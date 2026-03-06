野球日本代表「侍ジャパン」と「サンリオキャラクターズ」のコラボくじが登場！【タイトーくじ　侍ジャパン×サンリオキャラクターズ】

　株式会社ハイゴー（本社：神奈川県川崎市、以下ハイゴー）と株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、株式会社サンリオ（本社：東京都品川区、以下サンリオ）のキャラクターと野球日本代表「侍ジャパン」とのコラボ企画のくじ『タイトーくじ　侍ジャパン×サンリオキャラクターズ』を本日2026年3月6日（金）より順次発売いたします。


本商品は、株式会社ハイゴーが発売、株式会社タイトーが製造・販売をしております。




　本商品には、侍ジャパンのユニフォームを着用したサンリオキャラクターズのタイトーくじ限定オリジナルイラストを使用した特別なデザインのアイテムが登場します。抱き枕やクリアトートバッグ、マスコットやハンドタオルなど多彩なグッズで展開し、野球観戦や日常使いにもぴったりなファン必見のくじです。



タイトーくじ限定オリジナルイラスト


●商品ラインアップ

　A賞は、ホームベースに向かってヘッドスライディングするポムポムプリンの抱き枕です。ふわふわとした手触りの生地を使用しているため、抱き心地も抜群で癒されます。B賞はクリア素材のトートバッグです。応援グッズやドリンクなどが入るサイズ感なので野球観戦にもぴったりです。C賞・D賞は、侍ジャパンのユニフォームを着用したプレイヤーver.と応援ver.のサンリオキャラクターズのマスコットです。星形のカラビナが付いているので、お好きなところにつけてお楽しみいただけます。E賞～G賞には、ハンドタオル・アクリルキーホルダー・クリアカードをラインアップしました。球場だけにとどまらず日常の中でも侍ジャパンを応援することができるアイテムが揃っています。



A賞　ヘッドスライディング抱き枕　ポムポムプリン（全1種／約42cm）

B賞　クリアトートバッグ（全1種／約35cm）


C賞　カラビナ付きマスコット　プレイヤーver.（全5種／約8～10cm ※帽子、耳は含みません）

D賞　カラビナ付きマスコット　応援ver.（全5種／約8～10cm ※帽子、耳は含みません）


E賞　ハンドタオル（全10種／約25cm）※種類は選べません。

F賞　アクリルキーホルダー（全10種／約5.5cm～7cm）※種類は選べません。


G賞　クリアカードセット（全10種／約8.6cm）※種類は選べません。


　LH（ラストハッピー）賞には、野球ボールにちょこんと乗っているシナモロールがかわいいクッションをご用意しました。最後のくじを引いた方にプレゼントします。



LH賞　マスコット付きクッション　シナモロール（全1種／約38cm）


　WH（ダブルハッピー）賞は、タイトーくじ公式サイトからくじの半券に記載されたID番号を入力してご応募いただいた方の中から抽選で30名様に「LH賞　マスコット付きクッション　シナモロール」をプレゼントします。


　EXH（エクストラハッピー）賞は、タイトーくじ公式サイトからG賞のくじの半券に記載されたID番号を入力してご応募いただいた方の中から抽選で100名様に「A賞　ヘッドスライディング抱き枕　ポムポムプリン」をプレゼントします。


※WH賞・EXH賞の応募にはタイトーくじ公式サイトへ会員登録（無料）の上、ログインが必要です。



WH賞　マスコット付きクッション　シナモロール

EXH賞　ヘッドスライディング抱き枕　ポムポムプリン


●「タイトーくじ　侍ジャパン×サンリオキャラクターズ」概要

【商品名】タイトーくじ　侍ジャパン×サンリオキャラクターズ


【発売日】2026年3月6日(金)


【価　格】1回880.00円（税込）


【等級数】全7等級＋LH（ラストハッピー）賞


【取扱店舗】セブン‐イレブン（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の一部店舗）、ファミリーマート、ローソンなどの対象店舗


※店舗へのお問い合わせはお控えください。


※店舗により発売時期が異なる場合、またお取り扱いが無い場合がございます。


※商品はなくなり次第終了となります。


※画像と実際の商品とは異なる場合がございます。


・タイトーくじ公式サイト：https://www.taito.co.jp/taitokuji/item/0000011771


・取扱店舗検索ページ：https://www.taito.co.jp/taitokuji/storesearch?p=0000011771



【著　作】株式会社サンリオ


【発売元】株式会社ハイゴー


【製造・販売元】株式会社タイトー




【権利表記】


(C) 2026 SAMURAI JAPAN


(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662468


(C) TAITO CORPORATION



●タイトーくじについて

　タイトーがお届けする“はずれなし”のくじ。全国のコンビニエンスストアやホビーショップ、書店、一部アミューズメント施設にて取扱中。“思わず欲しくなる”タイトーくじならではの限定アイテムが「あなたの日常に最高のエンターテインメント」を提供します。







・タイトーくじ公式サイト：https://www.taito.co.jp/taitokuji


・タイトーくじ公式X（旧Twitter）：https://x.com/taito_kuji


・タイトーくじ公式Instagram：https://www.instagram.com/taito_kuji



【商標】


※TAITOおよびTAITOロゴは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。


※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。


※本リリースに記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。


※写真と実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。