【EXPO2025 公式ライセンス商品】黒ミャクミャクの新商品「巾着入りキャンディ」が新登場！

オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクション（本社：大阪市福島区・代表取締役：稲本ミノル）は、EXPO2025 公式ライセンス商品、黒ミャクミャクの新商品「巾着入りキャンディ」を発売いたします。

■商品概要

大阪・関西万博公式キャラクター「黒ミャクミャク」の「巾着入りキャンディ」が新登場！

・発売日：2026年3月上旬予定

・商品：黒ミャクミャク 巾着入りキャンディ（上代\1,430税込）

・企画 / 発売元：株式会社ヘソプロダクション

・ライセンス表記：(C)Expo 2025

販売場所：2025大阪・関西万博オフィシャルストア JR新大阪駅 エキマルシェ店 他、関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップ、など

※販売場所によって導入時期が異なります。

食べ終わったあと袋は、再利用いただけます！

※商品画像はイメージです。実物とは仕様・デザインが異なる場合がございます。

■会社概要

社名：株式会社ヘソプロダクション

本社所在地：大阪市福島区海老江1－4－３ ヘソホールディングスビル

代表者：代表取締役 稲本 実

資本金：10,000,000円

事業内容：オリジナル商品の企画・制作・販売、企業・組織のトータルブランディング

URL： https://www.heso-pro.com/

