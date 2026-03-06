空気階段・鈴木もぐら、初エッセイ『没頭飯』が3月30日発売！　飯を語ることは、己を語ること――「食」へ探求心と愛を1冊に凝縮！

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、空気階段・鈴木もぐらさんのエッセイ『没頭飯』を3月30日（月）に発売いたします。

空気階段・鈴木もぐら、「食」を通して自身を語る初の単著！

飯を語ることは、己を語ること――「食」に対する探求心と愛が凝縮された1冊。父親・母親との思い出から、部活動、股関節手術、交友関係まで、「食」を通してもぐらさんの人生が垣間見られます。2023年にダイエット成功後、我慢せず食べたものをＸで紹介し話題を呼んだ「復讐」投稿も収録。

約1年間の大人気連載に、新規エッセイを7本追加収録！

書籍化に際し、語り下ろしエッセイ3本、書き下ろしエッセイ4本を追加収録しました。

収録エッセイは下記の通りです。



【目次】

■脳が「うまい」に支配される

■唐揚げ、米、つけあわせ、奇跡のリズム

■チン管問題

■北海道マウントをとられた夜 ――オズワルド畠中の得意げな顔

■じゃがりこは太陽

■なにがどううまいのか、わからない、でもうまい「高円寺飯」

■サカナマフィアの影

■父親のまなざし

■「ずずずず」と「どぅるん」が卵かけご飯の醍醐味である

■高円寺居酒屋24時間ループ

■母と怒りとポークソテー、三位一体の味

■目、唇、歯、舌……うまさのバトンがつながっていくラーメン二郎

■おなじメンバー、おなじ話 ――鬼越トマホーク・坂井さんとの日々

■瓶ビールの流儀 ――岡野陽一さんの場合

■雀荘飯

■全芸人が感謝している喫茶店

■本物のハンバーガー ――ミネタさんが教えてくれた味

漫画家・大橋裕之さんによるイラストと高円寺で撮影した写真を多数収録！

近年『ゾッキ』『音楽』などが映画化されたことでも話題の大橋裕之さんに、もぐらさんのイラストを多数描いていただきました。描き下ろし4コマ漫画も2点収録しています。

写真はもぐらさんのホームグラウンド・高円寺で撮影。

空気階段がキングオブコント優勝した際に横断幕がかかった純情商店街の入り口の看板の前で、いきつけの居酒屋「和田屋」の前で、高架下にある知る人ぞ知る人気店「タブチ」の前で……

もぐらさんご自身が食べる前に撮影した料理写真を含め、計45枚収録。

サイン会開催決定！

刊行を記念して、紀伊國屋書店新宿本店にてサイン会を開催します。

『没頭飯』刊行記念 空気階段・鈴木もぐらさんサイン会



【日時】2026年3月27日(金) 18：30開始 ※参加グループにより集合時間が異なります

【会場】紀伊國屋書店新宿本店 9階イベントスペース

【対象書籍】『没頭飯』（鈴木もぐら / ポプラ社 / 税込1,650円）

参加チケットは、2026年3月8日(日) 正午より、下記サイトにて販売いたします。

イベント詳細につきましても下記サイトをご確認くださいませ。

https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpeatix.com%2Fevent%2F4911026%2Fview&data=05%7C02%7Ca_tsuji%40poplar.co.jp%7Cb994fc17e447474eef1008de79a05f7f%7C27e761fdcb21451390ef29f6af5f7c0d%7C0%7C0%7C639081926933533110%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=cb%2FVNk3SsYKrfgINgYYAMWZjUr2CKH7VJlorrCeodBM%3D&reserved=0(https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpeatix.com%2Fevent%2F4911026%2Fview&data=05%7C02%7Ca_tsuji%40poplar.co.jp%7Cb994fc17e447474eef1008de79a05f7f%7C27e761fdcb21451390ef29f6af5f7c0d%7C0%7C0%7C639081926933533110%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=cb%2FVNk3SsYKrfgINgYYAMWZjUr2CKH7VJlorrCeodBM%3D&reserved=0)

書誌情報

タイトル：『没頭飯』

著者：鈴木もぐら（空気階段）

本体：1,650円（税込）

発売：2026年3月30日

書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8008544.html

Amazon＞＞https://www.amazon.co.jp/dp/4591189295