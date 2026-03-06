登場から1周年！総プレイ回数200万回突破！アプリにもベビースター!?子ども向け社会体験アプリ『ごっこランド』におやつカンパニー「わくわく たのしい おやつじかん」

株式会社おやつカンパニー

株式会社おやつカンパニー(本社所在地:三重県津市 代表取締役社長:横山正志）は、おやつ（082）にちなんだ8月2日『ベビースターの日』を皮切りに、業界やジャンルを超えて、世代をも超えて“みんなで一緒に楽しめる「#こんなとこにもベビースター」な企画を続々とお届けしています。

ベビースター and 知育アプリ「ごっこランド」とのコラボレーション！株式会社キッズスター（所在地:東京都渋谷区 代表取締役:平田全広）が提供する子ども向け社会体験アプリ『ごっこランド』のおやつカンパニーゲーム「わくわく たのしい おやつじかん」が、総プレイ回数200万回を突破し、2026年3月6日（金）にて初登場から1周年を迎えます。

■おやつカンパニー知育ゲーム「わくわく たのしい おやつじかん」

おやつカンパニーの「わくわく たのしい おやつじかん」は、仕掛けたっぷりで楽しみながら「ベビースターラーメン」の製造工程を学べる「とびだす！ベビースターこうじょう」と、おやつを対戦相手より多く集める「おいしさいっぱい おやつバトル！」の2つのゲームで構成されています。

「わくわく たのしい おやつじかん」プレイ動画（YouTube『ごっこランド』チャンネル）

https://youtu.be/PEW8zcFxWaA

1.「とびだす！ベビースターこうじょう」

しかけ絵本をコンセプトにした、デジタル版の工場見学コンテンツ。「ベビースターラーメン」がどんな材料で・どんな製造工程で作られてお店に届くのかを学ぶことができます。製造工程の途中では 、機械を操作する仕掛けを楽しみながら学ぶことができます。

2.「おいしさいっぱい おやつバトル！」

このゲームは二人対戦で遊ぶことができます(※)。制限時間内に、どちらがより多くのおやつを集めることができるかを競います。まず、どのキャラクターで遊びたいか、「ホシオくん」「ブタメンくん」のいずれかを選択します。プレイヤー１が選んだキャラクターによって、ゲーム内に登場するおやつが「ベビースターラーメン」か「ブタメン」かに変わります。画面上に散りばめられた「麺のかけら」や「ベビースターラーメンのパッケージ」「ブタメンのパッケージ」などをキャラクターを操作して獲得すると、パリポリと麺を食べる効果音が鳴って点数としてカウントされます。「ベビースターラーメンやブタメンのパッケージ」を獲得すると、キャラクターの移動スピードが一定時間早くなり、フィーバータイムでは「ベビースターラーメンやブタメンのパッケージ」が大量発生して高得点獲得のチャンスに！家族やお友だちとたくさんおやつを集めよう!!

※オンライン対戦ではありません。ご家族やご友人と1つの端末上で遊んでいただけます。

おやつカンパニーのゲーム「わくわく たのしい おやつじかん」で遊んでみよう！

（『ごっこランド』のアプリのダウンロードが必要です）

https://s.kidsstar.tv/oyatsucompany_open

【子ども向け社会体験アプリ『ごっこランド』について】

「ごっこランド」は、実在する企業のお仕事の"ごっこ遊び"をしながら社会のしくみを学べる、子ども向けの社会体験アプリです。 親しみやすい200種類上のお仕事体験コンテンツを、子どもの目線で自社開発、配信しています。いつでも、どこにいても、無料で楽しめる"ごっこ遊び"は年間で2億回以上プレイされ、アプリの累計ダウンロード数は、850万を突破しています。 さらに2024年7月より「ごっこランド」の世界観をリアルに再現したスペシャルイベント「ごっこランドEXPO」を大型商業施設等で開催しています。

アプリ名：子ども向け社会体験アプリ『ごっこランド』

累計ダウンロード数：850万ダウンロード

ランキング：App Store、Google Playの子ども向け人気無料アプリランキング1位獲得

受賞歴：「第13回キッズデザイン賞」

「BabyTech Award Japan 2019」

「日本子育て支援大賞2022」

「令和5年度 こどもスマイルムーブメント大賞 優秀賞」

ダウンロードページ : https://kidsstar.link/jp/gokkoland

紹介動画URL：https://youtu.be/ytHTJQQOOCQ

制作・運営：株式会社キッズスター https://www.kidsstar.co.jp

キッズスターは「子どもの夢中を育て、応援する」ミッションのもと、子ども向けプロダクトを企画・開発・運営しています。子どもに寄り添ったプロダクトを徹底して作り続けることで、子ども達が夢中になる体験を創出していきます。

【「#こんなとこにもベビースター and みんな。」コラボ企画背景】

2025年8月2日からスタートした「#こんなとこにもベビースター」企画のテーマは、「and」。

1959年、ラーメンをそのまま食べるという前衛的な発想から誕生したベビースターは、発売以来、常識にとらわれない遊びゴコロあふれる発想でみんなにワクワクをお届けし続けてきました。

そんなベビースターのいろんな挑戦をみんなと一緒に楽しみたい！ベビースターでワクワクさせたい！そんな想いを「and」に込めました。

見慣れた風景にベビースターが加わったら、食べ馴染みのメニューにベビースターが加わったら、おなじみのブランドにベビースターが加わったら…。何気なく思える日常の中にベビースターがあると「こんなとこにも!?」という驚きとともに、なんだか“キブンちょい上げ”に！自然と笑顔になれる仕掛け満載のオモシロ企画を続々と公開していきます。

ベビースターを食べるだけじゃない、ワクワクするような“ベビースター体験”にご期待ください！