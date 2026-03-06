【EXPO2025 公式ライセンス商品】黒ミャクミャクの新商品「巾着入りキャンディ」が新登場！
株式会社ヘソホールディングス
■会社概要
オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクション（本社：大阪市福島区・代表取締役：稲本ミノル）は、EXPO2025 公式ライセンス商品、黒ミャクミャクの新商品「巾着入りキャンディ」を発売いたします。
■商品概要
大阪・関西万博公式キャラクター「黒ミャクミャク」の「巾着入りキャンディ」が新登場！
・発売日：2026年3月上旬予定
・商品：黒ミャクミャク 巾着入りキャンディ（上代\1,430税込）
・企画 / 発売元：株式会社ヘソプロダクション
・ライセンス表記：(C)Expo 2025
販売場所：2025大阪・関西万博オフィシャルストア JR新大阪駅 エキマルシェ店 他、関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップ、など
※販売場所によって導入時期が異なります。
食べ終わったあと袋は、再利用いただけます！
※商品画像はイメージです。実物とは仕様・デザインが異なる場合がございます。
社名：株式会社ヘソプロダクション
本社所在地：大阪市福島区海老江1－4－３ ヘソホールディングスビル
代表者：代表取締役 稲本 実
資本金：10,000,000円
事業内容：オリジナル商品の企画・制作・販売、企業・組織のトータルブランディング
URL： https://www.heso-pro.com/
※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。
《本件に関するお問い合わせ先》
株式会社ヘソプロダクション
URL： https://www.heso-pro.com