上実績により、“カプセルトイ世界売上No,1”（※）としてギネス世界記録にも認定された「ガシャポン(R)」に今後もご注目ください。

（※）世界最大のカプセルトイブランド（2024年度 年間売上）

ガシャポンオフィシャルサイト https://gashapon.jp/

※「ガシャポン」はバンダイの登録商標です。

※本資料に記載されている情報は 2026年3月6日現在のものです。