日本電気株式会社

NECは、この度、令和8年3月16日に開催される総務省主催「インターネット上の偽・誤情報等への

対策技術の開発・実証事業 成果発信イベント」にて、同事業の採択団体として、ポスターや開発技術の

デモ等の展示を出展いたしますので、お知らせいたします。

同事業における、NECの実施概要については以下の通りです。

NEC、社会実装拡大を見据えAI活用によるインターネット上の情報真偽を多面的に分析し、ファクト

チェックを支援する技術の開発を開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001023.000078149.html

出典イベントの開催概要は下記となります。ご一読のうえ是非ご参加ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78149/table/1254_1_6e79aca38e19f388ad0aa61d882ab7be.jpg?v=202603061151 ]

なお、イベントの詳細及び参加お申し込み方法につきましては下記Webサイトをご参照ください。

令和8年1月30日 総務省 報道発表

「インターネット上の偽・誤情報等への対策技術の開発・実証事業 成果発信イベント」の開催

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000469.html

