大好きを飾ろう！ニトリのカラーボックスとぴったり組み合わせ出来るディスプレイボックスが新発売

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年3月上旬から一部店舗及びニトリネットで発売したカラーボックスと組み合わせて使用できる「ディスプレイボックスLD01」を一部店舗及びニトリネットで発売いたしました。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113200013805/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113200013805/)

ニトリのカラーボックスに組み合わせて使えるディスプレイボックスが登場しました。

前面と上面が透明なパネルになっているため、お気に入りのぬいぐるみやトロフィーはもちろん、大切な推しグッズなども見やすく飾ることが出来ます。ほこりも被りにくく、飾ったものを傷や汚れから守ります。

商品単体でも卓上のディスプレイボックスとして使用できます。縦置き・横置きの両方に対応しているので、設置場所や飾りたいものに合わせてレイアウトが可能です。

カラーは、ホワイトウォッシュとミドルブラウンの2色展開。ニトリのカラーボックスと色味を合わせて統一感のある空間を作れます。

お気に入りのアイテムをきれいに飾りながら、自分らしい空間づくりをしませんか？

ニトリでは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】縦横兼用 木目調 ディスプレイボックス 奥行30cm(LD01)

【価格】3,490円

【サイズ】 幅42cm×奥行30cm×高さ25cm

【カラー】 ホワイトウォッシュ、ミドルブラウン

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113200013812/

【商品名】縦横兼用 木目調 ディスプレイボックス 奥行20cm(LD01)

【価格】2,990円

【サイズ（約）】 幅42cm×奥行20cm×高さ25cm

【カラー】 ホワイトウォッシュ、ミドルブラウン

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113200013805/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。