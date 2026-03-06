NEC、地域金融機関などを対象にしたAgenticAI特別講演会を開催

日本電気株式会社

NECは、2026年1月30日、地域金融機関等の役員・部長層を対象とした「Agentic AI 特別講演会」を開催しました。

本講演会は、生成AIの発展的技術である「Agentic AI」を活用した金融機関経営の変革をテーマに、Agentic AI共同研究会(注1)の特別企画として実施されました。当日は、地方銀行、信用金庫、系統金融機関の計15社から、経営を担う役員や実務を統括する部長クラスの方々にご参加いただきました。

■開催の背景と目的

近年、生成AIは金融業務の生産性向上や顧客価値の向上において、極めて大きな可能性を秘めています。特にAIエージェントの活用は経営課題としてとらえる金融機関も多く、活用検討が進んできています。一方で、導入課題や活用促進に向けた課題も顕在化してきており、経営層自身がリードして進めることが重要となっています。そこでNECは、金融機関の経営層が新たな視座を獲得し、将来に向けたAI戦略構築やAIエージェントの活用推進に役立てていただくことを目的に、外部専門家および社内のスペシャリストによる講演会を開催いたしました 。

■プログラム概要

講演会では、学術的視点とビジネス実装の両面から、AIがもたらす変革についてのプレゼンテーションが行われました。

- 『数字では見えない”声”をAIはどう捉えるか』講演者：国立大学法人 電気通信大学 副学長 坂本 真樹 氏感性に関するAIの第一人者であり、人工知能学会理事などを歴任する坂本氏より、感性に着目した生成AIの開発と金融機関への応用可能性などについて講演。- 『業務変革の実現に向けた「+AI」の取り組み』講演者：NEC Corporate SVP 兼 AIテクノロジーサービス事業部門長 山田 昭雄金融機関における具体的な業務変革の実現に向けた「+AI」観点のAI戦略について解説。- 『地域金融機関業務の生産性向上を実現するAIエージェント～NECの自社実験知見から生まれた効率化ソリューション～』講演者：NEC AIソリューション統括部長 池谷 彰彦NECのAIエージェントの自社活用における事例を示し、金融業務におけるAI活用に向けた具体的な視座を共有。- 『金融機関向け構想・サービスについて』講演者：NEC Corporate SVP 兼 金融ソリューション事業部門長 清水 一寿金融機関ニーズに対するAI関連ソリューションの紹介や、今後のAIに関連する取組方針を説明。

■当日の様子

■参加者の声

・感性とAIに関する講演は、人の感じ方という今まであまり検討したことがなかった新たな観点だった。

・具体的な事例紹介、デモは大変参考になった。

・日々業務に追われる中、怠りがちになっていた最新最先端のAI情報を受け取ることができて、大変有意義だった。

・実務へのAI適用の関心が更に高まった。

■今後の展望

NECは今後も、Agentic AI共同研究会などの活動を通じ、地域金融機関の皆様と共に生成AIを活用した新たな金融サービスのあり方を追求し、地域経済の発展に寄与することを目指します。

(注1)

Agentic AI共同研究会は、2025年7月30日に地方銀行、信用金庫、系統金融機関の合計20社とNECで発足。生成AI活用における業界横断での課題解決を効率的、効果的かつ安全に進めることを目的に活動しました。

