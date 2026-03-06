総務省主催「インターネット上の偽・誤情報等への対策技術の開発・実証事業 成果発信イベント」への出展について
日本電気株式会社
[表: https://prtimes.jp/data/corp/78149/table/1254_1_6e79aca38e19f388ad0aa61d882ab7be.jpg?v=202603061151 ]
令和8年1月30日 総務省 報道発表
NECは、この度、令和8年3月16日に開催される総務省主催「インターネット上の偽・誤情報等への
対策技術の開発・実証事業 成果発信イベント」にて、同事業の採択団体として、ポスターや開発技術の
デモ等の展示を出展いたしますので、お知らせいたします。
同事業における、NECの実施概要については以下の通りです。
NEC、社会実装拡大を見据えAI活用によるインターネット上の情報真偽を多面的に分析し、ファクト
チェックを支援する技術の開発を開始
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001023.000078149.html
出典イベントの開催概要は下記となります。ご一読のうえ是非ご参加ください。
なお、イベントの詳細及び参加お申し込み方法につきましては下記Webサイトをご参照ください。
「インターネット上の偽・誤情報等への対策技術の開発・実証事業 成果発信イベント」の開催
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000469.html
本件に関するお客様からのお問合せ先
NEC メディアソリューション統括部
E-Mail：promotion@home.jp.nec.com