ニューヨーカー メンズ「NEWYORKER Men 2026 Spring COLLECTION vol.1」を紹介する特集コンテンツを公開。
衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、特集コンテンツ「NEWYORKER Men 2026 Spring COLLECTION vol.1」を自社通販サイトで公開しました。
NEWYORKER Men 2026 Spring COLLECTION vol.1
NEWYORKERのオーセンティックな"Navy Double-Breasted Blazer"は、上質な素材へのこだわりと仕立て技術の追求から生まれる一着。上下共地で着こなす"Suit Style"は、堅苦しさを感じさせない現代的なバランスへと昇華しています。都会的な空気を纏う"Urban Chic Traditional"と、快適な着心地を追求した"Set up Style"。さらに、インポート生地を用いた"Seasonal Special"では、選び抜かれたウールの質感を存分にお楽しみいただけます。
洗練と上質さが息づく、現代のトラディショナル。新たなシーズンの最高の一着も、ぜひ貴方だけのワードローブにお加えください。
▽特集ページはこちらから
https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/special-men-newyorker-2026ss-springcollection-vol1.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/special-men-newyorker-2026ss-springcollection-vol1.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
Navy Double-Breasted Blazer
ブレザー 3月中旬入荷予定
シャツ 税込 \17,600
https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11708324-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11708324-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
パンツ 税込 \23,100
https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11248861-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11248861-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
ネクタイ 税込 \15,400
https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g15908063-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g15908063-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
チーフ、シューズ 参考商品
Suit Style
ジャケット 税込 \69,300
https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11188112-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11188112-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
パンツ 税込 \29,700
https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11228112-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11228112-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
シャツ 税込 \19,800
https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g15718323-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g15718323-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
ネクタイ 税込 \15,400
https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g15908072-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g15908072-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
ベルト 税込 \17,600
https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g15918603-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g15918603-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
チーフ、シューズ 参考商品
Urban Chic Traditional
シャツ 3月上旬入荷予定
カットソー 3月上旬入荷予定
パンツ 3月上旬入荷予定
ベルト 3月上旬入荷予定
シューズ 参考商品
Set up Style
ジャケット 税込 \52,800
https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11198203-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11198203-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
パンツ 税込 \26,400
https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11248203-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11248203-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
カットソー 3月上旬入荷予定
シューズ 参考商品
Seasonal Special
ジャケット 3月上旬入荷予定
カットソー 3月上旬入荷予定
パンツ 税込 \23,100
https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11248861-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11248861-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
スカーフ、シューズ 参考商品
▽掲載アイテム一覧はこちら
https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=1&filtercode10=me26sp&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=1&filtercode10=me26sp&utm_source=newssite&utm_medium=pr)
▽特集一覧はこちら
https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/speciallist.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr#brand11(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/speciallist.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr#brand11)
■会員プログラム『NY.CLUB』について
『NY.CLUB』は、公式オンラインストア「NYオンライン」、全国のニューヨーカー、ニューヨーカーアウトレット、アトラエルの店舗でご利用いただける会員プログラムです。
お買い物などで貯められるポイントをはじめ、様々な特典をご用意しております。
▽NY.CLUB会員ページ
https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub.aspx
■ ニューヨーカーについて
時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。
1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。2024年1月に60周年を迎え、ブランドメッセージ（Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。）を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。
株式会社ダイドーフォワード
設立：2007年8月22日
代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎
資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）
事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等
https://www.daidoh-forward.com/
■お問合わせ先
ダイドーフォワードお客様相談
info-df@daidoh.co.jp
フリーダイヤル 0120-17-0599
受付時間 10：00-17：00（土日祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）