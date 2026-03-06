NECとNBC情報システムとの共創で生まれた自動点呼システム「ノンドラン」、業務前自動点呼機器として国土交通省より認定取得

日本電気株式会社

NECとNBC情報システム（本社：長崎県長崎市、代表取締役：藤原正義）との共創により開発された自動点呼システム「ノンドラン」は、2026年2月24日付で、業務前自動点呼機器として国土交通省の認定を取得しました。

これにより、本製品は業務前・業務後の双方の自動点呼に対応する認定機器となります。

本認定は、関係法令および技術的要件への適合性が確認されたことを示しており、運送事業者における業務前点呼の自動化に活用いただけます。

【背景】

運送業界では、慢性的な人手不足や働き方改革への対応を背景に、点呼業務の効率化と確実な実施体制の両立が求められています。一方で、点呼業務の不備は行政処分や安全管理上のリスクに直結するため、法令遵守を前提とした適正な運用体制の構築が重要な経営課題となっています。今回の認定取得は、こうした業界課題に対し、ICTを活用した持続可能な点呼体制の実現に向けた取り組みの成果です。

【主な特長】

本システムは、運送事業者の実務運用を踏まえ、以下の特長を備えています。

* 業務前・業務後の自動点呼に対応

* 対面点呼・電話点呼の記録入力機能を搭載（管理者画面内）

* スマートフォン・タブレット（Android／iOS）で利用可能

* 点呼記録の一元管理設計

* 現場運用に配慮した直感的な操作性

これにより、点呼業務の効率化と記録管理の適正化を同時に実現します。

【今後の展開】

NECは、NBC情報システムと共に、今回の業務前自動点呼機器認定取得を契機に、より多くの運送事業者の安全管理体制強化および業務負担軽減に貢献します。今後も法令遵守を最優先としながら、現場の実務に即したサービス開発を推進し、運送業界の持続的発展と安全性向上に寄与します。

NECはDXに関して、ビジネスモデル、テクノロジー、組織・人材の3軸で、戦略構想コンサルティングから実装に導くオファリングなど、End to Endのサービスを提供しています。さらに、従来型のSIerから「Value Driver」への進化を目指し、その価値創造モデルを「BluStellar（ブルーステラ）」(注1)として体系整理しました。業種横断の先進的な知見と研ぎ澄まされた最先端テクノロジーによりビジネスモデルを変革し、社会課題とお客さまの経営課題を解決に導きます。

【 3/11(木)開催 関連セミナー】

本件に関連し、NECとNBC情報システム株式会社の共催セミナーを開催いたします。

本セミナーでは、点呼業務を取り巻く最新市場動向と、自動点呼システム「ノンドラン」について解説いたします。ぜひご都合の良い日程でご参加ください。

タイトル：点呼業務のDXによる運行管理最適化セミナー

日 時 ：１. 2/26(木) 15:00～15:45（※終了いたしました）

２. 3/4(木) 12:00～12:45（※終了いたしました）

３. 3/11(木) 11:00～11:45 ※全日程同一内容

対象業種：運輸業、運送業、建設業、製造業、漁業、設備工事業、農業など

車両管理をされているお客様

対 象 ：上記のお客様／NEC販売パートナーの皆様

開催方式：オンライン（Zoomウェビナー）

講 師 ：日本電気株式会社 プロフェッショナル 成相 健

NBC情報システム株式会社 シニアオフィサー 志田 健司氏

参加費 ：無料

申 込 ：点呼業務のDXによる運行管理最適化セミナー｜NEC

申込締切：各回開催時間の1時間前まで[RO3]

注1：

「BluStellar(ブルーステラ)」は実績に裏打ちされた業種横断の先進的な知見と長年の開発・運用で研ぎ澄まされたNECの最先端テクノロジーにより、ビジネスモデルの変革を実現し、社会課題とお客さまの経営課題を解決に導き、お客さまを未来へ導く価値創造モデルです。

https://jpn.nec.com/dx/index.html

【企業情報・問い合わせ先】

会社名 ：日本電気株式会社

本社所在地：東京都港区芝５-７-１

https://jpn.nec.com/

代表者 ：森田 隆之

会社名 ：ＮＢＣ情報システム株式会社

本社所在地：長崎県長崎市尾上町5番6号 NBCビル

https://www.nbcis.co.jp/

代表者 ：藤原 正義